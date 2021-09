Imaginación retorcida: Una entrevista con James Wan por ‘Malignant’

¿Hay una fórmula de éxito para las películas de terror? Reconocemos cuáles son los elementos que forman parte de la narrativa del género, también los elementos que funcionan mejor en cuanto a cuáles son tus intenciones: espantar a como dé lugar, asombrar, sorprender o causar repulsión.

Pero todo, aún siendo un experto en el género, es un volado frente a una audiencia que evoluciona con el “realismo” de una pantalla o tiene interés en ver su propia (aterradora) realidad en una ficción que le haga sentir seguro. James Wan se ha echado varios volados en los últimos 15 años y le ha atinado a todos.

La fórmula de James Wan

Entonces, ¿Wan tiene la codiciada fórmula del éxito para una película de terror que sea exitosa? En 2004, James Wan dirigió y coescribió Saw, una película que costó 1.2 millones de dólares y recaudó 103 millones en todo el mundo… y han de saber que estuvieron a nada de estrenarla directamente en DVD sin posibiliad de llegar al cine porque no le veían tanto potencial. Ocho películas después, Saw es una de las franquicias más exitosas en el siglo XXI.

Unos años después llegó Insidious para convertirse en una trilogía de culto entre los fans del terror y los seguidores de Wan. Luego, el mayor éxito: la franquicia de The Conjuring que con la visión de James Wan (sólo hay dirigido dos de las ocho películas), se convritió en el universo de terror más taquillero. AQUÍ nuestra entrevista con el elenco de The Conjuring 3.

Retomando el tema, quizá James Wan sí tenga la fórmula de éxito de las películas de terror comerciales. Por lo que era momento de reinventarse una vez más en el género que domina con una historia que se va a sus raíces, y no estamos hablando de sus primeros pasos fílmicos, sino aquellas cintas y directores que ayudaron a moldear su imaginario.

Malignant es la más reciente película de Wan y la demostración de que después de tanto tiempo, puede tener la libertad creativa para excederse con una historia que nunca es lo que parece, pero que hace un homenaje a sus influencias. Así que cuando tuvimos oportunidad de platicar con él sobre Malignant, no dudamos en irnos a lo más profundo de su “imaginación retorcida”, como él mismo la llama. AQUÍ el tráiler.

Malignant

Malignant nos presenta a Madison, una joven mujer que está embarazada y vive con su pareja, un sujeto agresivo que suele tener arranques de ira. Tras una pelea en la que Madison resulta herida, comienzan a suceder cosas extrañas a su alrededor. Primero, su esposo es brutalmente asesinado por una entidad aterradora.

A partir de esto, Madison comienza a tener visiones en tiempo real de ataques violentos perpetrados por el mimso responsable de la muerte de su pareja. No sabemos qué es. Si se trata de un espíritu, una entidad demoniaca o es producto de la imagianción de la protagonista. Lo único de lo que podemos estar seguros es que su nombre es Gabriel y tiene como objetivo una venganza.

Malignant es una historia original. Wan la creó desde cero con la posibilidad de llevar a los personajes a cualquier lugar en medio de una infinidad de posibilidades. Esto marca una enorme diferencia entre su trabajo en The Conjuring, basada en gente real con testimonios reales donde se debe respetar la experiencia de quien la cuenta integrando su visión como director. Para esta película había completa libertad.

La duda es cuándo y cómo poder detenerse. Y James Wan no se detuvo. Malignant retoma todos los elementos del cine giallo, de aquella estética eurpea del misterio y el erotismo para traernos una película que es gore, exaerada, grotesca, visualmente intensa y con un montón de jump scares que no dan tregua. Para cualquier amante de las películas de terror, es un reto, y uno muy bueno.

Bava y Argento dentro de su cabeza

Mientras James Wan filmaba Aquaman, no dejaba de pensar en Mario Bava. Tuvo que hacer un esfuerzo enorme para liberarse de la firma del director italiano y el cine giallo para filmar una cinta de superhéores que buscaba dejar el tono oscuro de DC para agregarle más colores. Lo logró con la cinta que mejores críticaa recibió del universo extendido de DC.

