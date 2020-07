¿Se echa para atrás? Elon Musk podría cambiar su apoyo hacia Kanye West

Por si le faltaba algo de “¿qué ___ está pasando?” al 2020, el pasado 4 de julio el rapero Kanye West anunció formalmente sus intenciones de ir por la presidencia de los Estados Unidos (dejando varios memes). Así es. Sorprendiendo hasta a los que esperan lo que sea del compositor de Atlanta, tomó sus redes sociales y escribió: “Debemos llevar acabo la promesa de América al creer en Dios, uniendo nuestra visión y construyendo nuestro futuro. Iré por la presidencia de Estados Unidos”.

Kanye ya había malabareado anteriormente la idea de entrarle a la vida política de lleno. De cambiar las playeras holgadas por trajes a la medida, los escenarios por una oficina, y la compañía de Jay Z y 2 Chainz por la de algunos asesores políticos. Fue en noviembre del año pasado dijo que intentaría ir por la presidencia del 2024. Pero queda claro que simplemente no pudo esperar más.

Kanye perdió a un a un amigo pero ganó otro

Es extraño, lo es. Pero Kanye West ha apoyado la candidatura y presidencia de Donald Trump abiertamente desde el principio. En varias ocasiones ha defendido las posturas del actual presidente apelando a la libertad de expresión y hasta ha usado esa gorrita –roja y fea– con el famoso lema de campaña “Make America Great Again” –que ha sido vinculado con discursos de odio e intolerancia–.

No es ninguna sorpresa que Donald Trump va a buscar a toda costa su reelección. De hecho, su campaña ya empezó hace semanas con estadios a medio llenar (para no sonar tan gachos) y con la confianza de que no había un candidato fuerte que se le pusiera en frente. Recuerden que Bernie Sanders abandonó la carrera presidencial a principios de abril para dejar a Joe Biden.

Pero vaya vaya… Trump no contaba que el único y más fuerte aliado que tenía en la industria del entretenimiento le volteó gacho la tortilla y se convirtió en su rival de un día a otro.

En este loco cambio de eventos, Kaye habrá perdido a un amigo, pero gano a otro mucho, pero muuucho, más carismático y buena onda que Donald Trump. Nada más y nada menos que Elon Musk, el fundador de Tesla y SpaceX, saltó de inmediato para mostrar su apoyo absoluto al rapero y nuevo candidato. “Tienes mi apoyo absoluto”, le respondió en Twitter.

Cómo cambian las cosas…

Si algo nos ha enseñado este año, es que las cosas pueden cambiar de un segundo a otro. Nada ha sido diferente con la candidatura presidencial de Kanye West. Así como en cuestión de segundos el rapero se fue al cielo y todo parecía empezar de la mejor manera para su nueva aventura, también fue que empezaron los problemas. Al final del día todo lo que sube tiene que bajar (nada más no tan rápido).

Muy campante y feliz, Kanye West fue volando a Twitter a contarle al mundo su nuevo plan, pero se le olvidó un pequeño detalle: registrarse formalmente como candidato a la presidencia… Strike 1. No sabemos si estaba pensando en un nuevo álbum o qué onda, pero al rapero se le fueron las fechas para registrarse en algunos estados de su país como Carolina del Norte, Texas y Nueva York.

Tal vez, y sólo tal vez, no le han avisado que las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos es en cuatro meses. Con esto en cuenta aún le falta registrarse con la Comisión Federal de Elecciones, presentar una plataforma de campaña, recolectar suficientes firmas para ingresar a las urnas electoral de noviembre y otros detalles.

La entrevista que en la que Kanye West desviste sus ideales políticos, sociales y religiosos

Apenas anunciada su candidatura, Kanye West mostró todo lo que debes de saber sobre lo que piensa y sobre cómo le gustaría manejar a su país. Por aquí habló un poco de Trump, un poco de Joe Biden, y después se fue a la parte interesante. Para darle velocidad al asunto, vamos con los puntos más importantes:

Kanye está en contra de las vacunas y las cuestiona llamándolas “la marca de los mejores”: “Son tantos nuestros niños los que están siendo vacunados y paralizados... Así que cuando dicen que la forma en que vamos a arreglar el COVID es con una vacuna, soy extremadamente cauteloso”. El aborto no será legal. Es pro vida, y cree que Planned Parenthood – la organización sin fines de lucro que brinda atención de salud reproductiva en los Estados Unido y el mundo–, “ha sido colocado dentro de las ciudades por supremacistas blancos para hacer el trabajo del Diablo”. Quiere reinstaurar la oración en las escuelas (a pesar de que Estados Unidos es un estado laico). Es anti-capitalista. No tiene una agenda de política exterior. No ha “investigado lo suficiente” sobre una política de impuestos, pero se comprometió a investigar al respecto con los más fuertes expertos que sirven a Dios y volverá con la mejor solución. Imagina un modelo de organización gubernamental de la Casa Blanca basado en Wakanda, el país de Black Panther: “Es la mejor explicación de cómo se sentirá nuestro grupo de trabajo en la Casa Blanca”.

Diferencias de opinión

Una vez que Kanye West expuso todos estos resumidos puntos, las reacciones empezaron a crecer y crecer. Como en todo, algunos están de acuerdo en todo, otros comparten ideales y desechan otros, y para algunos más esto fue suficiente para descartarlo de una buena vez. Uno de los que ahora tiene que pensar mejor su decisión, es su primer y más grande aliado Elon Musk.

https://t.co/OSEIAhIot7 Cmon Elon – you’re way too intelligent for this BS — John Crowley (@GalwayJohnC) July 8, 2020

“Vamos Elon, tú eres mucho más inteligente que esto”, le escribieron en el tweet que mostraba su apoyo a Kanye con la noticia de que es anti vacunas y pro aborto. Para esto, Musk respondió: “Tal vez tenemos más diferencias de opinión de las que pensaba”.

Si bien esto no significa en lo absoluto que retira si apoyo al candidato independiente, Musk fue claro al decir que no estaba completamente de acuerdo en todo lo que dijo. Algo completamente aceptable. Es correcto poder cambiar de opinión una vez que se tiene más información en la mesa.

Si bien sólo han pasado cinco días desde el anuncio de Kanye West a la candidatura por la presidencia de los Estados Unidos, ha habido toda una montaña rusa de emociones y nueva información que parece que no va a parar un sólo día de los próximos meses.