El espectáculo de David Byrne ‘American Utopia’ dirigido por Spike Lee llegará a HBO

Spike Lee se encuentra disfrutando de las mejores críticas cinematográficas del año por su película de la Guerra de Vietnam Da 5 Bloods, lanzada este 12 de junio en Netflix. Pero Lee quiere lanzar un proyecto más antes de que acabe el año y lo va alograr. HBO acaba de obtener los derechos para lanzar una versión filmada por el director del espectáculo de Broadway de David Byrne American Utopia.

David’s Byrne American Utopia, nombre de la película dirigida por Spike, es una grabación del show que ha montado el líder y frontman de Talking Heads, en el que interpreta canciones junto a otros 11 músicos de todo el mundo. El show regresará a Broadway por segunda vez de septiembre 2020 a enero 2021, si el COVID-19 lo permite.

“‘David’s Byrne American Utopia’ es una experiencia transformadora única y un ejemplo perfecto de cómo el entretenimiento nos puede unir durante estos tiempos difíciles”, dijo la vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, Nina Rosenstein, en un comunicado. “La brillante dirección de Spike agrega un nivel de intimidad a esta poderosa actuación, y estamos muy emocionados de compartir este innovador espectáculo con nuestra audiencia”.

Sobre este proyecto, David Byrne agregó: “Spike y yo nos hemos cruzado muchas veces a lo largo de los años, obviamente soy un gran admirador y ahora, finalmente, llegó la oportunidad para que trabajemos juntos”.

“Estoy absolutamente encantado con el resultado. El espectáculo de Broadway fue un desafío maravilloso y una oportunidad. Fue un placer actuar y, bueno, lo mejor fue dejar que las críticas hablaran por sí mismas. Me encanta que este show y los temas que aborda ahora lleguen a un público más amplio”.

Por su parte, Lee también expresó unas palabras sobre el proyecto. “Es un honor y un privilegio que mi hermano de arte, el Sr. David Byrne, me haya pedido unirme a él en concierto, para invitarme a su magnífico mundo de la ‘American Utopia'”, dijo Lee. “Y esa es una verdad de una vez en la vida. ¿Me entiendes? Paz y amor. Cuídate”.

David’s Byrne American Utopia se presentó por primera vez en el Hudson Theatre de Broadway en octubre de 2019 y se presentó hasta febrero del 2020. El concierto encuentra a Byrne interpretar canciones de su álbum homónimo de 2018, además de varios clásicos de Talking Heads y la carrera en solitario de Byrne.

Una fecha de lanzamiento en HBO no ha sido especificada, sin embargo sí han dicho que debutará “más tarde este año”. En lo que esperamos y si no la has visto, Da 5 Bloods te espera para un buen deleite de cine. Vean aquí el tráiler: