Entrando a un mundo de terror: Una entrevista con Vadhir Derbez por ‘Exorcismo en el séptimo día’

Exorcismo en el séptimo día ya está disponible en las salas de cine de todo el país.

No cabe duda de que en el último año y parte de esto, hemos tenido que vivir un montón de cambios. Algunos porque nosotros así lo quisimos y otros porque de plano no nos quedaba de otra. Sin embargo, y hablando del primer caso, en el entretenimiento a Vadhir Derbez le entró la espinita de adentrarse a otros proyectos que lo hicieran salirse de su zona de confort. Y es ahí donde se encontró con una película de terror: Exorcismo en el séptimo día.

En esta cinta además de ser su primera aventura dentro de este género que tantos sustos nos ha sacado, compartió pantalla y créditos con grandes nombres de la industria cinematográfica. Para que chequen el dato, junto a Vadhir aparece el enorme Guy Pearce, Stephen Lang, Brady Jenness, Robin Bartlett, Keith David, Chris Galust y más. Todos ellos se reunieron por una causa en común, contarnos una historia que nos deje al filo del asiento.

Platicamos con Vadhir Derbez sobre ‘Exorcismo en el séptimo día’

El resultado de Exorcismo en el séptimo día es una película inquietante que nos presenta al padre Peter Costello (Pearce), quien guiará en su camino a un joven padre llamado Daniel –interpretado por Vadhir Derbez–. A lo largo de toda esta trama, los veremos lidiando con un demonio, pero además de eso, ambos entrarán en un conflicto muy interesante sobre el bien y en el mal y donde sin saberlo, tendrán que enfrentar a sus peores miedos.

Aprovechando el estreno de esta película, tuvimos chance de platicar un rato con el propio Vadhir. Entre otras cosas nos contó cómo llegó a este proyecto, cuál fue el mayor reto a la hora de filmar una producción de terror, qué significa para él trabajar con figuras tan grandes y sobre todo, el mensaje que puede tener una cinta que si bien busca entretenernos y espantarnos, también quiere dejarle algo más a la audiencia.

¿Cómo fue que Vadhir terminó en esta película?

Desde que arrancó su carrera dentro del cine nacional, a Vadhir Derbez lo hemos visto en toda clase de películas. Sin embargo, cuando apareció el primer tráiler de Exorcismo en el séptimo día, sorprendió verlo actuando en una cinta de horror porque básicamente no le había entrando de lleno a esta clase de historias. Es por eso que inevitablemente le tuvimos que preguntar cómo fue que dio con este proyecto y por qué quiso formar parte de él.

“Ahora sí que todo comenzó haciendo casting y me gustó. Platicando con el director (Justin P. Lange) al final les gustó mi propuesta para el personaje y me uní de inmediato al proyecto. La verdad es que a mí me encantó, ya que leí el guión y pude compartir la propuesta, el hecho de que tuviera no solamente algo de terror ahí nada más porque sí y que tuviera una historia detrás, también los personajes y poder trabajar con Guy Pearce me atrapó. Como que tenía demasiadas cosas que para mí fueron bastante atractivas como para tomar este proyecto y encima de eso no me había tocado hacer una película de terror. Entonces era un reto aventarme y poder hacer algo así”.

Crear un personaje que te saca de tu zona de confort

En Exorcismo en el séptimo día, Vadhir Derbez interpreta al padre Daniel, un joven aprendiz que está adentrándose en el complejo mundo del exorcismo. Pero las cosas no son nada fáciles para él, pues además de tener que lidiar con un demonio que lo asecha constantemente, también tiene que luchar contra la política clerical. Esto por supuesto que supuso un reto para el actor mexicano, pues lo hizo salir de su zona de confort.

“Normalmente los (personajes) de comedia me encantan, yo soy muy bobo y me encanta que mis personajes sean de lo más teto posible. Pero en este me fui 100% por otro lado, lo he dicho mucho pero creo que la gente se va a encontrar con un Vadhir diferente al que están acostumbrados. “Preparé mucho este personaje para que fuera otra cosa totalmente distinta, de hecho se ve a un tipo muy callado que va poco a poco encontrando a su camino y quería que se viera ese arco como de crecimiento en que ves como va pasando de ser esta oveja que va siguiendo a su pastor, y como va poco a poco dándose cuenta de toda la situación y rompiendo esas como cadenas si lo queremos ver así. Entonces me latió mucho este personaje porque pude mostrar otra cara en pantalla”.

Trabajar con grandes nombres de la industria cinematográfica

Como ya lo comentábamos antes, en esta película Vadhir Derbez comparte pantalla con un par de figuras de Hollywood y nombres que seguramente en los próximos años. Principalmente además de él, quien sobresale es Guy Pearce, y para el mexicano trabajar con todos ellos fue una experiencia inolvidable, pues además de conocerlos como actores y personas, tuvo chance de aprender un montón de cosas de todo el elenco.

“Fue increíble trabajar con ellos. Estar con Brady, el niño que aparece conmigo fue padrísimo, es super talentoso, divertido y profesional. Estar con Guy Pearce pues qué te digo, actorazo, honestamente cuando le comentaba a todo el mundo sobre esto estaban emocionadísimos por mí porque lo admiran o yo qué sé. Lleva años haciendo películas y para mí es uno de los grandes de Hollywood, entonces poder hacer un proyecto como este con él fue padrísimo y el estar con él en set”. “Algo que me gustó mucho de Guy es que no solamente es un fregón en lo que hace, cada escena que compartimos pude aprender mucho de él, de su manera de actuar y navegar por las escenas. Pero encima de eso me encantó que cortábamos y en serio era divertidísimo poder estar junto a él, tiene el mismo tipo de humor negro que yo tengo y nos la pasábamos echando bromas y riéndonos por todos lados. Disfrutaba mucho el tiempo en el set porque la gente era increíble, la vibra entre todos y siento que salió un proyecto muy bonito”.

El mayor reto de Vadhir Derbez al grabar esta película

Por supuesto que Exorcismo en el séptimo día, al ser su primer proyecto dentro del terror, Vadhir Derbez recibió mucha ayuda por parte de toda la producción y sus compañeros en el set. Y a pesar de que considera que no hubo momentos complicados, si hubo algunas partes que le costó trabajo interpretar, pero sobre todo hubo una escena en particular que recuerda porque de plano no le salía y fue por un motivo sumamente peculiar.

“Creo que no hubo momentos complicados a nivel producción, pero te voy a contar uno. Hay una escena del exorcismo donde mi personaje tiene que decir una cantidad de texto que es de lo que viene entrando Daniel y a mí, Vadhir, me costó muchísimo trabajo porque no era un inglés como el que conocemos, era algo como antiguo combinado con latín; o sea, cosas que yo en la vida había escuchado”. “Entonces es como si me pusieras a aprenderme de memoria un monólogo de siete páginas en un idioma que no conozco, ¿sabes? Así me sentía. Me acuerdo que me costó muchísimo trabajo aprenderme eso y poder hacerlo a parte de eso con la intensidad, con el niño volando y tantas cosas pasando fue todo un reto. Estuvo muy cañón pero al final se logró”.

El mensaje de ‘Exorcismo al séptimo día’

Muchos podrían pensar que una película de terror no puede tener un mensaje más allá de sacarnos un buen susto. Sin embargo, para Vadhir Derbez la historia de Exorcismo en el séptimo día va más allá que hablar de demonios y cosas por el estilo, para él se trata de superar tus miedos y sobre todo no dejarte guiar por lo que la masa dice y darte cuenta que eres tú la única persona capaz de encontrar tu camino y propósito en la vida.