Una entrevista con Zack Snyder y Dave Bautista por ‘Army of the Dead’

Después de una década inmerso en el género de superhéroes, este 2021 Zack Snyder regresa a otro género que para muchos, es el que marcó su estilo narrativo: una buena dosis de violencia de adrenalina mezclado con tintes de drama y comedia. Nos referimos a las historias de zombies con el estreno de Army of the Dead en Netflix.

Army of the Dead es una enorme producción escrita y dirigida por Snyder que nos muestra un apocalipsis zombie en la ciudad de Las Vegas. La premia es simple: Las Vegas está sitiada, por lo que un escuadrón no oficial debe entrar a un casino para sacar 200 millones de dólares antes de que el gobierno de EUA lance una bomba en el lugar (esto con el fin de erradicar el problema).

Sí, estos personajes se han de enfrentar a hordas de zombies que los quieren morder para comérselos o convertirlos. Nada que no hayamos visto, ¿cierto? Sin embargo, estamos hablando de una película de Zack Snyder y hay varios plot twist. El más interesante está entre los zombies, pues están los muertos vivientes que conocemos de siempre, peor también hay un grupo de zombies alfa.

¿Y quiénes son los alfa? Son zombies que hacen comunidad. Tal cual. Tienen un sentido de pertenencia, realizan rituales (incluso sexuales) y tienen emociones. En pocas palabras, son una amenaza que representa un verdadero peligro para la humanidad: zombies pensantes.

De ‘Dawn of the Dead’ a ‘Army of the Dead’

Para muchos fans de la filmografía de Zack Snyder, su mejor película no es Watchmen o 300, ni siquiera alguna de sus cintas dentro de DC. Sino Dawn of the Dead de 2004, una película que no se define como un remake del clásico de George A. Romero, sino como un homenaje a un género que unos años después explotaría y de alguna manera, nos cansaría…

Army of the Dead no es Dawn of the Dead. De ninguna manera. Dentro del mismo género tienen diferencias muy marcadas que no sólo atinan al estilo visual (Snyder se supera con cada producción), sino a las intenciones de su historia.

En 2004 hizo una película con fines de entretenimiento además del mencionado homenaje al maestro, y ahora, lo hizo con fines de entretenimiento y para divertirse él mismo junto a su elenco. Y eso se nota a lo largo de las 2 horas y media del filme (sí, es bastante largo, pero las secuencias de acción constantes parecen equilibrarlo).

Entrevista ‘Army of the Dead’

Tuvimos la oportunidad de platicar con Zack Snyder y gran parte del elenco de Army of the Dead, integrado por Dave Bautista, Ana de la Reguera, Omari Hardwick, Ella Purnell, Nora Arnezeder y Matthias Schweighöfer.

Con ellos platicamos sobre la idea aterradora de los zombies alfa y cómo se podrían convertir en una versión mejorada de los soldados o de los humanos mismos. Nos echamos un clavado a la idea de que la mayoría de los personajes parecen estar más muertos que los muertos vivientes (ironías) y la posibilidad de expandir la historia a un universo que no sólo siga sus historias, sino que las expanda.

Army of the Dead ya está disponible en el catálogo de Netflix como parte de sus originales. Acá les dejamos la entrevista completa con Snyder, Bautista y el cast principal: