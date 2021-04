Vuelven los fatalities: Una entrevista con los protagonistas de ‘Mortal Kombat’

Desde hace ya un buen rato, el cine se ha atrevido a adaptar algunos videojuegos en películas que no siempre han salido bien. Muchos fanáticos de hueso colorado quedaron decepcionados luego de ver a sus personajes favoritos en la pantalla grande. Pero en esta ocasión llega una producción que intenta honrar y respetar todo lo que representa una de las franquicias más importantes en la industria gamer, por supuesto que hablamos de Mortal Kombat.

La primera cinta de este título vino en 1995, que a la larga alcanzó un extraño estatus de culto. Dos años más tarde vino una secuela que para ser honestos, pasó sin pena ni gloria, es por eso que desde entonces decidieron que Scorpion, Sub-Zero y muchos más guerreros vivieran en el universo animado. Sin embargo, en 2021 vuelven a las salas de todo el mundo para darnos una buena dosis de movimientos épicos y fatalities brutales.

Este 15 de abril llegó a todas las salas del mundo la nueva película de Mortal Kombat, dirigida por Simon McQuoid y producida por James Wan. Cuando se anunció –hace casi una década– dejó muchas dudas al respecto, porque hubo un montón de cambios y retrasos en la filmación, luego de eso tuvimos las primeras imágenes de los personajes que nos emocionaron y mucho, pero toda esa incertidumbre se terminó en el momento en que lanzaron el tráiler.

En él pudimos conocer a los protagonistas de esta historia y nos quedamos con el ojo cuadrado al ver que la violencia y el tono del título original estaban presentes. Aprovechando el estreno de la cinta, tuvimos chance de platicar con los personajes principales, Lewis Tan y Mehcad Brooks, quienes nos contaron cómo fue que se enamoraron de este universo, qué luchadores les hubiera gustado interpretar y mucho más.

Para muchos, el primer recuerdo que tienen de Mortal Kombat, obviamente es haberlo jugado en una consola. No importa si tuviste el primer título o el más reciente, la mayoría relacionamos esta franquicia con esos momentos de diversión que nos trajo. Y por supuesto que esto también le pasó al elenco de la nueva película, pues un montón de años antes de siquiera pensar interpretar a uno de estos personajes, crecieron viéndolos en la televisión:

Recuerdo que tuvimos el juego… primero lo jugué en casa de un amigo, y luego tuvimos el juego y lo jugué toda la noche. Recuerdo que era un viernes y lo jugué hasta que el sol empezó salir el sábado, y luego mi mamá se despertó para hacer el desayuno o algo así y yo apenas me estaba yendo a dormir. Así que probablemente lo jugué desde las 10:00 pm hasta las 10:00 am, esa fue mi primera vez. Así que gracias ‘Mortal Kombat’, por freírme el cerebro.

En esta película, Lewis Tan y Mehcad Brooks interpretan a dos personajes muy importantes. El primero es Cole Young, un luchador creado especialmente para la cinta y que es ni más ni menos que el protagonista, y el segundo le da vida al mismísimo Jax Briggs. Sin embargo, siempre surge la posibilidad de, ¿qué hubiera pasado si les hubieran dado la oportunidad de elegir sus papeles? Bueno, pues este es el guerrero que hubiera escogido Lewis:

Creo que Kenshi es un personaje muy cool, y me gusta la idea de interpretarlo con la katana y la ceguera. Pero si pudiera interpretar a cualquier personaje, yo sería Smoke, porque simplemente me encanta su atractivo, el traje de ninja gris. Me encanta la idea de usar el humo y cómo puede de alguna manera teletransportarte, no como tal teletransportarte, más bien transportarse a sí mismo. Me encanta la idea de la coreografía que podríamos hacer con eso. Así que sí, Smoke.