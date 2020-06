Menos escenas de sexo y peleas: Estas son las medidas que Hollywood tomaría para volver a la ‘normalidad’

El coronavirus nos ha cambiado de muchas maneras, pues desde que se convirtió en una pandemia y en un tema importante, el mundo jamás volvió a ser el mismo. Hablando específicamente sobre el entretenimiento, los estrenos y producciones de muchas películas han tenido que posponerse por el COVID-19, aunque aún no hay soluciones claras para que la industria cinematográfica pueda volver a ‘la normalidad’.

Por ahora y de acuerdo con el gobernador de California, Gavin Newsom, a partir del próximo 12 de junio los grandes estudios de Hollywood, tanto de cine como de televisión, tendrán chance de reanudar sus producciones. Aunque esto suena como una grandiosa noticia, todavía falta que los funcionarios de salud pública en el estado den el visto bueno, pero sin duda es un gran paso para que los rodajes vuelvan tras casi tres meses de parón.

De acuerdo con Quartz, los sindicatos de Hollywood y la Alianza de Productores de Cine y Televisión –dos grupos que a menudo están en desacuerdo entre sí por distintos motivos como contratos y las condiciones de trabajo– unieron fuerzas para publicar un documento la semana pasada, en el que se leen sus recomendaciones sobre cómo reanudar con seguridad la producción de cine y televisión.

En conjunto con grandes estudios cinematográficos de Hollywood, entre ellos Disney, Netflix y Warner Bros., ambos sindicatos enviaron el documento a los gobiernos estatales de California y Nueva York, con la esperanza de que los nuevos protocolos se adopten oficialmente. Aunque no todas las recomendaciones pueden ser necesariamente implementadas, esto podría significar la reactivación de la industria no solo en Estados Unidos, pues muchos otros países podrían adoptarlas y acá les contamos de qué van cada una.

Nada de escenas de sexo ni de pelea

Quizá en este momento estén pensando “uy, así qué chiste”, pero es más que obvio que medidas como el distanciamiento social tienen que mantenerse hasta en cámara. Los sindicatos recomiendan que las producciones “consideren medidas para reducir al mínimo las escenas con estrecho contacto entre los intérpretes”, por ejemplo, cambiando los guiones o utilizando más efectos digitales.

Las escenas que antes se daban completamente por validas pueden ya no ser posibles, al menos no como estamos acostumbrados a verlas. El contacto cercano entre actores no solía ser un tema de importancia para Hollywood, pero en un mundo poscoronavirus, tendrán que tenerlo muy en cuenta si es que quieren mantener todo en orden dentro del set.

El público no podría estar en los estudios

Hablando específicamente de los programas de T.V., la la Alianza de Productores de Cine y Televisión y el sindicato de Hollywood sugieren que el uso de público en el estudio durante las filmaciones no es tan apropiado, sin embargo, esto no es una prohibición total.

También mencionan que se puede permitir que la gente esté en los sets aplicando las medidas que ya conocemos como el distanciamiento social, el uso obligatorio de cubrebocas, la detección de síntomas de los miembros de la audiencia al entrar y crear barreras físicas entre el púbico, el reparto y el staff.

En este caso, las series de comedia –que normalmente se graban con público en vivo–, tendrían que recurrir a las risas grabadas como algunas lo han hecho en los últimos años. Por su parte, los shows que están pensados con gente en vivo tendrían que cambiar sus conceptos para que puedan continuar grabando.

Algunos programas de entrevistas han utilizado en estos últimos meses métodos como Zoom, FaceTime, Skype y demás para que continúe el formato, y en dado caso de que vuelvan al set, podrían tener invitados pero sin público físico.

Adiós guiones en papel

En Hollywood están intento dejar de utilizar el papel para sus guiones, pero mientras terminan con él, también les sugieren que no lo usen para sus guiones, siempre y cuando sea posible, tomando como alternativa los guiones electrónicos, los cuales deben probar durante estos meses. Si los guiones en papel son completamente inevitables, los sindicatos recomiendan que se asignen a individuos específicos y que no se los compartan entre ellos.

Alguna otra información como horarios de los llamados, la lista del equipo y los informes de producción deberán pasarlos a formato electrónico. Un buen recurso que podrían funcionar es el que utilizó la producción de Game of Thrones en 2017 cuando HBO fue hackeada, enviarles guiones digitales a todo el equipo que se autodestruían después de cierto tiempo.

Acortar los horarios de trabajo

En un esfuerzo por reducir el riesgo de transmisión y mantener a la producción y al reparto cuerdos, ambos sindicatos están de acuerdo –hasta que algo los une después de tanto tiempo– en limitar la duración de los días de trabajo y utilizar menos días de trabajo consecutivos, asegurando que todos permanezcan sanos y reciban un descanso adecuado.

Como resultado de los días de trabajo más cortos, los rodajes de cine y televisión podrían verse forzados a prolongarse durante un período de tiempo más largo. Un rodaje de dos semanas podría extenderse a un mes, un rodaje de un mes de duración podría extenderse a varios meses. Los programas de producción más largos también podrían poner en tensión la disponibilidad de los actores y cineastas y los presupuestos de los estudios.

Cada quién tendrá que ponerse su propio maquillaje y vestuario

Las nuevas normas de seguridad en los sets de filmación probablemente afectarán más a los artistas cuyos trabajos requieren que trabajen estrechamente con los actores: diseñadores de vestuario, maquillistas y peluqueros. Los sindicatos de Hollywood reconocieron que algunos de sus trabajos simplemente pueden no ser posibles manteniendo el distanciamiento físico con los demás.

Sabemos que algunos actores necesitan ayuda para entrar en sus trajes, es por eso que recomiendan que los trajes complicados –como los de época o de súper héroes–, tendrían que ser alterados para que los actores puedan llevarlos sin el apoyo de nadie. En dado caso de que sea completamente necesario el apoyo de maquillistas y demás, recomiendan que adapten sus espacios de trabajo para permitir el distanciamiento social y así asegurar que el reparto y el staff usen máscaras y guantes siempre que sea posible. Pero no está claro qué más pueden hacer para que el trabajo con los actores sea más seguro.

Los costos de producción se irán a los cielos

Lo único que tienen en común todos estos nuevos protocolos es que obviamente cuestan dinero y mucho. En conjunto, las medidas podrían elevar los costos de producción aún más de lo que ya se habían elevado incluso antes de la pandemia. Las producciones ahorrarán algo de dinero en otras áreas –menos viajes, centrándose en producciones más pequeñas y menos elaboradas, un uso más eficiente de los sets–, pero probablemente no lo suficiente para compensar los aumentos en otros aspectos.

La conclusión es que las producciones más caras podrían perjudicar a las empresas independientes, que ya tienen dificultades para financiar los rodajes de cine y televisión. Por otra parte, grandes nombres como Netflix y Disney tendrán que ser más creativos que nunca para financiar contenidos con el nivel de calidad al que están acostumbrados sus fans, para no terminar como sus rivales más pequeños.