“Reimaginando una historia clásica”: Una entrevista con Octavia Spencer por ‘The Witches’

El 2020 nos ha sorprendido con un montón de cosas que han pasado en estos largos y caóticos meses. La pandemia obligó a que se tomaran medidas drásticas para evitar contagios masivos y en Hollywood también las tuvieron que adoptar, con un montón de producciones que tuvieron que parar hasta que fuera seguro continuar con las grabaciones. Pero hubo algunas que se salvaron y que afortunadamente podremos disfrutar en los próximos días, como The Witches.

A inicios de octubre nos enteramos que Warner Bros. lanzaría una nueva versión de esta película porque como recordarán, en 1990 llegó a la pantalla grande esta historia de la mano de Nicolas Roeg y protagonizada por Anjelica Houston. Además de esta noticia, lanzaron el tráiler donde vimos por fin a Anne Hathaway convertida en bruja y después de eso, nos quedamos con ganas de ver completita esta cinta porque cuenta con un montón de nombres interesantes.

Justo antes del estreno de The Witches en cines, tuvimos la increíble oportunidad de platicar con Octavia Spencer, una de las protagonistas de esta readaptación quien nos contó entre otras cosas cómo se preparó para este personaje, una historia bastante curiosa junto a Stanley Tucci en el set y sobre todo, la reacción que espera del público al ver esta película justo en vísperas de Halloween.

Trabajar con Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón

Como sabemos, esta nueva adaptación de The Witches fue dirigida por Robert Zemeckis, quien tiene en su filmografía grandes clásicos del cine como la trilogía de Back To The Future, Forrest Gump, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? y Náufrago. Pero detrás de este proyecto están dos de los mexicanos más exitosos en el séptimo arte, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro.

Octavia Spencer ya había trabajado con Guillermo hace tres años, cuando interpretó a Zelda Fuller en The Shape of Water –cinta por la que el tapatío se llevó el Oscar en 2018 a mejor director y mejor película–. Y aunque la trama de esta película la enamoró por completo desde un inicio, este par de cineastas junto a la guionista de la cinta hicieron que por fin se decidiera a tomar este enorme proyecto.

“Fue una combinación de todo. Por supuesto que influyó Guillermo, Alfonso, Kenya Barris, pero sobre todo por ‘The Witches’ porque es un gran libro… y Anne (Hathaway). Todos estos grandiosos componentes me hicieron participar en este proyecto”.

¿Cómo vive Octavia Spencer la cuarentena?

Así como a toda la industria cinematográfica, Octavia Spencer la sufrió con el cierre de las salas de cine en todo el mundo. Pero no sólo por el estreno de esta película y muchas más, sino porque también es fan de comprar el combo completo y sentarse a ver una película como nosotros los simples mortales. Y ella misma nos cuenta cómo es que ha enfrentando los tiempos tan complejos que nos ha tocado vivir este 2020.

“Creo que tenemos que adaptarnos, me encanta ver películas, ir al cine, es lo mejor del mundo. Amo todo el ritual que eso implica; ya sabes comprar palomitas y cuando la sala está completamente oscura, es una experiencia maravillosa y muy personal. Así que como verás, nunca pasó por mi mente no ir al cine pero ahora lo tengo que hacer por seguridad, creo que por ahora lo importante es mantener a las personas seguras y estoy agradecida porque aguantaron esta película y encontraron la manera de estrenarla”. “Siento que nos veremos afectados por esto, pero no hay otra alternativa en este punto, porque lo importante en este momento es mantener a la gente a salvo. En Estados Unidos cerraron una vez más las salas, pero en otras partes del mundo todo es diferente porque ellos si pueden disfrutar del cine y estoy un poco celosa por eso”.

Las brujas en la vida real

Desde que somos pequeñ@s creamos en nuestra mente un concepto de las brujas, ya saben estos seres horribles que andan haciendo pociones y volando con escobas de madera. Y claro que en esta historia algo hay de eso –con todo y la transformación de Anne Hathaway que se ve impresionante, de nosotros se acuerdan cuando la vean– pero… ¿qué opina Octavia Spencer de estos personajazos mágicos? Bueno, de entrada no se quiere cruzar con ninguna.

“Honestamente no quiero conocer una bruja de verdad, me estás asustando. Cuando pienso en ellas me imagino a alguien con la cabeza calva, ojos y boca tan grandes que puedes verlos desde el otro lado de la calle, pero creo que tengo que reconsiderarme muy bien el aspecto que tengo de las brujas porque mi mente está en otro lado”.

Octavia Spencer se inspiró en su abuelita para este personaje

En esta versión de The Witches, Octavia Spencer interpreta a la Abuela, una mujer que de una día para otro tiene que cuidar a su nieto y a la vez tener mano dura con él para poder criarlo. Por supuesto que una actriz de su categoría se prepara con mucho tiempo de anticipación para cualquier personaje y en esta ocasión así lo hizo, aunque no le costó mucho trabajo inspirarse porque se basó en su propia abuelita.

