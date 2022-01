¿Poción multijugos? El error en la reunión de Harry Potter que pocos notaron

Confundir a una persona con otra cuando ambas tienen el mismo nombre es algo que a todos nos ha llegado a pasar ¿verdad? Nada de qué asustarse. Pero ese “pequeño” error toma otras dimensiones cuando no te das cuenta que estás usando la foto de la actriz equivocada en un especial como la reunión del elenco de Harry Potter (¡¿quéeeee?!).

¡Oh sí! Aunque fue algo que pasó desapercibido para la gran mayoría de nosotros (lo admito, yo tampoco lo noté cuando lo vi), el “ojo en el cielo” de las redes sociales todo lo ve y captó que usaron una foto que no era de Emma Watson cuando querían ilustrar una de las anécdotas que la actriz contó en Harry Potter: Return to Hogwarts.

¿Ya ves que los actores y actrices que se dieron cita para celebrar los 20 años del estreno de la primera película de la saga contaron de todo en la reunión? Bueno, en la parte donde ‘Hermione’ habla sobre su infancia, apareció la foto de una niña con unas orejas de Minnie Mouse que la gran mayoría de nosotros asumió (obvio) era Emma Watson.

¡Pero resulta que se trató de un error del especial transmitido por HBO Max! La fotografía no pertenecía a la actriz que todos conocimos y vimos crecer gracias a la saga de Harry Potter, y Twitter se encargó de dejarlo claro.

Diferentes usuarios de la mencionada red social no tardaron en empezar a compartir que, aunque cueste creerlo, la producción de la reunión de Harry Potter se fue con la finta por el nombre y pusieron la foto de otra Emma. ¡La niña de la imagen es en realidad Emma Roberts y no Emma Watson!

GUYS HELP ME THATS LITERALLY EMMA ROBERTS NOT EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh

— (@vee_delmonico99) January 1, 2022