¿Sí se va a hacer? Esto es todo lo que sabemos sobre la tercera película de ‘Tron’

La industria cinematográfica se encuentra detenida en estos momentos por la pandemia del coronavirus, sin embargo, muchos estudios están utilizando estos días para planear sus próximos proyectos. Disney no se queda atrás, pues aunque tuvieron que recorrer las fechas de estreno de todas las películas que estrenará este año (por acá les contamos cómo quedó el calendario), comenzaron a surgir los rumores de que están trabajando en la próxima película de Tron.

Y la verdad es que en este punto no sabemos qué pensar, pues la casa de Mickey Mouse lleva años ilusionándonos con esta cinta. Desde que se estrenó Tron: Legacy en 2010, se hablaba de que saldrá una nueva película y aunque no ganó lo que esperaban en taquilla (la producción costó 170 millones de dólares y recaudó 400 millones), estaban considerando seriamente en expandirla para que fuera su franquicia estrella.

Aún no hay una fecha de estreno, pero ya tenemos algunos nombres que aparecerán

Desde entonces, Disney comenzó a pensar en la siguiente trama del universo de Tron, para la cual estaban considerando traer de vuelta a Olivia Wilde y Garrett Hedlund para que repitieran sus papeles. Pero a pesar del entusiasmo que mostraban, todo cambió cuando en 2015 anunciaron que el proyecto estaba completamente detenido, dejando a la deriva a la historia y sobre todo a los fans que ya la esperaban.

En un verdadero plot twist, dos años después se supo que el mismísimo Jared Leto había firmado un contrato para aparecer en la siguiente película aunque no mencionaron nada más. El tema con esta cinta se mantiene hasta la fecha en suspenso pues aunque ya cuentan con los servicios del actor y frontman de 30 Seconds To Mars, aun no nos dejan claro nada sobre este proyecto y por supuesto que no tenemos una fecha tentativa de estreno.

Gracias a Daft Punk revive ‘Tron 3’

Fue hasta este 2020 cuando los rumores de Tron 3 resurgieron y más fuertes que nunca. En entrevista para un podcast especializado en Misión Imposible, el encargado de la música y bandas sonoras de Walt Disney Studios, Mitchell Leib dijo que estaban buscando hacer una secuela de esta película, además bajita la mano mencionó que el guión era espectacular y que comenzaron las pláticas con el representante de Daft Punk para que compongan el score de la cinta.

Por si esto no fuera suficiente, terminó diciendo que esperaban que Joseph Kosinski –quien dirigió Tron: Leegacy– volviera a sentarse en la silla. Aunque esto fue una noticia que volvió locos a los fans (porque quién no quiere oír a los robots en una entrega de esta franquicia), la realidad es que el proyecto sigue en pausa y no hay nada claro por parte de la casa de Mickey Mouse.

También puedes leer: ¿SE NOS HACE? LA PRODUCCIÓN DE ‘TRON 3’ CON DAFT PUNK EN EL SCORE VUELVE A SER UNA POSIBILIDAD

La película ya tendría a su director… pero hasta el momento no le han dado luz verde

Después de todo esto y cuando empezamos que el tema se había apagado, el nombre de la cinta vuelve a estar en las tendencias más fuertes de todo el mundo porque supuestamente, Disney ya había elegido al director de la nueva entrega de Tron. De acuerdo cono Variety, la persona ideal para desarrollar esta cinta es Garth Davis –quien nos ha traído cintas como María Magdalena y recibió múltiples nominaciones al Oscar en 2016 por Lion–.

Según la misma fuente, Jared Leto además de ser uno de los estelares, también le entrará a la producción junto a Justin Springer y Emma Ludbrook. Por su parte, Jesse Wigutow es el encargado de escribir el guión, el cual aún se encuentra en desarrollo y lo sigue trabajando junto a los ejecutivos de Disney.

Y a pesar de que este anuncio nos da esperanzas de ver una tercera película de Tron, la realidad es que tanto esta fuente como Deadline dejaron muy claro que la casa de Mickey Mouse aún no le da luz verde. Aunque esto da para abajo, lo bueno de todo es que quizá con este anuncio, tengamos una señal de que la próxima entrega puede ocurrir finalmente y que esto es un impulso en la dirección correcta para el futuro de la franquicia