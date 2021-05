¿El fin de una era? Ellen DeGeneres se despide de su programa luego de 19 temporadas

Desde hace un año estamos viviendo una enorme etapa de cambios, pues muchas cosas no son como eran antes. Esto también pasa dentro de la industria del entretenimiento, pues muchas figuras han tenido que adaptarse al momento social e histórico que estamos pasando. Y eso lo sabe Ellen DeGeneres, quien luego de 19 temporadas le dirá adiós a su popular show de televisión, dándole carpetazo a una etapa muy importante de su vida.

En 2003 se transmitió en Estados Unidos el primer episodio de The Ellen DeGeneres Show, un programa matutino en el que la actriz y comediante nos presenta entrevistas a celebridades y a personas del público, monólogos cómicos y presentaciones musicales. Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los espacios más importantes en la televisión americana, y prácticamente cualquier celebridad deseaba sentarse a platicar con ella.

Ellen DeGeneres le dice adiós a su programa de televisión

Sin embargo, y como cualquier cosa en la vida, todo tiene un ciclo y el del show de Ellen DeGeneres terminó. La propia conductora se encargó de confirmarlo en una entrevista con The Hollywood Reporter, donde señaló que después de casi 18 años ininterrumpidos al aire, se alejaría de la tele para dedicarse a otros proyectos en los que ha estado trabajando desde hace un buen tiempo y que según ella, la están desafiando.

En la plática con dicho medio, la comediante dijo que tomó la decisión de darle fin a The Ellen DeGeneres Show porque ya no la retaba. Además, mencionó que desde el principio le dejó claro a los ejecutivos de Warner Bros. Television que quería dejar el programa durante la decimosexta temporada, pero al final la convencieron de seguir:

“Cuando eres una persona creativa, necesitas un reto constante, y por muy bueno que sea este programa, y por muy divertido que sea, ya no es un reto. Iba a dejarlo después de la temporada 16, esa iba a ser mi última temporada. ese era el plan desde el principio y todo el mundo me decía, incluso cuando firmé, ‘Sabes, van a ser 19, ¿no quieres llegar a 20? Es un buen número’, pero el 19 también lo es”.

El show se va en medio de una enorme polémica

A pesar de que se va en buenos términos, el programa de Ellen DeGeneres dice adiós luego de una polémica bastante choncha. En 2020 se publicó una nota con varias acusaciones por parte de un empleado actual y 10 ex trabajadores donde denunciaban un ambiente de trabajo tóxico en el set y actitudes negativas por parte de la presentadora. Más tarde, salieron a la luz las denuncias de otros 36 ex trabajadores anónimos que señalaron “acoso, conducta sexual inapropiada y agresión por parte de los principales productores.”

Después de todo esto, se llevó a cabo una investigación y tres ejecutivos dejaron el programa; mientras tanto, DeGeneres se tomó un pequeño descanso. En septiembre de ese mismo año, Ellen volvió al show y pidió disculpas a su personal actual en múltiples ocasiones, mencionando que su naturaleza “introvertida” podría haber sido malinterpretada como si ella no fuera una persona agradable o con quien todos pudieran trabajar.

Aunque se disculpó públicamente con todo el equipo de The Ellen DeGeneres Show, el daño ya estaba hecho. Según The New York Times, el programa de televisión perdió 1.1 millones de espectadores tras las acusaciones y fue un golpe del que ya no pudieron reponerse. Por ahora, la presentadora dejará esta faceta para dedicarse de lleno a varios proyectos, ente ellos cuatro series que está produciendo para la plataforma de HBO Max.