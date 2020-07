Encuentran un cuerpo en el lago donde desapareció Naya Rivera

Sin duda una de las noticias que conmocionó al mundo en los últimos días fue la desaparición de Naya Rivera, la estrella de Glee bajo circunstancias sumamente extrañas. Fue el pasado 9 de julio en la madrugada cuando nos enteramos que la actriz de 33 años había salido a dar un paseo junto a su hijo de cuatro años edad por el lago Piru en California, pero el único que regresó fue el pequeño.

Según lo que el niño le contó a la policía, él y su madre se fueron a nadar, pero ella nunca regresó al bote. El hijo de Rivera llevaba un chaleco salvavidas, pero se creía que la actriz no tenía uno puesto cuando ambos paseaban en el lago. Desde entonces, las autoridades del estado emprendieron la búsqueda de la actriz que le dio vida a Santana López en el popular programa de televisión.

Con botes, helicópteros, equipos de buceo y más, la policía de California armó una operación para encontrar encontrar a Naya Rivera, aunque los resultados no eran los mejores. Conforme fueron pasando las horas, las autoridades perdían la esperanza de encontrar a la estrella de Glee con vida, así que decidieron darla por muerta y comenzar a buscar su cuerpo.

Y parece que la investigación avanzó pero no como nos hubiera gustado, pues el equipo de búsqueda encontró un cuerpo sin vida, el cual podría ser el de la actriz. De acuerdo con TMZ, los miembros del departamento de rescate del sheriff del condado de Ventura lo hallaron flotando a la orilla del mismo lago Piru la madrugada de este lunes.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020