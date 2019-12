Antes de que se convirtiera en el presidente de los Estados Unidos de América –y de paso– casi casi convertirse en una de las personas non gratas del mundo, Donald Trump era conocido por ser un empresario que estaba muy cerca del entretenimiento, no por nada tuvo algunos reality shows como The Apprentice, pero quizá muchos lo recuerden por tener un cameo en la popular película navideña, Mi Pobre Angelito 2.

Aunque la escena en la que apareció junto al pequeño Kevin McCallister (Macaulay Culkin), quien solo le pregunta dónde está el lobby del hotel dura unos cuantos segundos, al parecer esta es una de las participaciones especiales de las que más orgulloso está el señor Trump, pues su hijo y algunos simpatizantes pegaron el grito en el cielo cuando se enteraron que en la televisión canadiense eliminaron su papel protagónico.

Sí, no es broma. Algunos presentadores de Fox News afines a Trump calificaron este hecho como censura hacia el presidente. Y por supuesto que su familia tenía que salir al quite, pues Donald Trump Jr. compartió en su cuenta de Twitter el link a una nota de un blog conservador donde decían que el recorte de su súper escena era un ‘sesgo de la izquierda’ para manchar la imagen del señor Trump.

“It’s also censorship” — here’s Fox & Friends whining about a Canadian network cutting a scene featuring a Trump cameo from a broadcast of “Home Alone 2” pic.twitter.com/WXYVEhoZ0l — Aaron Rupar (@atrupar) December 26, 2019

Y a todo esto, ¿por qué eliminaron la escena?

Como era de esperarse y tratándose del señor presidente de los Estados Unidos, la polémica no se hizo esperar. Casi de inmediato, la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) emitieron un comunicado compartido por Variety donde aclaraban lo que estaba pasando con Donald Trump y Mi Pobre Angelito 2.

La explicación que dio la CBC fue que tanto esta como algunas otras escenas de la película de 1992 fueron eliminadas por una simple y sencilla razón, el tiempo de transmisión, ya que no eran cruciales para la trama de la cinta, y que fueron editadas hace cinco años.

Tal cuál esto fue lo que dijo Chuck Thompson, el jefe de asuntos públicos de la cadena canadiense: “La escena con Donald Trump fue una de las varias que se cortaron de la película, ya que ninguna de ellas era parte integral de la trama. Estas ediciones se hicieron en 2014 cuando adquirimos la cinta por primera vez y antes de que el Sr. Trump fuera elegido presidente”.

Hasta el momento el presidente de los Estados Unidos no ha dicho nada al respecto, pero puede decirle a su hijo y a todos sus simpatizantes que le bajen la espuma a su chocolate porque la televisión en Canadá no quiere censurarlo, pues no les da chance de pasar completa la película con su escena de escasos segundos.