Estas son las nuevas fechas de estreno de las próximas películas de Disney

Como sabemos, la pandemia de coronavirus ha hecho que muchas producciones cinematográficas tengan que posponer sus filmaciones y estrenos debido a que gracias a las medidas tomadas por los gobiernos del mundo, lugares como los cines se encuentran cerrados hasta nuevo aviso. Uno de los grandes afectados fue Disney, que como cada año tenía planeado lanzar algunas de sus películas más importantes justo en esta temporada, pero en vista de la situación tan compleja decidieron aguantar el estreno de estas producciones para que todos los fanáticos puedan disfrutarlas con palomitas en la pantalla grande.

Después de dejarnos en suspenso por un rato y de acuerdo con Indie Wire, ahora la casa de Mickey Mouse ha anunciado que cintas del universo de Marvel así como sus live action y otras producciones que tenían en planeación han tenido que ser pospuestas, creando un nuevo reacomodo a la hora de su lanzamiento para que todas y cada una de ellas tengan la exhibición que merecen. Pero no se preocupen, que a continuación les dejamos todas y cada una de las nuevas en las que podrán ver las próximas películas de Disney.

Disney Studios

Como ya decíamos más arriba, una de las películas más fuertes que Disney estrenaría en estas fechas era el live action de Mulan, la cual estaba programada para exhibirse en los cines de todo el mundo a partir del pasado 27 de marzo. Ahora tendremos que esperar hasta el 24 de julio para ver la versión de carne y hueso de la guerrera más importante en la historia de China.

Otra cinta que algunos fans esperaban era Jungle Cruise, la cual es protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, y está inspirada en la popular atracción de los parques de Disney. Esta interesante película ahora se estrenará el 30 de julio de 2020, justo una semana después que Mulan. Además la adaptación cinematográfica de Artemis Fowl –que llegaría a los cines– ahora la podremos ver solamente por la plataforma Disney+ y sin una fecha de estreno fija.

Por si esto fuera poco, Disney también tenía entre manos sacar Free Guy, una nueva película protagonizada por Ryan Reynolds la cual pinta bastante bien pero que por ahora tendremos que aguantarnos las ganas de verla pues su fecha de estreno cambió del 3 de julio al 11 de diciembre de este mismo año. Ya para terminar, la última cinta de Pixar para este año es Soul, la peculiar historia de un músico de jazz es la única producción de la casa de Mickey Mouse que se mantiene en pie, pues llegará a los cines el próximo 19 de junio.

Marvel

El MCU seguirá creciendo gracias a películas como Black Widow, donde conoceremos un poquito más a una de las heroínas más entrañables de los Avengers. Esta cinta estaba planeada a estrenarse el próximo 1 de mayo, sin embargo y debido a todos los inconvenientes que ya les comentamos ahora llegará a la pantalla grande hasta el 6 de noviembre de 2020, así que tendremos que esperar unos mesesitos más para volver a ver a Natasha Romanoff.

Debido a este cambio, otras películas que nos introducirán junto a Black Widow a la nueva fase del MCU también han tenido que moverse, como The Eternals. La cinta cuyo reparto incluye a grandes nombres como nuestra paisana Salma Hayek, Angelina Jolie o Kit Harrington se estrenará hasta el 12 de febrero de 2021. Por su parte otras cintas esperadas como Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Thor: Love and Thunder están planeadas para proyectarse el 5 de noviembre de 2021 y el 18 de febrero de 2022 respectivamente.

A pesar de todo esto, algunas cintas que ya estaban en proceso de producción como las secuelas de Black Panther y Captain Marvel (de la cual sabemos que ese será el nombre oficial) no sufrieron cambios tan significativos, pues la cinta protagonizada por T’Challla se estrenará el 8 de mayo de 2022, y la de Carol Danvers el 8 de julio de 2022.

Wes Anderson, Searchlight y películas en desarrollo

Quizá una de las películas más emocionantes a estrenarse en este 2020 es la nueva cinta de Wes Anderson, The French Dispatch, la cual cuenta con un elenco de verdadero lujo encabezado por Bill Murray, Adrien Brody, Timothée Chalamet, Benicio del Toro, Tilda Swinton, Jeff Goldblum, Owen Wilson y muchos más. Para ver esta historia centrada alrededor de la redacción de un periódico tendremos que esperar un poco, un poquito más (como diría ‘El Príncipe’) pues llegará a las salas de cine hasta el 16 de octubre.

Otras afectadas indirectamente de todos estos cambios fueron las películas que Disney tenía en desarrollo, pues algunos títulos como la quinta entrega de Indiana Jones se han movido hasta el 29 de julio de 2022. Pero más allá de eso, proyectos que apenas estaban en fase de pre producción se han quedado por el momento sin una fecha de estreno como una película de David Copperfield, The New Mutants y Antlers, además las cintas de la recién adquirida Searchlight no figuran en el calendario de la compañía y al parecer podrían ser canceladas.