La nueva pandilla: Este es el elenco principal de la secuela de ‘That ’70s Show’

La ciudad ficticia de Point Place en Wisconsin está preparándose para regresar a la televisión. El pasado mes de octubre, POR ACÁ les informábamos que Netflix oficialmente trabajaba en una secuela de That ’70s Show, la cual llevará por título That ’90s Show. Pues bien, el proyecto avanza y ya tenemos nuevos detalles.

Este jueves 3 de febrero, se dio a conocer al elenco protagonista de esta próxima entrega. Son seis jóvenes los que conformarán a la próxima pandilla de la franquicia, compuesta especialmente por actores y actrices relativamente nuevos en esto de la industria del entretenimiento (aunque eso sí, ya tienen créditos en diversas producciones).

¿Volverán miembros del elenco de la serie original? Un par ya están confirmados y los rumores apuntan a que el servicio de streaming ya anda haciendo la misión para traer a otros más.

Te presentamos al elenco de ‘That ’90s Show’

Debemos decirlo: nos tomó por sorpresa cuando hace unos meses, se anunciaba que Netflix estaba preparando un spin-off de That ’70s Show, sobre todo porque esta serie precisamente salió del catálogo de la plataforma en 2021. Pero bueno, el proyecto de That ’90s Show está tomando forma y ya conocemos al elenco principal juvenil que conformará a la nueva pandilla.

Te contamos brevemente la sinopsis: esta próxima historia nos mostrará a Leia Forman, la hija de Eric y Donna (protagonistas del programa original) que llega a vivir con sus abuelos Kitty y Red Forman a Point Place durante el verano. Y bueno, la chica conocerá ahí a sus nuevos amigos en el contexto de la década de los 90. Ahora sí, conozcamos a los rostros que protagonizarán el show.

Callie Haverda como Leia Forman: la protagonista principal de la serie. De acuerdo con The Hollywood Reporter, se le define como inteligente como su mamá y sarcástica como su papá. Como cualquier adolescente, se siente en un periodo de la vida donde no sabe qué quiere hacer, hasta que conoce a otras personas y a su mejor amiga quien vive a lado de sus abuelos. Haverda, nacida en 2007, es una joven actriz que trabajó recientemente en la película The Lost Husband de 2020.

Ashley Aufderheide como Gwen: será la apasionada chica rebelde del grupo y una fiel idealista del movimiento Riot Girrrl! que marcó los 90 con bandas como Bikini Kill. Ella se convertirá en la amiga más cercana de Leia y por lo mismo, se encargará de que la protagonista conozca un lado de la vida en el que quizá nos había pensado. Aufderheide ya ha trabajado en producciones a lado de actores como Michael Caine y Russell Brand, aunque su papel más conocido al momento es en la serie Emergence.

Mace Coronel como Jay: se le define como un chico encantador y bastante coqueto… o bueno, al menos eso intenta. Es el mejor amigo de Nate y trabaja en una tienda de videos. Es un chico con aspiraciones de cineasta, por lo que se le ve recurrentemente con una cámara grabando todo lo que puede. A Mace Coronel se le conoce por su reciente aparición en la miniserie Colin in Black & White sobre el jugador de fútbol americano Colin Kaepernick.

Maxwell Acee Donovan como Nate: el ya mencionado mejor amigo de Jay. Nate, además, es el hermano mayor de la rebelde Gwen, aunque su personalidad es totalmente diferente pues es de carácter más positivo y amoroso con sus seres queridos. También lo veremos como el novio de Nikki. Antes de esta secuela de That ’70s Show, Maxwell apareció en la serie de Disney Gabby Duran and the Unsittables.

Reyn Doi como Ozzy: catalogado como un chico listo y al que todo el grupo quiere, Ozzy es también una persona muy madura para su edad. Es gay y ama a sus amigos por aceptarlo sin rodeos, aunque eso hace que se sienta impaciente porque el mundo no sea tan tolerante como ellos. Reyn Doi tiene créditos en la cinta de 2021 Barb and Star Go to Vista Del Mar.

Sam Morelos como Nikki: La novia de Nate, considerada una chica sumamente inteligente y con aspiraciones grandes como doctora o abogada. Aunque parece reservada, por dentro es más rebelde de lo que parece. Sam esta obteniendo uno de sus primeros papeles importantes en la industria en esta secuela de That ’70s Show.

¿Y el elenco de la serie original qué onda?

Al momento, están confirmados Debra Jo Rupp y Kurtwood Smith para regresar a sus papeles respectivos como Kitty y Red Forman, los abuelos de Leia en esta nueva entrega. Por otro lado, Deadline menciona que Netflix está en pláticas con Topher Grace (Eric Forman), Laura Prepon (Donna Pinciotti), Mila Kunis (Jackie Burkhart) y Ashton Kutcher (Michael Kelso) para que repitan sus papeles originales de That ’70s Show.

Por otro lado, Wilmer Valderrama (Fez) ha dicho anteriormente que no planea repetir su rol de la serie y Danny Masterson (Steven Hyde) está descartado pues el actor enfrenta cargos por abuso sexual. La plataforma de streaming no ha dado una fecha de inicio de rodaje o estreno por ahora, pero andaremos atentos a cualquier nuevo detalle.