Hacer sátira política en tiempos complejos: Una entrevista con John Oliver

En estos tiempos tan extraños que estamos viviendo y después de todo lo que hemos visto, lo que más necesitamos es echar una carcajada para olvidarnos de lo que sucede a nuestro alrededor. Los comediantes han jugado muy papel durante la pandemia; de hecho, algunos aprovecharon lo que estaba sucediendo por todos lados para sacarnos una buena risa, como el caso de John Oliver con su show de televisión.

Desde 2014, el actor y comediante británico es el presentador de The Last Week Tonight en HBO, un programa que ha ganado un montón de fama. Sobre todo por el concepto tan interesante que presenta, pues durante 30 minutos se dedica a desmenuzar algunos de los temas que preocupan a Estados Unidos y el mundo, claro, con ese toque de sátira política y humor ácido que a muchos tanto nos encanta.

John Oliver continuó su show en 2020

Sin embargo, así como todos nosotros, John Oliver se enfrentó con varios problemas para seguir transmitiendo su show. La pandemia cambió por completo la producción, dejó de tener público en un estudio en vivo para grabar en un foro con fondo blanco y equipo limitado, reflejando a su manera la situación que enfrentamos. Pero a pesar de esto, sacó adelante su programa y continuó informándonos a su manera del coronavirus y más temas.

Aunque no todo fue tan malo, pues mientras nos explicaba sobre el COVID-19, la brutalidad policial y el caso de George Floyd, así como las campañas políticas en búsqueda por la presidencia de los Estados Unidos y las elecciones, también estaba haciendo otra cosas “interesantes”. Tuvo un extraño crush con Adam Driver y hasta inició una campaña para que Pringles revelara las piernas de su icónica mascota por una buena causa.

Aprovechando que en unos días volverá con la octava temporada de The Last Week Tonight, tuvimos la increíble oportunidad de platicar con el mismísimo John Oliver; quien nos contó cuáles fueron los problemas a los que se enfrentó en 2020 para seguir transmitiendo el programa, lo complicado que es escribir comedia en tiempos tan extraños y hasta nos contó de la vez que habló sobre las elecciones en México y por qué lo hizo.

Los retos de hablar sobre política

Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca en 2017, el programa de John Oliver –como muchos otros– se encargó de satirizar al empresario que se convirtió en presidente. Sin embargo, conforme fueron pasando los años de su administración, las cosas simplemente dejaron de ser un chiste y se pusieron complicadas, tanto así que para el final de su administración se notaba el hartazgo hasta en la televisión pero, ¿qué pasará ahora que ya no está?

“Creo que para mí, más que un reto es una oportunidad. Hay tantas historias sombrías alrededor de la política, tantos problemas que siento que a veces nos vemos ofuscados por todo esto. Pero creo que hablar sobre estos temas en ocasiones podría sentirse como una bola de demolición humana, así que como persona y presentador realmente me interesa tomar estos temas, darles un toque divertido sin dejar fuera de la habitación lo importantes que son para la vida pública. Y ahora realmente estoy esperando hacer el show sin algo que tenga que ver con él (Trump), porque no creo que sea bueno para la comedia, la política o la humanidad tenerlo cerca”

La comedia en tiempos de Trump

Aunque muchos no lo crean, escribir comedia es sumamente complejo. No es fácil hacer reír a miles de personas y más si te ven en todo el mundo y peor aún si tienes que hablar de una administración tan controversial como la de Trump, es por eso que para John Oliver y su equipo de escritores, tener que tocar temas que afectaban a Estados Unidos y al planeta por momentos se convirtió en algo complicado y un dolor de cabeza.

“Uff, no sé. No puedo hablar por el universo entero de la comedia, pero puedo decir que para nuestro show hubo momentos en los últimos años donde escribir comedia proveniente de la política se convirtió en algo desesperanzador. No sé si eso afecto al tono del show, no puedo pensar en este momento que haya tenido cierto efecto, pero siendo honestos ver todo lo que ocurría con Trump, a pesar de que nos desanimaba también traía un montón de material. Pero si no sabes marcar tus límites esto siempre te afectará, y sin esta separación, es muy fácil perder la cabeza, mientras más hablas de eso y te adentras a la conversación, si no sacas de alguna manera ese coraje te puedes convertir en un sociópata. Así que estoy contento de que ahora no será la parte central de todo lo que nos pasa en Estados Unidos”.

El proceso editorial detrás de ‘The Last Week Tonight’

Aunque no lo crean, detrás de The Last Week Tonight with John Oliver hay un montón de trabajo importante. En particular, a la hora de elegir los temas centrales de cada episodio y el tono en que abordarán cada uno de ellos, pero dejemos que el propio presentador nos cuente el proceso editorial de su show.

