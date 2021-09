¿Dónde ver en streaming todas las series nominadas en los Emmy 2021?

Este domingo 19 de septiembre se llevará a cabo la edición 73 de los Primetime Emmy Awards para reconocer lo mejor de la televisión (en inglés) del último año. Desde luego, y como ha sido la tendencia en los últimos años, las plataformas de streaming han arrasado no sólo en el número de nominaciones, sino en llevarse los galardones por su calidad y variedad.

Esto no quiere decir que los canales aún no hagan su lucha. Pero la realidad es que las plataformas de streaming llegaron para arrasar no sólo por cantidad de títulos producidos, sino por la calidad de los mismos y la posibilidad de regresar a ellos cuando a las y los espectadores les plazca. En otras palabras, si no te convence, la vuelves a ver y así amarra. AQUÍ todos los nominados de este 2021.

La contienda del streaming en los Emmy

Para este año, HBO lidera la lista con un total de 130 nominaciones divididas entre 94 menciones para HBO y 36 para HBO Max. Entre sus series más destacadas está el Drama de Lovecraft Country y las Comedias Hacks y The Flight Attendant sin olvidar el éxito en críticas y audiencia de Mare of Easttown con Kate Winslet y I May Destroy You (la cual fue horriblemente ignorada en los Golden Globes).

Netflix tampoco está tan perdido, pues se lleva 129 nominaciones. La cosa es que el año pasado, en 2021, se llevó 160 menciones, un récord para la plataforma. Sin embargo, eso no significa que este año no tengan con qué competir, pues tienen entre su destacados a The Crown y The Queen’s Gambit.

The Crown es la serie con más nominaciones para esta edición de los Emmy junto a The Mandalorian. Cada una tiene 24 menciones, lo cual pone a Disney+ en el mapa acompañado de una serie importante. Hablamos de WandaVision, la primera serie del MCU que logró amarrar 23 nominaciones y tiene las apuestas altas en Serie Limitada con sus dos actores principales, Elizabeth Olsen y Paul Bettany.

Pero hay una plataforma que no podemos olvidar a pesar de no reinar con el número de menciones. Apple TV+ tiene uno de los contendientes más fuertes para los Emmy: Ted Lasso en su primera temporada con 20 nominaciones. Sí, Hacks viene fuerte como una de las originales de HBO Max, pero Ted Lasso se impone a partir, además, del éxito que tuvo su segundo temporada este 2021.

Por acá les dejamos todas las series nominadas y el lugar en donde se pueden ver en servicios de streaming disponibles en México.

Netflix

Bridgerton

1ra temporada / 12 nominaciones

Nominaciones

Serie de Drama

Mejor Actor para Regé-Jean Page

The Crown

4ta temporada / 24 nominaciones

Nominaciones

Serie de Drama

Mejor Actor para Josh O’Connor

Mejor Actriz para Olivia Colman

Mejor Actriz para Emma Corrin

Mejor Actor de Reparto para Tobias Menzies

Mejor Actriz de Reparto para Gillian Anderson

Mejor Actriz de Reparto para Helena Bonham Carter

Mejor Actriz de Reparto para Emerald Fennell

Mejor Actor Invitado para Charles Dance

Mejor Actriz Invitada para Claire Foy 🏆

Pose (es de FX)

