¡Emilia Clarke se uniría al elenco de la serie de ‘Secret Invasion’!

Vaya que Marvel y Disney no dejan de sorprendernos. La fase 4 del MCU apenas iniciará en unos cuantos meses con Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings; sin embargo, y fieles a su costumbre, estas dos empresas ya tienen muy bien planeado todo lo que nos presentaron en los próximos años. Y entre todo lo que están trabajando se encuentra una serie que llamó la atención de muchos por distintos motivos, Secret Invasion.

Fue a finales de 2020 y durante el evento para inversionistas de la compañía que anunciaron esta producción y un montón más –tan solo hablando de la casa de cómics–. Este proyecto es sumamente interesante porque significará el regreso de Samuel L. Jackson como Nick Fury en una historia que suena espectacular. Pero al parecer, aquí también veremos a otras grandes figuras de Hollywood que todavía no le entraban a esta clase de series.

Emilia Clarke podría hacer su debut en el MCU

Resulta que el pasado 20 de abril, apareció una noticia que le voló la cabeza no solo a los fanáticos de Marvel, también a todos aquellos que siguieron de cerca a Game of Thrones. De acuerdo con un reporte de Variety, la actriz Emilia Clarke –a quien por supuesto que recordamos como Daenerys Targaryen de la popular serie de HBO– está en conversaciones con los ejecutivos de Disney+ para integrarse al elenco de Secret Invasion.

Según la misma fuente, las negociaciones ya están en un punto bastante avanzado, casi casi nomás para que ponga la firma y listo. De ser cierto y que Clarke aceptara el trato con la plataforma de streaming, se uniría a Samuel L. Jackson y una lista de actores que suena fuerte, como Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir y la maravillosa Olivia Colman. A pesar de que esto emociona y mucho, ni Marvel ni los representantes de la actriz hicieron comentarios al respecto.

¿De qué va ‘Secret Invasion’?

Por ahora, los personajes de Emilia Clarke y Colman aún son un secreto y no han dado una pista de a quién podrían darle vida en la serie de Secret Invasion. Sin embargo, sabemos que el buen Samuel volverá a ser Nick Fury y Mendelsonhn interpretará una vez más a Talos Skrulll como lo hizo en la película de Captain Marvel. Y por supuesto que una de las cosas más llamativas de toda esta producción es la historia que al parecer nos contarán.

Esta podría ser una adaptación de la famosa series cómics que Marvel publicó en 2008. La trama se centra en los skrulls llegando a la Tierra para armar una invasión ficticia, pero al menos en la historieta la cosa se pone color hormiga porque esta raza alienígena decide comenzar a suplantar a superhéroes para cumplir con su objetivo. A lo largo de esta historia vemos el desarrollo de una guerra en la que un grupo de humanos se unen para salvar al planeta.