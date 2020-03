Sabemos que en el mundo del cine y más clavados en Hollywood, el reconocimiento que todo actriz, actor, productor, director o guionista –solo por mencionar algunos– desea es llevarse a su casa un premio Oscar. Sin embargo y desde hace un buen rato han surgido otros premios totalmente diferente y menos glamurosos, los Razzie. Como cada año, estos galardones reconocen a lo peor del cine, y por supuesto que es aquí donde a nadie le gustaría estar.

Desde que se anunciaron los nominados hace algunos meses, era muy claro lo que pasaría sobre todo después de ver la triste versión cinematográfica de Cats, que no hace falta decir que fue la gran ganadora de toda la noche con seis premios. Pero más allá de lo evidente, hubo una que otra sorpresa entre los que resultaron triunfadores, tal es el caso de Eddie Murphy, quien este año y tras la gran actuación que consiguió con la película para Netflix, Dolemite Is My Name logró reivindicarse ante la prensa y el público en general.

A pesar de que el coronavirus está atacando a todo el mundo y muchos eventos se han cancelado, para desgracia de la crema y nata de Hollywood sí se llevaron a cabo estos premios. Pero bueno, basta de hablar. Como sabemos que quieren conocer a lo peor de lo peor en el mundo del cine, por acá les dejamos la lista completita con cada uno de los infames ganadores de los Razzie 2020:

Peor Película

Cats 🏆

The Fanatic

The Haunting of Sharon Tate

Tyler Perry’s A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

Peor Dirección

Fred Durst – The Fanatic

James Franco – Zeroville

Adrian Grunberg – Rambo: Last Blood

Tom Hooper – Cats 🏆

Neil Marshall – Hellboy

Peor Actor

James Franco – Zeroville

David Harbour – Hellboy

Sylvester Stallone – Rambo: Last Blood

John Travolta – The Fanatic y Trading Paint 🏆

y Matthew McConaughey – Serenity

Peor Actriz

Hilary Duff – The Haunting of Sharon Tate🏆

Anne Hathaway – The Hustle y Serenity

Rebel Wilson – The Hustle

Francesca Hayward – Cats

Tyler Perry (como Medea) – Tyler Perry’s A Madea Family Funeral

Peor Actor de Reparto

Bruce Willis – Glass

Seth Rogen- Zeroville

James Corden – Cats 🏆

Tyler Perry (como Joe) – Tyler Perry’s A Madea Family Funeral

Tyler Perry (como Tío Heathrow) – Tyler Perry’s A Madea Family Funeral

Peor Actriz de Reparto

Jessica Chastain – X-Men: Dark Phoenix

Judi Dench – Cats

Fenessa Pineda – Rambo: Last Blood

Rebel Wilson – Cats 🏆

Cassi Davis – Tyler Perry’s A Madea Family Funeral

Peor Pareja en Pantalla

Cualquier pareja de bolas de pelo mitad felino-mitad humano – Cats 🏆

Jason Derulo y su paquete disminuido por CG – Cats

Tyler Perry y Tyler Perry (o Tyler Perry), – Tyler Perry’s A Madea Family Funeral

Sylvester Stallone y su ira impotente – Rambo: Last Blood

John Travolta y cualquier guion que acepta

Peor Guión

Lee Hall y Tom Hooper – Cats 🏆

Daniel Farrands – The Haunting of Sharon Tate

Andrew Cosby – Hellboy

Tyler Perry – Tyler Perry’s A Madea Family Funeral

Matthew Cirulnick y Sylvester Stallone – Rambo: Last Blood

Peor Remake, Secuela, Spin-off o Ripoff

X-Men: Dark Phoenix

Godzilla: King Of The Monsters

Hellboy

Rambo: Last Blood 🏆

Tyler Perry’s A Madea Family Funeral

Premio a la Redención