El reflejo de un año atípico: Una entrevista con Kevin Macdonald por ‘Life in a Day 2020’

El 2020 sin duda fue el año más complicado que nos ha tocado enfrentar como humanidad. El coronavirus, movimientos sociales como el Black Lives Matter, elecciones en distintos países y tantas cosas más pasaron durante todos estos meses que viendo en retrospectiva, sería un buen material para hacer una película que retrate todas estas situaciones. Sin embargo, hay quienes sin planearlo lograron documentar lo que ocurrió.

Pero vamos unos años atrás. En el ahora lejano 2010, YouTube le pidió a todos los usuarios que así lo desearán, que filmaran un día en sus vidas, esto como parte de una iniciativa que pretendía crear una cápsula del tiempo visual y capturar la esencia de la Tierra. Para su sorpresa y aunque ustedes no lo crean, miles de personas de un montón de países y ciudades del mundo decidieron participar enviando sus videos.

Un documental sin precedentes

El resultado de todo esto fue Life in A Day, un filme dirigido por Kevin Macdonald –ganador del Oscar al mejor documental corto en 2000 por One Day in September– y que contó con la producción del mismísimo Ridley Scott, el cual incluso presentaron en la edición 2011 del Festival de Cine de Sundance. El experimento y por supuesto el documental fueron todo un éxito, pues nunca se había visto un proyecto colaborativo como este.

La idea era hacer una segunda parte 10 años después, para ver qué tanto ha cambiado el planeta desde entonces. Inesperadamente, el 2020 resultó ser el momento ideal para continuar con esta iniciativa; es por eso que a mediados del año pasado, YouTube volvió a invitar a todas las personas del mundo a que filmaran una vez más un día de sus vidas –específicamente el 25 de julio– y de nuevo, recibieron millones de videos.

‘Life in a Day’ regresa en 2020

Una década después, Macdonald y Scott volvieron a editar más de 300 mil videos de 192 países diferentes y en más de 65 idiomas que se presentó en esta ocasión en la edición virtual del Festival de Sundance 2021. A este documental decidieron titularlo -correctamente- Life in a Day 2020 y en efecto, es el reflejo de todo lo que enfrentamos en este año tan atípico, desde el caos hasta las cosas más simples que vivimos durante esos 12 meses.

Y para presentar este filme tan peculiar, tuvimos chance de platicar con el director de este enorme proyecto, Kevin Macdonald, quien entre otras cosas nos contó el enorme proceso de darle forma a una cinta como esta, volver a ver a personas que participaron en la primera versión del experimento y lo que representa para el traer de regreso un proyecto tan ambicioso y especial como este.

La tarea titánica de editar un filme de este tamaño

Como ya lo mencionábamos, al recibir videos de millones de personas para Life in a Day y más allá de grabar con su propia cámara, para Kevin este fue una tarea de edición. Tuvo que revisar horas y horas de filmación y al final, escoger esos pedazos o historias que estuvieran relacionados con lo que él quería contar. Pero mejor dejemos que él les expliqué un poco el proceso de trabajar un documental de este tamaño.

“Sí, obviamente tuve un enorme equipo de 40 0 50 personas trabajando conmigo, y muchos de ellos hablaban diferentes idiomas. Así que cada quien lo vio en su idioma natal y así nos dimos cuenta de cuáles eran los videos más importantes y que debíamos incluir en el documental. Los calificamos, ¿sabes? Del 1 al 5 y después de este proceso los vi todos, fueron cientos de horas y al final hicimos algo que llamamos en Estados Unidos como ‘separar el trigo de la paja’, no sé si en México tengan un dicho similar”. “Básicamente se trata de seleccionar esas historias que sostengan el filme, elegir de un montón de material que quizá no es tan bueno, fragmentos relevantes que contengan una carga emocional fuerte. Después lo que sigue es reducir todas esas horas de grabación, este proceso lo hicimos durante dos meses y créeme, fue muy complicado porque en un punto tienes que ser muy sincero y seleccionar lo que realmente es necesario para la trama.

¿Cuál es la idea central de ‘Life in a Day 2020’?

Otra de las situaciones complejas a la hora de darle sentido a un documental de este tamaño es el hilo narrativo. No es lo mismo lo que filmaron las personas en Malasia que en Francia o en México, eso lo tenía muy claro Macdonald, pero a pesar de tener historias tan diversas tenía la intención de que todos aquellos que vieran Life in a Day 2020 sintieran como si esta cinta se reflejara a través de la mirada de una sola persona.

“La idea era contar el inicio del día y terminar justo cuando la Luna sale, porque en realidad quería que el público lo sintiera como si se tratara de una sola persona, a pesar de tener a varios protagonistas a lo largo del documental. Como si una sola persona atravesara toda esta experiencia, empezamos con toda esta gente levantándose de la cama, desayunando y haciendo ejercicio, pero acaba cuando todos van a dormir. Quiero que el público sienta como si todos en el mundo fuéramos uno mismo, que todos enfrentamos ciertas experiencias básicas y espero que así la perciban, porque muestras las diferencias y similitudes que hay en este planeta”.

La película del año que queremos olvidar

Muchos queremos olvidar el 2020. Al menos en nuestro caso, en marzo nos tuvimos que encerrar en nuestras casas cuando el coronavirus se convirtió en pandemia, y aunque pensamos que esto sería una medida que duraría unas cuantas semanas o meses, la realidad es que muchos casi cumplen un año de cuarentena. Y por supuesto que no hay una cinta como Life in a Day que muestre tal cual los sentimientos y emociones de estos tiempos:

“Creo que (‘Life in a Day’) muestra lo que fue este año como ninguna otra película, este preciso momento. No solo en Estados Unidos, México o Indonesia, reflejamos todo lo que pasa alrededor del mundo y como la gente se ocupa, qué es lo importante para ellos. La primera cinta fue más ligera, volvía a verla y me du cuenta que muchas personas lucían más inocentes y felices, ahora todo se ve más triste, intenso y profundo, pero siento que todos los que participaron en esta ocasión fueron más genuinos o sinceros y creo que entendieron lo que queríamos contar”. “Ahora todos tienen un teléfono con cámara y cualquier persona puede filmar su vida. Así que siento que en esta ocasión tuvimos cosas que no logramos la primera vez, en aquella ocasión se esforzaron más usando equipo profesional, de hecho había estudiantes de cine. Pero creo que en 2020 es más representativo por todo lo que pasamos, esta película es más madura y tiene un significado más profundo de lo que es estar vivo, las cosas buenas y malas”.

Life in a Day 2020 se estrenará el próximo 6 de febrero a través de YouTube Originals. Pero si tienen ganas de checar más al respecto, a continuación les dejamos el tráiler oficial.