2da temporada / 9 nominaciones

Nominaciones

Serie de Drama

Mejor Actor para Billy Porter

Mejor Actriz para Mj Rodriguez

Cobra Kai

3ra temporada / 6 nominaciones

Nominaciones

Serie de Comedia

Emily in Paris

1ra temporada / 2 nominaciones

Nominaciones

Serie de Comedia

The Kominsky Method

3ra temporada / 6 nominaciones

Nominaciones

Serie de Comedia

Mejor Actor para Michael Douglas

Mejor Actor de Reparto para Paul Reiser

Mejor Actor Invitado para Morgan Freeman

Halston

Una temporada / 5 nominaciones

Nominaciones

Mejor Actor en una Serie Limitada para Ewan McGregor

Ratched

Una temporada / 4 nominaciones

Nominaciones

Mejor Actriz Invitada en una Serie de Drama para Sophie Okonedo

The Queen’s Gambit

Una temporada / 18 nominaciones

Nominaciones

Serie Limitada

Mejor Actriz para Anya Taylor-Joy

Mejor Actor de Reparto para Thomas Brodie Sangster

Mejor Actriz de Reparto para Moses Ingram

Dolly Parton’s Christmas On The Square

2 nominaciones

Nominaciones

Mejor Película para la Televisión 🏆

Prime Video

The Boys

2da temporada / 6 nominaciones

Nominaciones

Serie de Drama

The Underground Railroad

Una temporada / 7 nominaciones

Nominaciones

Serie Limitada

Uncle Frank

1 nominación

Nominaciones

Mejor Película para la Televisión

Sylvie’s Love

1 nominación

Nominaciones

Mejor Película para la Televisión

HBO Max

Lovecraft Country

Una temporada / 18 nominaciones

Nominaciones

Serie de Drama

Mejor Actor para Jonathan Majors

Mejor Actriz para Jurnee Smollett

Mejor Actriz de Reparto para Aunjanue Ellis

Mejor Actor de Reparto para Michael K. Williams

Mejor Actor Invitado para Courtney B. Vance 🏆

Hacks

1ra temporada / 15 nominaciones

Nominaciones

Serie de Comedia

Mejor Actriz para Jean Smart

Mejor Actor de Reparto para Carl Clemons-Hopkins

Mejor Actriz de Reparto para Hannah Einbinder

Mejor Actriz Invitada para Jane Adams

The Flight Attendant

1ra temporada / 9 nominaciones

Nominaciones

Serie de Comedia

Mejor Actriz para Kaley Cuoco

Mejor Actriz de Reparto para Rosie Perez

I May Destroy You

Una temporada / 9 nominaciones

Nominaciones

Serie Limitada

Mejor Actriz para Michaela Coel

Mejor Actor de Reparto para Paapa Essiedu

Mare of Easttown

Una temporada / 16 nominaciones

Nominaciones

Serie Limitada

Mejor Actriz para Kate Winslet

Mejor Actor de Reparto para Evan Peters

Mejor Actriz de Reparto para Julianne Nicholson

Mejor Actriz de Reparto para Jean Smart

Perry Mason

Una temporada / 4 nominaciones

Nominaciones

Mejor Actor en una Serie de Drama para Matthew Rhys

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama para John Lithgow

In Treatment

Una temporada / 1 nominación

Nominaciones

Mejor Actriz en una Serie de Drama para Uzo Aduba

Shrill (es de hulu)

3ra temporada / 1 nominación

Nominaciones

Mejor Actriz en una Serie de Comedia para Aidy Bryant

The Undoing

Una temporada / 2 nominaciones

Nominaciones

Mejor Actor en una Serie Limitada para Hugh Grant

Oslo

2 nominaciones

Nominaciones

Mejor Película para la Televisión

A Black Lady Sketch Show

5 nominaciones

Nominaciones

Mejor Actriz Invitada en una Serie de Comedia para Yvette Nicole Brown

Mejor Actriz Invitada en una Serie de Comedia para Issa Rae

Zoey’s Extraordinary Playlist

5 nominaciones

Nominaciones

Mejor Actriz Invitada en una Serie de Comedia para Bernadette Peters

Disney+

The Mandalorian

2da temporada / 24 nominaciones

Nominaciones

Serie de Drama

Mejor Actor de Reparto para Giancarlo Esposito

Mejor Actor Invitado para Timothy Olyphant

Mejor Actor Invitado para Carl Weathers

WandaVision

Una temporada / 23 nominaciones

Nominaciones

Serie Limitada

Mejor Actor para Paul Bettany

Mejor Actriz para Elizabeth Olsen

Mejor Actriz de Reparto para Kathryn Hahn

The Falcon and the Winter Soldier

Una temporada / 5 nominaciones

Nominaciones

Mejor Actor Invitado en una Serie de Drama para Don Cheadle

Hamilton

12 nominaciones

Nominaciones

Mejor Actor en una Serie Limitada para Lin-Manuel Miranda

Mejor Actor en una Serie Limitada para Leslie Odom Jr.

Mejor Actor de Reparto para Daveed Diggs

Mejor Actor de Reparto para Jonathan Groff

Mejor Actor de Reparto para Anthony Ramos

Mejor Actriz de Reparto para Renée Elise Goldsberry

Mejor Actriz de Reparto para Phillipa Soo

Paramount+

The Handmaid’s Tale (es de hulu)

4ta temporada / 21 nominaciones

Nominaciones

Serie de Drama

Mejor Actriz para Elisabeth Moss

Mejor Actor de Reparto para O-T Fagbenle

Mejor Actor de Reparto para Max Minghella

Mejor Actor de Reparto para Bradley Whitford

Mejor Actriz de Reparto para Yvonne Strahovski

Mejor Actriz de Reparto para Samira Wiley

Mejor Actriz de Reparto para Madeline Brewer

Mejor Actriz de Reparto para Ann Dowd

Mejor Actriz Invitada para Alexis Bledel

Mejor Actriz Invitada para McKenna Grace

Pen15 (es de hulu)

2da temporada / 3 nominaciones

Nominaciones

Serie de Comedia

Mom

8va temporada / 3 nominaciones

Nominaciones

Mejor Actriz en una Serie de Comedia para Allison Janney

Star+

This Is Us (es de NBC)

5ta temporada / 6 nominaciones

Nominaciones

Serie de Drama

Mejor Actor para Sterling K. Brown

Mejor Actor de Reparto para Chris Sullivan

Mejor Actriz Invitada para Phylicia Rashad

Genius: Aretha

Una temporada / 3 nominaciones

Nominaciones

Mejor Actriz en una Serie Limitada para Cynthia Erivo

Apple TV+

Ted Lasso

1ra temporada / 20 nominaciones

Nominaciones

Serie de Comedia

Mejor Actor para Jason Sudeikis

Mejor Actor de Reparto para Brett Goldstein

Mejor Actor de Reparto para Brendan Hunt

Mejor Actor de Reparto para Nick Mohammed

Mejor Actor de Reparto para Jeremy Swift

Mejor Actriz de Reparto para Juno Temple

Mejor Actriz de Reparto para Hannah Waddingham

No disponibles en México

black- ish (de ABC)

7ma temporada / 5 nominaciones

Nominaciones

Serie de Comedia

Mejor Actor para Anthony Anderson

Mejor Actriz para Tracee Ellis Ross

Shameless (de Showtime)

11va temporada / 1 nominación

Nominaciones

Mejor Actor en una Serie de Comedia para William H. Macy

Kenan (de NBC)

1ra temporada / 1 nominación

Nominaciones

Mejor Actor en una Serie de Comedia para Kenan Thompson

Robin Roberts Presents: Mahalia (de Lifetime)

1 nominación

Nominaciones

Mejor Película para la Televisión

Saturday Night Live

21 nominaciones

Nominaciones

Mejor Actor de Reparto para Kenan Thompson

Mejor Actor de Reparto para Bowen Yang

Mejor Actriz de Reparto para Aidy Bryant

Mejor Actriz de Reparto para Kate McKinnon

Mejor Actriz de Reparto para Cecily Strong

Mejor Actor Invitado para Alec Baldwin

Mejor Actor Invitado para Dave Chappelle

Mejor Actor Invitado para Daniel Kaluuya

Mejor Actor Invitado para Daniel Levy

Mejor Actriz Invitada para Maya Rudolph

Mejor Actriz Invitada para Kristen Wiig