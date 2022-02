Una carta de Lowri: La niña (con lentes) que inspiró a Mirabel de ‘Encanto’

¿Recuerdan que hace unos años la canción más escuchada (y odiada, es justo decirlo) de Disney era “Let It Go” de Frozen? Esta canción se convirtió en la rola más exitosa y popular de la casa del ratón. Sin embargo, llegó Encanto y le dijo “Quítate que ahí te voy” con “No se habla de Bruno”.

“No se habla de Bruno” es una canción original de Encanto, y esta se ha convertido en el éxito más grande de Disney (en toda su filmografía) dentro del Billboard Hot 100 al llegar al cuarto lugar. Como decíamos, muy por encima ya de “Let It Go” (quinto lugar) al alcanzar más de 30 millones de reproducciones y casi 10 mil descargas.

Sin embargo, no sólo es la música, la animación y la historia la que han llevado a esta película de Lin-Manuel Miranda a ser un éxito mundial. Sino la historia detrás de esta película que nos lleva a conocer a una niña real, con lentes, que inspiró al personaje principal llamado Mirabel. Acá les contamos.

Mirabel de ‘Encanto’

Mirabel es la protagonista de Encanto. Es una chica de 15 años que forma parte de una mágica familia que vive en medio de las montañas de Colombia. Los Madrigal, después de una pérdida terrible, son bendecidos con poderes para ayudar a la gente del pueblo. Alma es la matriarca de la familia y madre de Pepa, Julieta y Bruno.

Todos los miembros de la familia tienen una cualidad especial como súper fuerza o la capacidad de hablar con los animales. Todos tienen algo menos Mirabel, quien es despreciada por su abuelita por no “parecerse a los demás”. Sin embargo, es ella la que ayuda a que la familia vuelva a unirse cuando sus poderes comienzan a debilitarse y su casita, residencia de los Madrigal, se destruye.

Mirabel usa lentes, y muchos creen que se trata de la primera protagonista de Disney (entre la categoría de princesas que no necesariamente son de la nobleza) que los utiliza. Y ojo, no estamos diciendo que es el primer personaje, pues tenemos a Tristeza de Inside Out, Carl Fredricksen de Up o Edna Moda de Los Increíbles. ¿Pero sabían que fue una niña la fuente de inspiración detrás de este detalle?

También puedes leer: LA TIERNA REACCIÓN DE UNA NIÑA AL VER SU PARECIDO CON MIRABEL DE ‘ENCANTO’

Lowri de Nottingham

Durante muchos años, Lowri fue la única persona de su familia en usar lentes. De alguna manera, se sentía sola, pero sobre todo, sentía que no era lo “suficientemente bonita” al usarlos. Así que cuando tenía 9 años, en 2019, escribió una carta a Disney pidiéndole a la compañía que crearan a una protagonista con lentes.

La niña recibió una respuesta corta en la que le decían que estaban en busca de personajes que representaran a todo tipo de personas. Pero la realidad es que la carta llegó a manos de Jared Bush, director de Encanto, quien ya estaba trabajando en un nuevo proyecto animado que, según dice, ya contemplaba a una protagonista con lentes. “¡No le pude decir que su deseo estaba a punto de hacerse realidad!“, escribió el director en su cuenta de Twitter.

Para la promoción de la cinta, los creadores se pusieron en contacto con Lowri, quien ha dicho que ama al personaje de Mirabel no sólo porque usa lentes, sino porque es “divertida y valiente”. “Estaba muy feliz de que, sin importar si viniera de mi carta o lo que sea, muchas niñas y niños ahora tienen una figura a seguir“.

Parece un detalle pequeño, pero es más importante de lo que parece porque por fin hay alguien que se parece a Lowri y miles de niños en todo el mundo. La niña ha dicho que le gustan mucho sus lentes:

“Siento que mis lentes son una parte de mí”. Y es esta declaración de Lowri, lo que ha respondido la pregunta de muchas personas que ya vieron Encanto de “¿Por qué con los poderes de la familia Madrigal no mejoran la visión de Mirabel?”. En realidad, no hay nada por arreglar, pues Mirabel se siente cómoda así como esta.