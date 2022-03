¡Órale! La arquitecta mexicana Frida Escobedo diseñará un pabellón del Met de NY

No cabe duda que el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (el Met para los cuates) posee un enorme prestigio en cuanto a diseño y estética se refiere en todo el mundo. Es por eso que nos llena de emoción y orgullo la noticia de que la arquitecta mexicana Frida Escobedo ha sido elegida para diseñar un pabellón nuevo de tan prestigioso lugar ¡Qúe RI-FA-DO!

Lo anterior fue dado a conocer por el propio Met este domingo 13 de marzo y posteriormente publicado nada menos que por el Nw York Times. Ahí reportan que la mexicana fue elegida por encima de varios arquitectos y diseñadores de gran renombre para el diseño de un nuevo pabellón de arte contemporáneo.

The architect Frida Escobedo brings a broad background of projects to the Met Museum, many of them temporary structures, unlike the major Modern and contemporary wing she is taking on. https://t.co/MVPdFsF62C

— New York Times Arts (@nytimesarts) March 13, 2022