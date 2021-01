La exesposa de Armie Hammer habló sobre las acusaciones de canibalismo

Sin duda, una de las cosas que nos dejó sorprendidos a inicios de este 2021 fueron las acusaciones de canibalismo en contra de Armie Hammer. Lo que comenzó como un rumor después de que se filtrara una supuesta conversación entre el actor y una chica donde afirmaba que se la comería dio un enorme giro; pues días más tarde apareció una mujer expuso a través de su cuenta de Instagram capturas de pantalla donde se podía confirmar esto.

Poco a poco, toda esta historia de terror fue tomando consecuencias. Hace apenas unas semanas nos enteramos que Armie había decidido abandonar la producción de su próxima película, Shotgun Wedding donde compartiría créditos con Jennifer López para estar junto a su familia en este momento complicado. Y por si esto no fuera suficiente, el pasado 28 de enero se confirmó que también dejaba The Offer, la miniserie de El Padrino.

La exesposa de Armie Hammer rompe el silencio

Sin embargo, mientras Armie Hammer andaba lidiando con todo esto, las personas cercanas a él no habían declarado absolutamente nada. De hecho, él mismo mencionó que no respondería nada porque todo era una porquería para difamarlo, pero ahora la exesposa del actor, Elizabeth Chambers dio su versión de los hechos y nos dejó muy claro que al igual que todo el mundo, ella también está consternada.

Hace algunos días y de acuerdo con el sitio Daily Mail a través de una fuente cercana a ella, Chambers aseguró sobre él que “parece ser un monstruo”, pero, al parecer, no la tomó tan por sorpresa lo sucedido. El mismo informante añadió al medio que “muchas de estas mujeres ya habían contactado con Elizabeth, y aunque ella no quería admitirlo antes, ahora sabe que están contando la verdad”.

“Sin palabras”

“Armie tenía un lado completamente diferente que ella no conocía. Si siempre estuvo allí y él lo mantuvo oculto, o si sucedió algo que lo cambió por completo, ella no lo sabe”, aseguró la persona cercana a la exesposa del actor. Pero recientemente, Elizabeth Chambers dejó bajita la mano otro comentario sobre este caso que sacudió a Hollywood y el mundo, porque al parecer Hammer estaba involucrado en una cinta similar a su historia.

Resulta que Elizabeth Chambers respondió a un informe en Instagram del portal Just Jared sobre Bones & All, la nueva película del director de Call Me By Your Name, Luca Guadagnino, y la estrella Timothée Chalamet. Según The Hollywood Reporter, la cinta se centra en una mujer en un viaje mientras busca al padre que nunca conoció, en un intento de entender por qué tiene el impulso de matar y comer a las personas que la aman.

En respuesta a las similitudes entre el argumento de la película y los deseos expresados por Armie Hammer en los mensajes que supuestamente envió, Chambers escribió: “Sin palabras”.