‘Toxicomanía: El experimento mexicano’: Una entrevista con Luis Gerardo Méndez sobre su nuevo podcast

Hubo un momento en la historia de México que las drogas fueron legalizadas. Ese corto periodo de tiempo -apenas medio año- le sirvió al Dr. Leopoldo Salazar Viniegra para cuestionar cuál era la estrategia ideal que se debía llevar desde el gobierno para combatir el narcotráfico y por ahí, disminuir la tasa de delincuencia y adicción en la población. Ahora, la historia de este celebre aunque poco conocido médico la podremos conocer de la mano de Luis Gerardo Méndez.

El actor se ha sumado al podcast Toxicomanía: El experimento mexicano como productor y como parte del elenco donde interpreta al Dr. Salazar en una historia que, aunque sea difícil de creer, está basado en hecho reales. Sin embargo, la pregunta es: ¿Por qué no se sabe tanto de este hombre y los ideales que perseguía, aún cuando parecían funcionar?

Dicha incógnita se irá revelando con cada capítulo de esta serie, misma que dio inicio este martes 20 de abril. Por acá, tuvimos la oportunidad de platicar con Luis Gerardo sobre este proyecto colaborativo con Sonoro, su preparación para dar vida al protagonista y el objetivo de recoger, una vez más, el importante pero enterrado trabajo de Viniegra.

En 1940, durante el último año de mandato como presidente de Lázaro Cárdenas, el Dr. Leopoldo Salazar Viniegra implementó una breve estrategia de salud que consistía en establecer dispensarios para que las personas con problemas de adicción -tratados bajo el término de ‘toxicómanos’– pudieran conseguir una dosis controlada de la sustancia que quisieran.

Aunque el proyecto duró apenas seis meses, se vieron cambios importantes: se registró un importante golpe al narcotráfico, se atendía un problema de salud pública, disminuía la delincuencia y se saneaba la corrupción en los cuerpos policiales que encubrían al narco en la capital. Inexplicablemente, la estrategia se echó para atrás y las ideas de Viniegra quedaron casi en el olvido. De ahí parte la curiosidad de Luis Gerardo, quien plática cómo se inmiscuyó en este podcast llamado Toxicomanía: El experimento mexicano, donde interpreta a dicho doctor.

“Hace unos meses, la gente de Sonoro se acercó conmigo y me dijeron que les interesaba mucho que hiciéramos algo junto. Y ellos tenían esta idea de contar la historia de este doctor que legalizó la drogas en México durante 1940 y desde ahí dije: ‘Voy’. Me quedó clarísimo que el 99 por ciento del país quizá no sepa que las drogas ya fueron legales en México y que existía este personaje fascinante que era el Dr. Leopoldo Salazar Viniegra, que en los 40 ya tenía estas ideas increíblemente progresistas sobre la salud mental y prohibicionismos… Lo que más me intrigaba era ‘¿Por qué no sabemos de él?’… A partir de un podcast de siete episodios, contaremos cómo logró legalizar las drogas en México, contra quiénes se enfrentó, cómo se encaró con la narcotraficante más importante de esa época que era ‘La Chata’, a quiénes hizo incomodar (la ONU, Estados Unidos), por qué la legalización solo duró seis meses en el país y qué fue de él”.