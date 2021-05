Those Who Wish Me Dead se acaba de estrenar en salas de cine y estará disponible en HBO Max (servicio de streaming que llegará a México y Latinoamérica en junio).

¿Cómo son los héroes o heroínas de la ficción?, ¿son une representación correcta de la realidad o son figuras idealizadas de lo que debería ser, pero no se puede? Es complicado, pues el cine y la televisión nos han mostrado protagonistas que son [email protected] en misiones imposibles. En pocas palabras, no existen en una realidad cotidiana.

Por eso es interesante con un título no deja de lado la acción, pero nos presenta a un o una protagonista que representa a [email protected] héroes y heroínas de la vida real: bomberos, policías, médicos y todos los oficios o profesiones que buscan servir a la sociedad, y más que eso, recatarla en caso de emergencia.

Y en esta categoría entra Those Who Wish Me Dead, el último largometraje dirigido por Taylor Sheridan, mayormente conocido por escribir Sicario y protagonizada por Angelina Jolie como una mujer bombero especializada en incendios forestales. En inglés, se les llama smokejumpers a las personas que desde una avioneta saltan en medio de los incendios para realizar labores de rescate.

Those Who Wish Me Dead

Jolie da vida a Hannah, una mujer solitaria que se mantiene asilada en medio del bosque de Montana después de haber “fallado, en una misión pasada en la que vio morir a tres menores en un incendio cuyas labores de rescate ella lideraba. Si intentaba ayudarlos, habría muerto junto con ellos… pero una aparente culpa definida como cobardía, la atormenta constantemente.

Todo cambia cuando durante una tarde, encuentra a un niño de 12 años llamado Connor, huyendo de dos asesinos a sueldo que mataron a su padre y buscan también terminar con él. Hannah, de este modo, busca redención al salvar a Connor sin importar cuáles puedan ser las implicaciones para ella.

Angelina Jolie se rodeó de un elenco diverso e interesante. Aiden Gillen y Nicholas Hoult interpretan a Jack y Patrick, respectivamente, los dos asesinos. Jon Bernthal da vida a un joven sheriff de la localidad mientras Medina Senghore interpreta a Allison, su esposa embarazada que también es una gran sorpresa dentro de la historia: una heroína que busca sobrevivir por ella y su bebé.

Entrevista con Angelina y Medina

A propósito del estreno de Those Who Wish Me Dead, tuvimos la oportunidad de platicar con Angelina Jolie y Medina Senghore sobre sus personajes y cómo ambos, desde puntos distintos (como lo que se define por maternal), se convierten en heroínas, aquellas que casi no vemos en pantalla (y aquellas que Jolie poco a poco a recuperado como actriz y directora).

Acá les dejamos completa la entrevista: