The Batman, Black Adam y Justice League: ¡Esto es todo lo que se anunció en el DC FanDome!

Este 22 de junio fue como la navidad adelantada para los nerds y fanáticos de los cómics o superhéroes en general, pues DC decidió armar una convención virtual para presentar los adelantos de los proyectos que tienen a futuro. Hubo para todos los gustos, con anuncios de videojuegos y series de todos los personajes que nos encantan, pero la atención se la llevó por completo el universo cinematográfico y sus películas.

Días antes de este evento, supimos que veríamos avances y uno que otro detalle de cintas muy esperadas como Wonder Woman 1984, The Suicide Squad, The Flash, Black Adam, la versión de Zack Snyder de Justice League y por supuesto, The Batman de Matt Reeves y Robert Pattinson. Y para que no se les pase ni un solo detalle que lo que nos revelaron, acá les contaremos absolutamente todo lo que pudimos ver en la DC FanDome.

El DC FanDome arrancó con todo con Wonder Woman 1984

Desde temprano la DC FanDome no se guardó absolutamente nada, y el primer panel que transmitieron fue el de la segunda cinta de Diana Prince, Wonder Woman 1984. Uno a uno fueron apareciendo los protagonistas de esta nueva película, Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal y por supuesto, la directora de todo este proyecto, Patty Jenkins, quienes respondieron las preguntas de varios fans acerca de la película.

Por ahí hubo invitados muy especiales como Linda Carter, quien interpretó a la Mujer Maravilla en la serie de televisión de los 70. Pero lo bueno llegó hasta el final, pues ya casi cuando estaban a punto de despedirse nos mostraron el último tráiler de la cinta, el cual está lleno de acción y nos dio otro vistazo de Gal Gadot con la armadura dorada y sobre todo, peleando en contra de Cheetah (Wiig) y el conflicto que tendrá con Maxwell Lord (Pascal).

Wonder Woman 1984 se estrenará en cines el próximo 1 de octubre, pero mientras tanto, acá puedes checar el tráiler que revelaron en la DC FanDome:

Ver en YouTube

The Flash y el primer vistazo al nuevo traje de Barry Allen

Por supuesto que una convención virtual tan importante como la DC FanDome tendría que contar con el superhéroe más veloz de su universo. Es por eso que Ezra Miller, Andy Muschietti junto a su esposa Barbara y la guionista, Christina Hodson, se presentaron con bombo y platillo en el panel de The Flash para contarnos algunos detalles de esta esperada película.

Aunque pensábamos que quizá nos soltarían un teaser –y en una de esas un tráiler– la verdad es que prefirieron hablar del proyecto en general. Por ahí el buen Ezra se aventó algunos datos curiosos sobre su personaje, pero lo interesante llegó cuando mencionaron que la cinta tomaría como referencia el arco de Flashpoint y que gracias a esto, existía la posibilidad de que en un futuro podamos ver más crossovers épicos en el universo de DC.

Ya para rematar, nos revelaron los artes conceptuales del traje que Ezra Miller usará en The Flash. En palabras de Andy Muschietti, tendrá un aspecto muy clásico con esos rayos que salen de su cuerpo cada vez que corre a velocidades inimaginables, y lo mejor de todo fue que dentro de estas imágenes venían algunas donde Barry Allen estaba acompañado del mismísimo Batman.

Se espera que esta película se comience a grabar el próximo año para que se estrene en la pantalla grande el 3 de junio de 2022. ¿A poco no les emociona?

The Suicide Squad será una locura

El ritmo nunca bajó dentro de la convención y para sorpresa de muchos, uno de los paneles que más completos fue el de The Suicide Squad. El primero en aparecer fue el director de todo esta cinta, James Gunn, y después fue saliendo el elenco completo de esta nueva historia, encabezados por Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Idris Elba, John Cena, Pete Davidson, Michael Rooker, Flula Borg, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Mayling NG, Peter Capaldi, Alice Braga, Nathan Fillion, Sean Gunn.

Además de confirmar cuáles serán los personajes que cada uno de estos actores interpretará en la cinta y de contestar las preguntas de los fans (donde por cierto, el buen Joaquín Cosío hizo un cameo), Gunn también estrenó un pequeño detrás de cámaras de la filmación, donde él mismo dice que es la película más grande que ha hecho hasta el momento, llena de explosiones, acción y más.

Ya sabíamos que The Suicide Squad se estrenaría el próximo año, pero en la DC FanDome anunciaron que oficialmente llegará a las salas de cine el 6 de agosto de 2021. Pero mientras esperamos a que llegue ese día, vean el pequeño vistazo que nos mostraron de esta cinta:

Ver en YouTube

¡Por fin se estrenó el teaser del Snyder Cut de Justice League!

