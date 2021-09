EmmysSoWhite: La controversia de los Emmy por no reconocer la diversidad e inclusión

¿Cómo hacer que el discurso de diversidad e inclusión no se quede sólo en palabras?, ¿cómo le puede hacer la industria del entretenimiento para realmente promover la representación en el cine y la televisión? Los premios Emmy de este 2021 nos demostraron que no basta con cambiar las reglas, ni tampoco lanzar un récord de nominaciones a personas en representación de las minorías o grupos vulnerables.

Hacen falta muchas más cosas para que no sólo veamos en la pantalla a una mujer trans de color, sino para que cada vez se integren más personas en representación de minorías o grupos vulnerables, y además, sean reconocidos y reconocidas. Es por esto que en redes ha surgido la molestia con el hashtag #EmmysSoWhite, la cual señala el récord de nominaciones para personas de grupos minoritarios (afrodescendientes, latinos, comunidad LGBTQ+, por ejemplo), frente a los pocos galardones que recibieron. AQUÍ la lista de ganadores.

Por acá iremos señalando algunas de las controversias y oportunidades perdidas para accionar un discurso real de representación, inclusión y diversidad en los Primetime Emmy Awards de este 2021. (ACÁ el resumen).

¿Cuál es la lección considerando lo que sucedió el año pasado?

Mejor Actriz en una Serie de Drama

Y para que se den una idea de la enorme oportunidad perdida para reconocer el talento de las minorías o grupos vulnerables, está la categoría de Mejor Actriz en una Serie de Drama. Eran seis nominadas, y tres de ellas eran afrodescendientes. Mj Rodriguez fue la primera mujer trans en recibir nominación en esta categoría frente a la mención de Emma Corrin, quien se identifica como una persona no binaria.

Corrin era la favorita desde su galardón en los Golden Globes, pero Mj le venía pisando los talones muy por encima de las demás actrices. Sin embargo, el Emmy se lo llevó Olivia Colman… Y ojo, no estamos diciendo que Colman no merecía el reconocimiento, pero el trabajo tanto de Corrin como de Mj, había sido más aclamado desde antes del anuncio de las nominaciones a finales de julio por Pose y The Crown, respectivamente. ¿Entonces?

Mejor Actor en una Serie de Drama

De seis nominados en la categoría de Mejor Actor en una Serie de Drama, dos eran actores blancos y el resto eran actores afrodescendientes. Fue toda una sorpresa el ver el nombre de Sterling K. Brown junto al de Jonathan Majors, Regé-Jean Page y Bill Porter, este último entre los favoritos junto a Josh O’Connor por Pose y The Crown, respectivamente.

O’Connor se llevó el Emmy, bastante merecido por su personaje del príncipe Carlos en el máximo drama de este año. Sin embargo, si Bill Porter se hubiera llevado el Emmy por su Pray Tell, se habría convertido en el segundo hombre negro en llevarse esta categoría por segunda ocasión. El único en tener este número es Bill Cosby por I Spy… ¡Bill Cosby!

Regé-Jean Page, protagonista de Bridgerton, también sonaba como uno de los favoritos para llevarse el Emmy, pero nada. Y esta misma situación se reflejo en la categoría de Mejor Actor en una Serie de Drama en donde Tobias Menzies de The Crown se llevó el galardón frente al predilecto de este 2021: Michael K. Williams en Lovecraft Country donde interpreta a un hombre afroamericano homosexual en la década de los 60.

Mejor Actor y Actriz en una Serie Limitada

Luego está la categoría de Mejor Actriz en una Serie Limitada donde aparecía Michaela Coel con especial fuerza junto a Cynthia Erivo. Las dos competían contra nombres fuertes como el de Elizabeth Olsen por WandaVision Anya Taylor-Joy por The Queen’s Gambit y la que lideraba la lista, Kate Winslet por Mare of Easttown.

Sin duda, una de las categorías más complicadas que se decantó por el trabajo de Winslet como una detective de Filadelfia. Hubo reacciones en redes sociales a partir de que el premio no se lo llevó Anya Taylor-Joy, la actriz argentina (latina blanca) que se había llevado el Golden Globe. ¿Se acuerdan de la controversia de Variety? Cuando se llevó el Globo de Oro, se le reconoció como “mujer de color” por ser latina.

El triunfo de Winslet nos lleva a otra conversación que ha surgido con el dominio de actores y actrices británicos. Esto es gracias, en gran medida, a The Crown. Pero no podemos ignorar el Emmy de Ewan McGregor como Mejor Actor en una Serie Limitada por Halston. En esta categoría, se quedaron con las manos vacías los dos nominados de Hamilton, Lin-Manuel Miranda (actor de ascendencia latina) y Leslie Odom Jr.

¿Lo que pudo ser mejor?

Michaela Coel y su Emmy por Mejor Guion en una Serie Limitada fue lo mejor de la ceremonia del domingo 19 de septiembre. Como sabemos, Coel escribió, dirigió y protagonizó I May Destroy You sobre Bella, una mujer que después de ser víctima de un ataque sexual, se da cuenta de lo normalizada que está la violencia contra las mujeres.

Coel recibió cuatro nominaciones (directas, pues la serie recibió un total de nueve), y al llevarse el Emmy en el Guion, se convirtió en la tercera persona afrodescendiente en llevarse la categoría; la primera mujer negra.

Lo bueno

Lo bueno ocurrió en las categorías de Dirección y Guion. Ya les platicamos de la importancia en el reconocimiento de Coel para Mejor Guion en una Serie Limitada. Pero también se hizo un poco de historia con la Dirección en una Serie de Drama. La ganadora fue Jessica Hobbs por el episodio “War” de la cuarta temporada de The Crown. Este premio la convierte en la cuarta mujer en la historia de los Emmy llevarse este reconocimiento junto a Reed Morano (The Handmaid’s Tale en 2017), Mimi Leder (ER en el 95) y Karen Arthur (Cagney and Lacey en 1985).

La otra gran noticia es Lucia Aniello, cocreadora de Hacks de HBO Max que ayer compartió los premios más importantes de Comedia con Ted Lasso. Aniello se llevó el Emmy de Mejor Dirección y Guion por el episodio “There Is No Line”, el piloto de la primera temporada, de Hacks. Esta es la primera vez en los 73 años de los Emmy en que una mujer se lleva estos dos premios.

RuPaul se convirtió en la persona afrodescendiente con el mayor número de Emmys por RuPaul’s Drag Race. El productor y conductor ha acumulado un total de 11 premios, uno más este 2021. Así, este programa se convierte en el más premiado de la categoría de Mejor Programa de Competencia.

Emmy 2020

El año pasado fue una locura en temas de representación, específicamente para la comunidad afrodescendiente. Zendaya se llevó el Emmy a Mejor Actriz en una Serie de Drama por Euphoria; y así, convirtió en la actriz más joven en llevarse esta categoría (tenía 24 años) y en la segunda actriz negra en recibirlo después de que en 2015 se lo llevara Viola Davis.

Regina King y Yahya Abdul-Mateen II se llevaron el premio de Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada por Watchmen. Uzo Aduba también fue reconocida por Mrs. America junto a Ron Cephas Jones como Mejor Actor Invitado en Serie de Drama en This Is Us. Jasmine Cephas Jones ganó como Actriz en Comedia o Drama Short-Form por la serie de Quibi #FreeRayShawn. Maya Rudolph se llevó dos Emmys.

¿Qué pasó este año con los Emmy? No es falta de presencia, ni de talento. Quizá sea falta de entendimiento en cuanto a la importancia de reconocer la diversidad, la inclusión y la representación más allá de permitir que las comunidades cuenten sus propias historias. El reconocimiento no es validación y va más allá de lo simbólico, es la forma de darle continuidad a su voz.