“Me encanta este personaje, porque creo que no todas las personas saben que en el libro original la Abuela no era una mujer de color, y tampoco lo era el niño. Amo que Guillermo, Allfonso y Kenya que en cada borrador del guion pensaron que sería divertido que, ¿sabes? No creo que esto sea un remake, es más una reimaginación, pero que reimaginaran a la Abuela y al niño héroe como miembros de la comunidad afroamericana me encantó. Además el hecho de que la abuelita sea del sur le da un sentimiento diferente porque una abuela en Nueva York es muy distinta a otra que es italiana, tienen pensamientos y sentimientos diferentes”. “Así que para mí fue mágico porque me inspiré en mi abuela, pensé en muchas mujeres mayores que encontré cuando era niña que me ayudaron a crear este personaje. (La Abuela) es divertida y muy amorosa, pero también es dura porque ahora sabe que su nieto tendrá que valerse por sí mismo y convertirse en un hombre, y ella tiene que guiarlo. Ella lo ama muchísimo y cuando llega a su casa lo cuida como nadie, le hace comidas especiales y todo para que se sienta bien, aunque también le advierte de los peligros que hay alrededor. Creo que este personaje está lleno de empatía y amor verdadero, amor duro pero verdadero”.

¿Sólo las mujeres pueden ser brujas?

Desde tiempos inmemorables, las brujas han sido asociadas con las mujeres. En toda clase de historias, ella son las que hacen los hechizos y terminan siendo perseguidas por las personas –con antorchas y toda la cosa– para que al final las quemen en el fuego. Pero para la actriz ganadora del Oscar, ser una bruja no tiene que ver con el género, va más allá de eso y pero sobre todo en la percepción de todos aquellos que vean la película.

“Honestamente, creo que no necesariamente haría esa correlación. En el mundo en el que se creó esta historia sí, las mujeres mágicas o las que tienen poderes son las brujas. Para mí en el cuento no se trata de cazar a las mujeres, creo que va más con odiar el poder del mal y ese es el mundo deliciosamente malvado que se crea dentro de la historia. Porque en la vida real soy una gran defensora de las mujeres, soy una mujer así que tengo que hacerlo y no pienso de esa manera porque Anne Hathaway es una persona maravillosa y hermosa todo el tiempo, ella no tiene esta sonrisa macabra y los dientes afilados que ven en la pantalla, de hecho es extremadamente amable y generosa. Es muy fácil separar al personaje del género”.

El cuento favorito de Octavia escrito por Roald Doahl

No está de más recordar que The Witches es una historia original que el escritor británico Roald Doahl publicó en 1983, aunque en su carrera escribió otros grandes cuentos que también han sido adaptados a la pantalla grande; historias que ahora son universales. Y aunque Octavia Spencer es una de las protagonistas de esta cinta, tiene muy claro que este no es su cuento favorito escrito por Doahl, de hecho es uno que todo el mundo conoce.

“Creo que mi cuento favorito es el de ‘Willy Wonka y la fábrica de chocolate’ porque, ¿qué niño no quiere obtener un boleto dorado para ir a comerse los mejores dulces del mundo? Quiero decir, también me encanta que me asusten de vez en cuando, disfruté de The Witches, pero sí, diría que Willy Wonka es mi favorito”.

Unir a varias generaciones a través de esta película

Estamos seguros que aquellos que vieron la primera película se sacaron de onda cuando se anunció este remake de The Witches, y no los culpamos porque se convirtió en una verdadera cinta de culto. Sin embargo, Octavia Spencer cree que no existen comparación entre ambos proyectos, es por eso que le encantaría que los que amaron la historia original que llegó a los cines hace 30 años, compartan con las nuevas generaciones la película dirigida por Robert Zemeckis.

“Creo que eso deberíamos dejárselo al público. No creo que este sea un remake porque entonces tendríamos una copia cuadro por cuadro de lo que ya estaba hecho, en esta película Bob (Robert Zemeckis) lo reimaginó y cuando reimaginas es tu propia versión la que le presentar al mundo. Creo que todos aportamos a cualquier experiencia que tengamos nuestras propias vivencias personales, así que odiaría contarles a los demás mi visión, prefiero que la gente vea la película, saque sus propias conclusiones y cree sus propios recuerdos”. “Una de las cosas que me han impresionado en este año de pandemia son aquellas que amo y que me traen recuerdos divertidos, así que estoy emocionada por el hecho de que las personas que amaron la película original de The Witches, ahora pueden compartir nuestra película con sus hijos y en este momento, cuando nadie puede ver a sus amigos y el Halloween está cancelado, podemos entrar y salvar el día divirtiéndolos en familia viendo esta película”.

Octavia Spencer y Stanley Tucci se burlaron de las brujas

Por supuesto que en toda filmación, por más seria que sea, llegan a pasar cosas graciosas que muchas veces no están presupuestadas. Y aunque esta historia tiene que ver con brujas y hay un poco de suspenso en ella, en The Witches también se dieron el tiempo de bromear y Octavia nos contó una anécdota bastante peculiar que le tocó vivir junto al gran Stanley Tucci, que en esta ocasión interpreta al Señor Stringer, el gerente del hotel.