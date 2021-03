“La gente nos convierte en monstruos”: Elliot Page da su primera entrevista tras revelar que es una persona trans

En diciembre de 2020, una noticia sorprendió a toda la industria de Hollywood. Ellen Page publicó un comunicado donde anunciaba que es transgénero y que se identificaba como no binario, pero quizá lo más importante de todo es que mencionó que de ahora en adelante quería que el mundo lo llamará Elliot Page. Desde entonces, muchas cosas han pasado alrededor del actor, en un intento de que todos lo reconozcan tal cual es.

A unas cuantas horas de que Page publicara todo esto, Netflix decidió cambiar sus créditos en producciones como The Umbrella Academy e Inception. Sin embargo, no todo ha sido maravilloso para él, pues a mediados de enero de 2021 rompió su matrimonio de dos años con la bailarina Emma Portner. A pesar de esta situación personal y sumamente complicada, parece que las cosas está saliendo muy bien para Elliot porque por fin se siente contento.

Elliot Page rompe el silencio

Resulta que Elliot Page le dio a la revista TIME la primera entrevista desde que reveló que es transgénero. En dicha conversación, platicó sobre un montón de cosas, entre ellas contó que desde los nueve años sabía que no se identificaba como mujer cuando se cortó el cabello, pero al entrar de lleno en la industria cinematográfica, tuvo que esconder quién era para poder forjarse una carrera dentro de películas y series de televisión.

Más adelante, Elliot mencionó que los días después de abrirse por completo ante el mundo fueron muy difíciles, pues pensaba que esta noticia sería controversial: “Lo que esperaba era mucho apoyo y amor, y una enorme cantidad de odio y transfobia”. Algo que le preocupaba era su trabajo dentro de la industria, pero después de todo varios directores de casting se pusieron en contacto con el representante de Page diciéndole que sería un honor contratarlo para sus próximos proyectos.

El camino hasta reconocerse

Cuando apareció en éxitos de taquilla como X-Men: The Last Stand e Inception, Elliot Page comentó que sufría depresión, ansiedad y ataques de pánico, pues no sabía “cómo explicar a la gente que, aunque [era] un actor, el mero hecho de ponerme una camiseta cortada para una mujer me hacía sentir tan mal”. Toda esta situación incómoda lo tenía agotado e incluso lo llevó a pensar en más de una ocasión en dejar de actuar.

En 2014, Page salió del clóset y a partir de ahí fue que empezó a aparecer en las alfombras rojas con trajes, incluso convirtió el vestuario masculino en una condición para aceptar papeles. Más tarde se casó com Emma Portner; sin embargo, ambas se separaron en el verano del 2020 y a raíz del aislamiento por el coronavirus lo llevó a cuestionarse muchas cosas sobre él, lo cual lo motivo a luchar por su identidad y género ante todos.

Esta revelación le cambió la vida por completo

“Con el tiempo, la vergüenza y la incomodidad dieron paso a la revelación. Por fin pude abrazar el hecho de ser transgénero y permitirme ser plenamente quien soy”, declaró Elliot Page. También contó para TIME que sentía miedo al contarle sus preferencias a su familia, pero al final de todo su madre –una mujer conservadora– lo apoyó: “Ella quiere que sea quien soy y me apoya plenamente. Es un testimonio de cómo cambia realmente la gente”.

Otra de las cosas que Elliot mencionó fue que se sometió a una cirugía para quitarse los senos. Page subraya que ser trans no consiste en operarse, para algunas personas es innecesario, otras no pueden pagarlo. Pero el actor describe todo este proceso clínico como algo que, para él, ha permitido reconocerse por fin cuando se mira en el espejo e incluso calificándolo como una decisión que: “Ha transformado mi vida por completo”.

Page quiere usar su influencia para ayudar a la comunidad

Page dice que identificarse como trans fue “egoísta” en un nivel: “Es para mí. Quiero vivir y ser quien soy”. Pero también sintió la necesidad moral de hacerlo dados los tiempos que vivimos, pues le pide a la gente que se eduque sobre la vida de la comunidad y que aprenda lo importante que puede ser la atención médica para ellos, ya que la falta de acceso a ella es una de las muchas razones por las que se estima que muchas personas transgénero han intentado suicidarse.

Por si esto no fuera suficiente, Elliot Page también comentó que como una persona blanca, rica y famosa, tiene un tipo de responsabilidad única, y con ello la oportunidad de defender a quienes tienen menos oportunidades de revelarse tal como son: “Mi privilegio me ha permitido tener recursos para salir adelante y estar donde estoy hoy, y por supuesto que quiero usar ese privilegio y esa plataforma para ayudar en lo que pueda”.

Su personaje en ‘The Umbrella Academy’ le ayudó en todo este proceso

Elliot Page le contó a TIME que le atrajo el papel que interpreta en The Umbrella Academy porque en la primera temporada, está aplastada por el odio a sí misma: “Me identifiqué con lo cerrada que estaba Vanya”. Además, concluyó que aunque la gente y parte del equipo de producción de repente usa pronombre equivocados para referirse a él, está muy contento de regresar a filmar la tercera entrega y de estar pasando este momento tan importante en su vida.