Sin duda este fue uno de los momentos que todos los fans de DC estaban esperando, pues después de muchos rumores y uno que otro adelanto, Zack Snyder se presentó en el FanDome para mostrarnos el teaser de su versión de Justice League. Antes de entrar de lleno con toda la acción y para no perder la costumbre, el director contestó algunas preguntas que le enviaron y que leyeron los protagonistas de esta historia, Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Ray Parker y Jason Momoa.

Pero lo interesante fue cuando llegó el momento de hablar ahora sí del Snyder Cut. Al principio reveló que la película se estrenará en cuatro partes en 2021 para HBO Max, porque el material que tiene es demasiado largo como para mostrarlo todo junto, pero que al final todo era parte de una misma historia. Por si esto fuera poco, también confesó que está buscando la manera de distribuirla más allá de las plataformas de streaming.

Ya para terminar, Zack Snyder nos dejó con el teaser oficial de Justice League y que arranca con todo, pues la primera escena es del malvado Darkseid asesinando a alguien. Conforme avanza y mientras escuchamos un bellísimo cover de “Hallelujah” de Leonard Cohen, vemos a Superman, Batman, Cyborg, Wonder Woman, The Flash y Aquaman lidiando con sus propios problemas para reunirse y así luchar juntos.

Ver en YouTube

Dwayne Johnson llega a DC como Black Adam

Por años, Dwayne Johnson –conocido por los fanáticos de la lucha libre como The Rock– estuvo buscando la oportunidad de entrar a este universo cinematográfico. Después de tanto tiempo esto se le cumplió, pues será el protagonista de Black Adam. Es por eso que llegó con todo al DC FanDome para presentar con bombo y platillo un montón de detalles de la primera película de este peculiar antihéroe.

Para empezar, nos mostró varios artes conceptuales de su personaje, la historia detrás de él y hasta el logo oficial de la cinta. Por si esto fuera poco, también contestó preguntas de los fans y por ahí apareció el actor Noah Centineo –quien interpretará a Atom Smasher en esta producción–. Y si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, también confirmó que Hawkman, Dr. Fate, Cyclone aparecerán en la película, dando pie al nacimiento de la Justice Society of America.

Ya sabemos el nombre y la fecha de estreno de la secuela de Shazam!

Apenas el año pasado se estrenó en cines Shazam, que para sorpresa de muchos recibió excelentes críticas. Este proyecto lo protagonizó Zachary Levi y fue dirigido por David F. Sandberg, pero gracias al éxito que tuvo se confirmó que en unos cuantos años se estrenaría una secuela de la cual no sabíamos absolutamente nada hasta ahora, pues vieron en la DC FanDome la oportunidad perfecta para contar algunos detalles.

Además de Levi y Sandberg, se presentó gran parte del elenco que aparecerá en esta cinta como Adam Brody, Jack Dylan Grazer, Megan Good, Asher Angel, Faithe Herman y Sinbad. Pero todo explotó cuando anunciaron el nombre de esta próxima película: Shazam! Fury of the Gods, después nos platicaron de qué irá esta historia, que se centrará en todo lo que le pasó a Billy Batson, Freddy Freeman y su familia de hermanos superpoderosos.

Acá les tenemos una mala noticia, pues aunque teníamos en mente que llegaría a las salas hasta 2022, Warner Bros. y DC Comics decidieron retrasar el lanzamiento de la película debido al coronavirus. El estreno de la secuela de Shazam! está programado para el el 4 de noviembre de 2022.

The Batman le voló la cabeza a los fans de DC

DC FanDome se acercaba a su final –en cuanto a adelantos de nuevas películas– pero cerrar con broche de oro con la películas más esperada de toda la convención, The Batman, y vaya que para nada decepcionó. El panel comenzó con un saludo de Robert Pattinson, el protagonista de esta nueva adaptación, saludando a los fans de todo el mundo y esperando que lo que iban a revelar le gustara a cada uno de ellos.

Después de todo esto, salió el director de la cinta, Matt Reeves, quien contestó un montón de preguntas sobre la trama, la historia de Bruce Wayne, la Ciudad Gótica que veremos y hasta de los personajes que estarán por ahí como El Acertijo y Catwoman (interpretados por Paul Dano y Zöe Kravitz respectivamente). Pero terminando todo esto vino lo que los fanáticos deseaban ver, un pequeño adelanto de esta cinta.

Y a juzgar por lo que vemos, The Batman promete y mucho. Todo comienza con un Bruce Wayne trastornado, que junto al comisionado Gordon está investigado un crimen donde aparecen un montón de pistas de El Acertijo. Conforme avanza el tráiler y mientras suena “Something In The Way” de Nirvana, vemos a este hombre murciélago que al parecer, tiene mucha sed de venganza y buscará a toda costa conseguir su objetivo.