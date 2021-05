Estos son los ganadores de los MTV Movie & TV Awards 2021

Si algo nos ha quedado claro en los últimos meses, es que las cosas están regresando poco a poco a la normalidad. Al menos en el mundo del entretenimiento, volvieron algunos eventos muy importantes como las ceremonias de premiación, donde se reunían un montón de celebridades. Y en esta ocasión tocó el turno de los MTV Movie & TV Awards que en su edición 2021, reconoció momentos y actuaciones memorables del cine y la televisión.

La gala se llevó a cabo en el Palladium de Los Ángeles y contó con la presentación estelar de la actriz Leslie Jones como la conductora de este eventazo, quien además de soltar uno que otro chiste, se llevó un premio a la mejor interpretación cómica por su papel en Coming to America 2. Aunque además de ella, también tuvimos cosas que nos dejaron con el ojo cuadrado, como el buen Snoop Dogg en su faceta de DJ amenizando el show.

‘WandaVision’ se llevó la ceremonia de los MTV Movie & TV Awards 2021

WandaVision fue la producción más ganadora de los MTV Movie & TV Awards de este 2021, llevándose en total 6 premios dentro de las categorías más importantes. Pero esta no fue la única historia de Marvel que recibió un reconocimiento durante la ceremonia, porque The Falcon And The Winter Soldier también obtuvo un par de menciones y hasta el enorme Chadwick Boseman tuvo un premio por su papel en Ma Rainey’s Black Bottom.

Eso sí, cabe aclarar que todavía no termina la gala como tal. Resulta que a los organizadores de la premiación se les ocurrió hacerla durante dos noches y así cuidar la sana distancia entre todos los invitados, y este 17 de mayo viene una nueva tanda de nominaciones. Así que como verán, todavía nos falta conocer a más ganadores, pero mientras eso pasa, acá les dejamos la lista de aquellos que ya se llevaron a casa su premio.

Mejor Película

Borat Subsequent Moviefilm



Judas and the Black Messiah



Promising Young Woman



Soul



To All the Boys: Always and Forever 🏆

Mejor serie

Bridgerton



Cobra Kai



Emily in Paris



The Boys



WandaVision 🏆

Mejor actuación en una película

Carey Mulligan – Promising Young Woman

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom 🏆

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Sacha Baron Cohen – The Trial of the Chicago 7

Zendaya – Malcolm & Marie

Mejor actuación en una serie

Anya Taylor-Joy – The Queen’s Gambit

Elizabeth Olsen – WandaVision 🏆

Elliot Page – The Umbrella Academy

Emma Corrin – The Crown

Michaela Coel – I May Destroy You

Mejor héroe

Anthony Mackie – The Falcon and the Winter Soldier 🏆

Gal Gadot – Wonder Woman 1984

Jack Quaid – The Boys

Pedro Pascal – The Mandalorian

Teyonah Parris – WandaVision

Mejor beso

Chase Stokes & Madelyn Cline – Outer Banks 🏆

Jodie Comer & Sandra Oh – Killing Eve

Lily Collins & Lucas Bravo – Emily in Paris

Maitreyi Ramakrishnan & Jaren Lewison – Never Have I Ever

Regé-Jean Page & Phoebe Dynevor – Bridgerton

Mejor actuación de comedia

Annie Murphy – Schitt’s Creek

Eric Andre – Bad Trip

Issa Rae – Insecure

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Leslie Jones – Coming 2 America 🏆

Mejor villano

Aya Cash – The Boys

Ewan McGregor – Birds of Prey

Giancarlo Esposito – The Mandalorian

Kathryn Hahn – WandaVision 🏆

Nicholas Hoult – The Great

Actuación revelación

Antonia Gentry – Ginny & Georgia

Ashley Park – Emily in Paris

Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm

Paul Mescal – Normal People

Regé-Jean Page – Bridgerton 🏆

Mejor pelea

Birds of Prey – Final Funhouse Fight

Cobra Kai – Finale House Fight

The Boys – Starlight, Queen Maeve, Kimiko vs. Stormfront

WandaVision – Wanda vs. Agatha 🏆

Zack Snyder’s Justice League – Final Fight vs. Steppenwolf

Mejor actuación de terror

Elisabeth Moss – The Invisible Man

Jurnee Smollett – Lovecraft Country

Simona Brown – Behind Her Eyes

Victoria Pedretti – The Haunting of Bly Manor 🏆

Vince Vaughn – Freaky

Mejor dúo

Barb & Star Go To Vista Del Mar – Star (Kristen Wiig) & Barb (Annie Mumolo)

The Falcon and the Winter Soldier – Falcon (Anthony Mackie) & Winter Soldier (Sebastian Stan) 🏆

The Mandalorian – Din Djarin (Pedro Pascal) & Grogu

Emily in Paris – Emily Cooper (Lily Collins) & Mindy Chen (Ashley Park)

Borat Subsequent Moviefilm – