Hace un año, durante la Comic Con de Brasil, Gal Gadot y Patty Jenkins estrenaron el primer tráiler oficial de Wonder Woman 1984, la secuela de la entrega de 2017 que se convirtió en todo un éxito. En este primer avance pudimos ver a Gadot de regreso como Diana Prince / Wonder Woman, pero un contexto muy distinto del de la primera cinta.

En primer lugar, Wonder Woman 1984 estaría ambientada, como su nombre lo indica, en la década de los 80. Un año bastante interesante para el cine y la música, una época que veía muy lejano el conflicto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y que se encontraba ya en las últimas de un conflicto que no era físico, sino cultural: la Guerra Fría.

A ese primer avance, se le sumó la canción de “Blue Monday” de New Order. Se veía espectacular. La cinta estaba programada para salir en junio de 2020. Pero por la crisis sanitaria, cambio su fecha para agosto de este mismo año. Luego para octubre y finalmente, decidieron darle salida a finales de diciembre de 2020 para cerrar el año.

La sorpresa vino cuando Warner anunció que se estrenaría de manera simultánea (en Estados Unidos) en cines y en HBO Max, abriendo un debate interesante sobre el futuro de la industria (pero ese es otro cuento).

Los villanos de Diana Prince

Wonder Woman 1984 nos muestra a Diana en Washington, trabajando en el Smithsonian en el área de arqueología. Es una mujer solitaria que decide no compartir su vida con nadie, pues en algún punto los verá morir, o tendrá que abandonarlos para que no se descubra su secreto. Esto hace a la protagonista aún más interesante.

Por lo que cuando tuvimos oportunidad de platicar con Gal Gadot por el estreno de Wonder Woman 1984, le quisimos preguntar sobre este aspecto tan trágico y devastador de una heroína tan solitaria: “No es fácil ser Diana“, nos dice Gadot. “Ella simplemente decide mantener un perfil bajo, y sólo estar allí a través del único llamado que tiene: que es tratar de mejorar el mundo. Pero se siente muy, muy sola cuando la conocemos en esta película“.

El desarrollo de su personaje cobra un sentido más humano en esta entrega. Y lo mismo sucede con los villanos, los cuales son lo más destacado del filme. Pedro Pascal da vida a Max Lord, un tipo que toma su inspiración de personajes reales. El más obvio, quizá, es Donald Trump. Pero que su principal esencia viene de Bernie Madoff: el sujeto sentenciado a más de 100 años de prisión por liderar el mayor fraude financiero en la historia.

Ni qué decir de Kristen Wiig como Barbara Minerva / Cheetah. Aquí la historia encuentra su punto más alto. Diana Prince, en su soledad, se encuentra con una mujer que carece de destrezas sociales y que también está sola, pero que a diferencia de ella, la soledad no es una opción, sino una imposición de la sociedad.

“Ella es humana, todos sentimos estas inseguridades y nos cuestionamos a nosotros mismos y no nos sentimos parte de algo más grande. Y creo que ella… que eso está expuesto en ella y no sé, es refrescante“, nos comenta Wiig en entrevista.

También platicamos con Chris Pine sobre el regreso de Steve Trevor a esta secuela. Y de paso, nos dieron chance conversar con Patty Jenkins para que nos contara como no había una intención política en esta cinta (y el personaje de Pascal), la poderosa razón por la que decidió presentarnos a Wonder Woman en la década de los 80 y el desarrollo de Cheetah, uno de los mejores personajes a la fecha dentro de DC y el universo cinematográfico de superhéroes en los últimos años.

Acá se les dejamos nuestra entrevista: