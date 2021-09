Una historia distópica y esperanzadora: Entrevista con el creador y elenco de ‘Foundation’

Sin duda estamos viviendo una época increíble para las historias de ciencia ficción en el mundo del entretenimiento. Falta muy poco para ver varias películas y series basadas en tramas fantásticas que suenan muy interesantes y espectaculares. Sin embargo, desde el lado de las plataformas de streaming y hablando específicamente de Apple TV+, acaban de estrenar una producción que pinta para ser un verdadero éxito: Foundation.

Años antes de que Frank Herbert escribiera Dune y mucho menos nos pasara por la cabeza la idea de algo como Star Wars, el escritor y profesor de bioquímica, Isaac Asimov publicó de 1942 a 1950 una serie de historias cortas que influyeron a miles de lectores porque describían un mundo distópico. En ellas, un grupo de científicos y personas comandadas por Hari Seldon se unían usando sus habilidades para derrocar a un Imperio Galáctico, el cual llevaba siglos gobernándolos.

‘Foundation’ por fin llega como serie a Apple TV+

Y quizá se estén preguntando, si esta saga de libros son tan importantes para la ciencia ficción, ¿por qué todavía no los hemos visto en la pantalla grande o chica? Bueno, pues resulta que varios fueron los valientes que quisieron llevar esta trama a distintos formatos pero por una u otra razón no se hicieron. Empresas como New Line Cinema, Columbia Pictures, HBO y hasta Jonathan Nolan intentaron producir series y películas sobre Foundation.

Sin embargo, después de muchas vueltas, esta historia por fin llega a nosotros a través de Apple TV+. Y por acá tuvimos chance de platicar con el creador, David S. Goyer, así como con parte del elenco encabezado por Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell y Leah Harvey, quienes nos contaron la importancia que tiene este proyecto en la actualidad, las enseñanzas que le pueden dejar a los espectadores, y muchas otras cosas más.

El primer acercamiento de David S. Goyer a esta historia

Como ya lo mencionábamos antes, los libros de Isaac Asimov son casi casi de culto para los fanáticos de la ciencia ficción, su narrativa, personajes, conceptos y demás lograron atrapar a toda una generación que fantaseaba con el espacio y el futuro. Pero la manera en que llegó David S. Goyer a Fonudation es sumamente peculiar, pues a pesar de que se resistía a leer todas las novelas por un problema personal, terminó conquistándolo y motivándolo a sacar este proyecto.

“La primera vez que vi estos libros tenía como 9 o 10 años. Solía ir a las librerías y checar las portadas, y la verdad es que se veían intrigantes, pero la verdad es que eran muy pesados. La primera vez que en realidad oí hablar de ‘Foundation’ tenía 13 años y en mi cumpleaños, mi padre que era un fan de la ciencia ficción me regaló una copia de la trilogía, me dijo que era una de las mejores piezas de ciencia ficción jamás escritas. A pesar de que no había presión para leerlo, tenía una relación complicada con mi papá y no lo leí durante una década porque sentía coraje cuando pensaba en él. “Sin embargo, decidí hojearlo a la mitad de mis 20’s y no podía entender muchas cosas que había ahí. Así que a mis 40 decidí releerlo y realmente pude entender por qué es tan significativo (…) La gente no suele tomar en serio este género, pero me encantó lo que hizo Asimov con esta historia, lo convirtió en una obra de arte y en una historia que tiene un comentario social muy importante”.

Actores que de verdad son fans de esta historia

Los libros de Foundation no solo motivaron a miles de jóvenes de todo el mundo a convertirse en escritores o directores, también hizo que otras personas quedaran cautivadas con la ciencia ficción. Y en la serie de Apple TV+ se puede notar que hay actores que son fans y sí están [email protected] de la trama y lo que representa. Tal es el caso de Lee Pace, quien interpreta a ni más ni menos que a Brother Day –o uno de los seres que se convierten en el Emperador Cleon–.

“Creo que yo estoy igual de emocionado que los fans por esta serie. Soy un gran fan de ‘Foundation’ y de la ciencia ficción. Estoy familiarizado con la historia, leí el primer libro y simplemente me voló la cabeza. Aunque viéndolo como actor, para mí era imposible filmar algo como esto, es muy grande, hay ideas muy interesantes y profundas, así como un enorme desarrollo de personajes que toma mucho tiempo. Y la verdad es que cuando supe de la serie pensé que no había manera en que pudieran hacerla”. “Pero cuando leí los primeros tres episodios, porque me acerqué al personaje de Cleon, me di cuenta de que David Goyer lo había logrado, armó todo de una manera en que puedes centrarte emocionalmente en la historia y empaparte con todos estos personajes, para mí eso fue impresionante. Porque considero que ‘Foundation’ habla de muchas cosas, de prácticamente todo, de la supervivencia de las especies, no se trata de un individuo, un clan o país, se enfoca más en el hecho de salvarnos todos aunque no haya una garantía para eso. Así que como verás, soy fan y quiero invitar al público a que conecte con esta visión”.

Cambiar personajes en pro de la trama

En estos últimos años hemos visto como dentro del mundo del entretenimiento, se ha cambiado el género de algunos personajes ya establecidos para nuevas adaptaciones. En Foundation también lo podemos ver, pues Lou Llobel interpreta a Gaal Dornick, una de las piezas clave de esta historia que en los libros de Asimov era hombre. Sin embargo, la actriz considera que esta clase de modificaciones son en pro de la trama y la diversidad.

“A veces crea polémica el hecho de cambiar a personajes, sobre todo cuando son muy queridos. Pero creo que es irrelevante el género para un personaje o la historia, siento que en este caso Gaal se sostiene por sí misma y el cambio se hizo para darle peso en los sucesos de la serie. No importa si es hombre o mujer, al final podría ser lo mismo. Aunque en este caso creo que fue una buena decisión porque demuestra que sí existe la diversidad y es bueno para muchas personas, el hecho de que se vean representadas en los humanos de esta galaxia”. “Crecí viendo personajes en series como esta que no me representaban, así que creo que es muy importante tener personajes como este dentro de la ciencia ficción y la fantasía. No creo que sea suficiente, porque el espectro aún es enorme y todavía se percibe de manera negativa. Pero espero que mi papel inspire a más mujeres y niñas en todo el mundo, que se den cuenta de que pueden ser fuertes e inteligente, y hablando de la serie que no importa quién eres ni de donde vienes. Me siento agradecida por tener esta oportunidad, aunque también es una responsabilidad”.

Los personajes de ciencia ficción te pueden dejar lecciones

Jared Harris es un actor que tiene una enorme carrera. Sin embargo, a pesar de que leyó los libros cuando aceptó el papel, considera que estar en una serie como Foundation y sobre todo interpretar a un personaje como Hari Seldon, le hizo aprender varias cosas. Aunque de igual manera piensa que todas s las personas que vean los 10 episodios de esta producción también se pueden quedar con alguna lección valiosa para el resto de sus vidas.

“Creo que lo que puedes aprender viendo esta temporada de ‘Foundation’ es la extraordinaria necesidad que tenemos por sobrevivir, lo que hacemos al respecto y también qué tan complicado es para la gente que tiene un montón de diferencias, resolverlas, unirse y darse cuenta de que todos tienen un propósito en común. Cómo el poder resiste a pesar de cualquier esfuerzo por cambiarlo, y lo complicado que es para los científicos y la gente involucrada en la ciencia ser reconocidos por su trabajo”.

El mensaje de ‘Foundation’

Tanto los actores como el creador están de acuerdo en que Foundation es muy importante no solo para la historia de la ciencia ficción, también para todo lo que estamos enfrentando en la actualidad, pues el mensaje que David S. Goyer busca darnos es que tenemos que fijarnos en los errores que hemos cometido para no repetir la misma historia y sobre todo, tener en mente que aunque sea un pensamiento utópico, muchos de los problemas que tenemos como humanidad se pueden resolver si todos trabajamos en buscar el bien común.