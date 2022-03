Elmo está de luto: Falleció el actor Emilio Delgado, ‘Luis’ de Plaza Sésamo

El barrio, los personajes y todos los fans de Plaza Sésamo están de luto. El actor Emilio Delgado, quien interpretó a ‘Luis’ por más de 40 años con sus alegres temas, guitarra y canciones, falleció a los 81 años víctima de cáncer. La noticia, la dio a conocer su manager y posteriormente fue confirmada por su esposa, Carol.

De acuerdo con un informe de TMZ, el actor de origen estadounidense, pero con una fuerte conexión con México, falleció el pasado 10 de marzo del 2022, rodeado de su familia en su residencia ubicada en la ciudad de Nueva York, tal y como fue su voluntad, luego de atravesar por una larga batalla en contra de su padecimiento.

El inolvidable ‘Luis’, quien contagió de su alegría a varias generaciones, fue puesto recientemente en cuidados paliativos tras de ser diagnosticado con mieloma múltiple -cáncer en la sangre- desde diciembre del 2020. Sin embargo, a pesar de su optimismo, de los cuidados pertinentes y el amor de su familia, no logró reponerse.

El adiós de la pandilla

Luego de que se diera a conocer la lamentable noticia, la cuenta de Plaza Sésamo, fue uno de los primeros en pronunciarse escribiendo en sus redes sociales: “Lamentamos el fallecimiento de Emilio Delgado, conocido en todo el mundo por su papel de Plaza Sésamo desde hace más de 50 años. Su calidez y humor, invitó a los niños a compartir una amistad que ha hecho eco a través de generaciones.”

Añadiendo que: “A la vanguardia de la representación, Emilio reclamó con orgullo el “registro del papel más largo de un mexicano-estadounidense en una serie de televisión. Estamos muy agradecidos de que compartiera sus talentos con nosotros y con el mundo.” Además, acompañaron el emotivo mensaje con un fragmento de la canción “Canta una canción”, la cual fue interpretada por ‘Luis’ para uno de los episodios.

El actor, nació en 1940 en Calexico, Caifornia. Sin embargo, sus primeros años los pasó en Mexicali, Baja California, donde aprendió el oficio de bolero, no obstante, el brillo estaba destinado para su carrera. Delgado se unió al programa a partir de su tercera temporada en 1971.En alguna de las tantas entrevistas que ofreció a lo largo de su trayectoria, mencionó que los productores aceptaron su sugerencia de salpicar el guion con términos en español. “La primera vez que vi caminar a Big Bird, mi diálogo era: ‘¡Big Bird!’”, indicó. “Pero yo no dije ‘Big Bird’, dije ‘¡pájaro!” Luego de una breve reunión en la que Delgado explicó que bird se dice pájaro en español, los productores decidieron mantenerlo.

Aparte de su papel principal en el programa infantil, Emilio Delgado también apareció entre los créditos de un par de episodios de ‘La Ley y El Orden’, ‘The Get Down’ en 2017, así como en varios episodios de ‘House of Cards’. No cabe duda, que su empatía le hará mucha falta al mundo. Descanse en paz. Pero pasando a notas más agradables, te invitamos a conocer a Ji- Young, la primera títere coreano-estadounidense de Plaza Sésamo.