Wan sabía que habría momento de traer a Bava y Dario Argento a la mesa. Y Malignant fue el pretexto perfecto para hacerlo. Sin embargo, no fueron los únicos. Trajo a David Cronenberg a Brian De Palma y uno que otro maestro del horror en un ejercico que juega con el cuero, las luces rojas, la sangre y el horror corporal en niveles desproporcionados.

He sido muy fan del giallo desde que era un adolescente y es muy evidente. Desde mi primera película ‘Saw’ se pueden ver trazos de Argento y Bava… A veces bromeo de que sacar a la persona del terror pero no puedes sacar el terror de esa persona, lo cual es el caso aquí. Pero no, no necesariamente tengo una película o un cineasta que me haya influido y pueda señalar en ‘Malignant’. Realmente es una culminación de todas las cosas que amo. No me refiero a ella como una película que modifica los géneros, sino como una cinta que mezcla géneros, y mi cabeza es esa licuadora porque ha absorbido todas estas cosas.

Para ser más específicos, Wan menciona Eyes of Laura Mars de Irvin Kershner (1978) como la película que más pudiera reconocer como una influencia. Pero insistimos. Es un poco de todo, pero ese poco es excesivo para llevarnos a una historia que rememora la tendencia del cine de los 80 y 90, ya como un subgénero, de crear conexiones entre nuestros héroes o heroínas y la raíz del miedo, llámese asesino, espírtituo, maldición.

Todo tiene el potencial de ser un monstruo

Lo que más amamos de las películas de James Wan es ver a los personajes (algunos reflejados en nosotros mismos) y su incapacidad para comprender la naturaleza de las cosas que consideran simples porque son pequeñas, porque lucen frágiles, porque no inspirarn terror.

Vemos a un ventrílocuo, al asesino de Jigsaw, a la muñeca Annabelle y este 2021 con Malignant, vemos a Gabriel. No reconocemos que todo tiene el potencial de convertirse en un monstruo o de ser peligroso. Pero Wan, evidentemente, lo comprende. ¿De dónde viene este entendimiento?

Es una buena pregunta. Creo que es muy obvio si el asesino viene hacia ti con un cuchillo, un machete o una metralleta. Pero para mí son las cosas más pequeñas las que me resultan aterradoras, y creo que es parte de la razón por la que aprovecho eso en mis películas de fantasmas y situaciones sobrenaturales con las cosas más simples como el crujir de una puerta al abrirse. Estás dormido en la noche, y de repente, la puerta se abre. Nada sale, no hay monstruo, no hay ‘boogeyman’, pero la puerta en la oscuridad cruje al abrirse y eso es lo que escuchamos. Considero que eso dispara tu imaginación, aún más cuando tu imaginación es tan retorcida como la mía. Mi cerebro va a todos lados ‘¡Oh, por Dios, hay algo ahí viviendo en mi closet, en mi armario!’. Así que amo la idea de que un objeto inanimado como una muñeca o lo que sea, tome vida, y es por eso que me atrae tanto el subgénero de casas embrujadas, porque me permite jugar con todos esos temas e ideas. No sé, creo que son las cosas mundanas, las cosas cotidianas, lo que lo hacen más aterrador. En el caso de Gabriel, literalmente tienes a alguien que escucha voces en su cabeza, que está dentro y puede causarte mucho dolor, a la gente a tu alrededor y que amas. Disfruto estas escenas y sí, mis películas sí llegan a tratar de eso de vez en cuando.

Gabriel

Qué o quién es Gabriel. Esta entrevista no pretende revelar absolutamente nada en relación a Gabriel, pero sí comprender de dónde viene. Desde los primeros avances de la Malignant, vimos a Madison y nos permitieron conocer algo de Gabriel. ¿Qué vimos? Cabello largo, oscuro y un cuerpo cubierto por una gabardina. Su imagen incómoda al ser incomprensible, lo mismo sus movimientos.

Pero damos en el clavo justo con lo anterior. Nos incomoda y nos aterra porque lo asociamos con las cosas que nos dijeron lucen peligrosas. ¿Pero hay algo más detrás de este nuevo villano para Wan?

Porque soy tan fan del giallo, tenía el deseo de hacer una película así durante mucho tiempo. Entonces, cuando esta historia surgió, para mí fue un matrimonio perfecto. Bueno… debería decir que es el matrimonio perfecto para James Wan y de lo que sería una película giallo. No quería hacer una película estándar o una película clásica giallo, siempre trato de encontrar algo diferente, algo más único relacionado conmigo. Por lo que ‘Malignant’ tiene matices de un ‘creature feature’. Él es un monstruo, pero también (puede ser) un humano, solo que se trata de una versión retorcida de un humano. Entonces tuve la estética giallo con un murder mistery. Pero obviamente se desvía en un sentido completamente diferente.

El diseño sonoro es impresionante

James Wan trajo a Malignant algunos de sus colaboradores más cercanos de los últimos años. Pero quisimos hablar de Joseph Bishara y el trabajo en el score para esta película, o en realidad, cómo utilizó la música para generar atmósferas que rompen constantemente con la experiencia de la audiencia.

Vemos a la protagonista acompañada por su hermana y un par de policías que intentan ordenar las piezas del rompecabezas para así intentar armarlo. Junto con ellos intentamos averuguar qué diablos está sucediendo y la música es perfecta: suspenso total. Sin embargo, sin previo aviso, se filtra una melodía mucho más agresiva (pero no necesariamente aterradora) que rompe el momento a veces de forma graciosa y otras para confundirnos más. ¿Por qué?

Lo creas o no, la música, y el paisaje sonoro han sido aspectos muy importantes de mi filmografía. Si regresamos hasta ‘Saw’ e incluso las películas de alto presupuesto o de acción que hago, lo verás. Siento que a veces puedo decirlo más que mostrarlo, o más bien, siento que puedo crear mucha emoción en ti por cómo uso la música. Como dijiste, a veces la uso de una forma muy discordante para cambiar tu emoción, y esa es mi forma de tratar de ponerte en el estado mental de los personajes. Si el personaje se siente de cierta forma, me gusta… aventarles algo, me gusta llevarlos de un lado a otro, a veces con diferentes grados, pero es algo que es muy importante.

James Wan ayuda a la audiencia, en medio de una escena peligrosa, a crear posibilidades para los personajes. La música nos hace pensar que hay algo detrás de la puerta o en el techo, que al atravesar el cuarto se encontrará con algo aterrador. Pero no pasa nada. Y ya que encontramos la calma…

Mi paisaje musical y diseño sonoro son determinantes, especialmente en mis películas de terror porque muchas veces podría tener en una toma mirando un pasillo en la oscuridad, pero después la música que estoy creando te permite crear imágenes que en realidad no están físicamente en la toma.

Con Malignant, esta herramienta se potencia a partir de la naturaleza del propio villano, la cual descubrimos hasta el final de la cinta.

Sigues a tu protagonista y ves las cosas a través de sus ojos. La narrativa se convierte en algo en lo que no puedes confiar, pues estás con alguien de quien no sabes si lo que está viendo es real o no. Y usé la música para apoyarme en eso.

¿Dónde está Brian De Palma?

Los visuales de Malignant son impresionantes. Con el bloque anterior comprendimos que a Wan le gusta jugar con la mente de las audiencias a través de la mente de sus personajes. Lo que ven, es lo único que podemos percibir. Y hacer un seguimiento también forma parte del juego macabro al que entramos cuando compramos el boleto.

Hay una escena particularmente interesante en donde a la protagonista la seguimos desde arriba. Aquí se rompe su propia regla, pues vemos a Madison desde la posición del ente que la persigue, no desde su perspectiva. Pero lo más curioso es que la idea viene de un lugar y una persona muy específica: Brian De Palma.

Hay muchos cineastas de antes, especialmente de los 70, donde literalmente rompían la cuarta pared cruzando la cámara de un cuarto a otro. Puedes ver utilizado ese método en películas viejas de cineastas como Brian De Palma, él lo hacía mucho. Yo dije, ‘¿Cómo puedo tomar eso e ir aún más lejos?’. Había usado la que le dicen cámara araña (es como una cámara de cielo que usan mucho en eventos deportivos, en arenas grandes donde puede volar a todas partes). Entonces amé la idea de cuando seguimos a Madison al inicio de la película y cuando empieza a salirse todo de control.

Después de la muerte de su esposo, Madison decide volver a su casa. Pero algo no anda bien. Tiene la sensación de que el asesino está cerca sino ea que ya está dentro de su propia casa. Conforme aumenta la idea de que es perseguida, Wan aumenta su insistencia con las cámaras alrededor de ella. Es abrumador.