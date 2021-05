Del terror y la tragedia personal: Una entrevista con Camila Sodi por ‘El Exorcismo de Carmen Farías’

“El mal está más cerca de lo que crees”… Este 5 de mayo, llega a las salas de cine mexicanas El Exorcismo de Carmen Farías, película dirigida por Rodrigo Fiallega y protagonizada por Camila Sodi, Juan Pablo Castañeda y Juan Carlos Colombo quienes nos entregan una historia llena de suspenso que seguro te pegará más que un buen susto.

A través de Cinépolis Distribución, esta cinta llega para darle un nuevo respiro al género cinematográfico del terror en nuestro país y que seguro abrirá la brecha para que más cineastas apuesten por este tipo de producciones.

Por acá, tuvimos la oportunidad de charlar con Camila Sodi y Juan Pablo Castañeda sobre los detalles, la preparación, las nuevas oportunidades y un poco de lo que alberga la realización del largometraje (para que, de paso, agendes la ida a tu cine favorito).

El Exorcismo de Carmen Farías nos muestra la historia de una periodista que, tras la muerte de su abuela, recibe una de sus propiedades como herencia. Ella básicamente se ha quedado sin familia directa y ahora, desea formar la suya propia a toda costa, algo que tendrá sus complicaciones tanto para ella como para su pareja. Esto la orilla a acercarse a la casa que le ha sido dada para investigar más sobre sus familiares… pero ella no se imagina la terrible amenaza sobrenatural que encontrará ahí.

Con esta producción, Camila Sodi hace su primera incursión en el género de terror. Y no solo eso: para ella, esta nueva aventura en su carrera también se relaciona estrechamente con una parte importante de la cultura mexicana ligada al espiritismo.

“Es la primera vez que hacemos algo del género y creo que hay que aventarse; hacer cosas diferentes. Hay que hacer cosas que nos reten y que nunca hayamos hecho antes. Es parte de lo que a mi me gusta en mi trabajo: es poder hacer cosas muy diferentes entre ellas. Es parte de lo que más me divierte, de lo que más me gusta y se trata de entrarle a las cosas sin miedo; que el miedo sea el que nos da la película y creo que como buena mexicana, me gustan las historias de terror, las leyendas, los mitos, la tradición oral. Estamos muy cerquita de cosas oscuras en México: desde el culto a la Santa Muerte hasta cómo celebramos el Día de Muertos… Creo que estamos muy cercanos a estas supersticiones y por eso es muy relevante hablar de esto desde nuestra voz, desde nuestra cultura”.

Para Juan Pablo Castañeda, quien interpreta a la pareja del personaje de Camila, esta es también una forma de explorar y expandir el abanico de estilos dentro de la industria cinematográfica nacional. ¿Será este el proyecto para motivar a que otros realizadores le entren al terror? Él actor confía en esa posibilidad.

El terror es la pieza clave dentro de El Exorcismo de Carmen Farías, pero no es el único elemento del que al cinta se vale para mantenernos al filo de la butaca. Tal como lo mencionamos anteriormente, la protagonista pasará por una complicada situación personal y eso, nos cuenta Camila, será un ingrediente especial que hará que su personaje en algún punto, se debata entre la realidad y lo sobrenatural.

“Carmen Farías es una periodista y a ella se le hace muy fácil hacer una pieza sobre unos videocasetes que encuentra en casa de su abuela [donde se ve como el sacerdote protagonizado por Juan Carlos Colombo realiza exorcismos en la casa]… Lo que no sabe ella es todo lo que eso le va a provocar a ella internamente y eso es lo que me parece más jugoso como actriz; ese momento donde la vemos perder la distinción entre lo real y la ficción.

Sobre esa misma línea, Juan Pablo comenta que una parte sumamente llamativa de la cinta es esa desconexión que la protagonista siente de la realidad, algo así como un complicado y arriesgado escape del trágico momento que atraviesa.

Al ser esta su primera incursión en el cine de terror, Camila Sodi se preparó de manera especial para el protagónico más allá de lo que implica el desarrollo profesional del personaje como tal. En ese sentido, ella señala que si bien la gente puede ser escéptica de los temas sobrenaturales como un exorcismo, hay que entender que son realidades que mucha gente aún experimenta y solo nos toca entenderlo.

“La preparación a nivel profesional es muy parecida a lo que hacemos para cualquier otro género. Para esto, a mí me tocó ver muchos videos de exorcismos, meterme un poco en este mundo sin juzgar porque son realidades de alguien más. No puedes juzgar lo que para alguien es real. Puede ser que a ti no te parezca real o te parezca algo como del pasado o de película, pero son cosas que existen todavía en el 2021. Entonces, se trata de abordarlo siempre desde un lugar bien respetuoso, sin juicio para poder entrarle con todo y con verdad. Si no hay verdad, no hay nada”.