“Siento que durante el último año fue más complicado que antes, porque realmente teníamos que lidiar con todo lo que pasaba cada semana. Creo que lo que intentamos hacer en ese momento fue intentar mostrar más contexto a las personas sobre cada tema, pero en general creo que lo crucial era impulsar las historias que queríamos contar y presentar algo que la gente a lo mejor no sabía que existía. Así que para eso tomamos una extraña métrica de cosas que no le habíamos mostrado antes a nuestro público para así darles material fresco, muchas veces era un tema importante y en ocasiones simplemente era llevarles algo que los hiciera olvidar todo lo que estaba pasando. “Esa fue la manera en que trabajamos, nuestra política en 2020 era mostrar muy bien el problema. De repente hablábamos de la supremacía blanca y su importancia para la historia de la policía estadounidense e informamos absolutamente toda la situación, nos adentramos a la historia y nos dimos cuenta de que este problema no era exclusiva de Estados Unidos, estudié la historia del Reino Unido, que fue básicamente la Segunda Guerra Mundial, fue complicado, pero creo que salió bien porque mostramos todo el contexto completo”.

La explicación de John Oliver sobre las elecciones en México que le dio la vuelta al mundo

En el ahora lejano 2018, John Oliver decidió como en cada episodio hablar sobre una situación nueva. Y específicamente ese año eligió uno de los temas más importantes que estaban pasando en nuestro país, las elecciones donde Andrés Manuel López Obrador resultó ser el ganador. Esa explicación le dio la vuelta al mundo y causó cierta controversia, e inevitablemente le tuvimos que preguntar al respecto y esto fue lo que nos contó.

“Una semana antes de las elecciones de México nos sorprendió como no tienes idea que en los Estados Unidos no le estaban poniendo atención a esto. Lo cual parece una absoluta locura porque podría grandes consecuencias justo al otro lado de la frontera, con nuestro vecino del sur. Y sobre todo nos dejó shockeados que los estadounidenses no sabían nada sobre la política mexicana, era prácticamente nulo su conocimiento, ni siquiera conocían a los candidatos”. “Le preguntamos a la gente qué era lo que sabían sobre la elección en México y la política en el país. Y la respuesta, para ser honestos, no solo fue humillante, nos dejó con la boca abierta porque muchos decían que no les importaba del todo. Así que eso me motivó a decir ‘Ok, reunamos esto y quizá hagamos un show al respecto’ y al final lo hicimos”.

Las motivaciones para hacer un show como este

A todos nos ha pasado que leer las noticias, sobre todo en 2020 nos pueden hacer sentir un tanto bajoneados, porque nadie podía creer todo lo que sucedió. Sin embargo, esto no detuvo a John Oliver, quien a pesar de todo, continuó con el programa adaptándose a todas las medidas sanitarias pero, ¿qué es lo que inspira a un comunicador a seguir haciendo un show de sátira política? Bueno, pues el propio presentador nos lo resume.

“Creo que hay dos maneras de ver esto. La primera es que más allá de ser presentador, como escritor me siento afortunado de tener trabajo y ser responsable de todas mis guiones, que para bien o para mal me mantengo haciendo cosas que impactan en la gente. Pero más allá de eso, es un privilegio tener media hora para decir lo que yo quiera, de verdad es maravilloso. Y sí, tenemos un trabajo editorial pero no es algo que te ate de manos o que tenga todo el control, puedo hacer lo que sea y buscar historias que abran el panorama de miles de personas en Estados Unidos”. “Una de las cosas que me motivan a continuar haciendo este programa es eso, que todo es interesante. Si miras con atención cualquier cosa a tu alrededor te darás cuenta que hay muchas cosas sobre qué hablar, desde lo más mínimo hasta lo más importante. Tuvimos una reunión para ver de qué tratará la siguiente temporada y estoy muy contento porque hay un montón de historias que quiero contar y que quizá no son tan conocidas, pero sé que puedo hacerlas interesantes para que miles de personas se interesen en eso”.

¿Qué nos espera para el 2021 según Joh Oliver?

Por último pero no menos importante, John Oliver sabe que el 2021 seguirá siendo un año sumamente complicado. Sin embargo, estará en nosotros aprender de nuestro pasado para no volver a repetirlo en el futuro, pero sobre todo tiene presente que no debemos volver a la ‘normalidad’, a las cosas que conocemos, sino intentar ser las mejores versiones y personas de nosotros mismos. Mejor dejemos que él les explique esto.

“¿Quién podría saberlo? No sé qué decir, después de todo lo que vivimos en 2020, no tengo idea de qué pueda pasar.No me quiero adelantar con especulaciones considerando lo que vimos el año pasado, así que el reto está muy claro, no solo se trata de lidiar con la pandemia, también con los problemas sistémicos que trajo. Creo que este año se tratará de salir de esta situación y luego, no volver a la normalidad, porque a veces lo normal no suele ser lo mejor”.

La octava temporada de The Last Week Tonight with John Oliver estará disponible en HBO Go el próximo 15 de febrero. Pero si quieren checar de qué va esta nueva entrega, a continuación les dejamos el tráiler: