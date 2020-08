¡El elenco de ‘The West Wing’ se reunirá por primera vez en 17 años!

Dentro de las cosas buenas que ha dejado la pandemia, es que hemos tenido la oportunidad de ver algunas reuniones que esperamos durante varios años. Ahora, toca ver la reunión de una de las mejores series del inicio del milenio. El elenco y los creadores de “The West Wing” se van a juntar para actuar juntos por primera vez en casi dos décadas en un especial para HBO Max.

Martin Sheen, Rob Lowe, Dulé Hill, Allison Janney, Janel Moloney, Richard Schiff y Bradley Whitford se reunirán con el creador Aaron Sorkin y el productor Thomas Schlamme para un especial del ala oeste en beneficio de promocionar el voto en las próximas elecciones estadounidenses.

En este nuevo especial, veremos una representación teatral del capítulo Hartsfield’s Landing de la tercera temporada. Los verdaderos fans y los de buena memoria recordarán este capítulo que contó con el presidente Barlet de Sheen jugando ajedrez contra Sam y Toby. Todo esto mientras los chinos juegan juegos de guerra en el Estrecho de Taiwán. También recordarán a un nervioso Josh por los 42 votos en las elecciones de un pueblo remoto de New Hampshire, que siempre predicen el ganador de las primarias de ese estado.

Esta no sería la primera vez que el elenco de The West Wing se reúne. Anteriormente lo hicieron para el podcast The West Wing Weekly y para un anuncio de Bridget Mary McCormack, candidata a la Corte Suprema de Michigan. Sin embargo, esta sí será la primera vez que lo hacen para la televisión.

‘The West Wing’ para When We All Vote

La razón detrás de este especial de reunión de The West Wing para HBO Max, es crear conciencia y apoyar When We All Vote. Esta es una organización sin fines de lucro y no partidista co-fundada por Michelle Obama para aumentar la participación en todas las elecciones en Estados Unidos.

Además del elenco y los creadores ya mencionados, la ex primera dama, Michelle Obama, hará una aparición en el especial, mientras que en las próximas semanas se anunciarán miembros adicionales del elenco e invitados especiales del mundo del servicio público y las artes.

El especial de The West Wing se va a graban durante varios días en el Teatro Orpheum en el centro de Los Ángeles a principios de octubre. Sorkin escribirá material exclusivo original para el especial, mientras que Schlamme se desempeñará como director de producción.

Aaron Sorkin dijo sobre esta esperada reunión: “Tommy y yo estamos increíblemente emocionados de volver a reunir a ‘The West Wing’ para esta lectura escenificada y de apoyar a When We All Vote en sus esfuerzos por involucrarnos a todos en esta elección”.

“Estamos emocionados de volver a visitar esta serie legendaria y ofrecer a nuestros fanáticos apasionados algo que sea sustancial, significativo e inolvidable, al tiempo que promovemos un mensaje importante para nuestro tiempo”, agregó Sarah Aubrey, jefa de contenido original, HBO Max.

Este sería el segundo especial de alto perfil de una serie clásica de NBC producida por Warner Bros. que se emitirá en HBO Max después del muy retrasado especial de reunión de Friends.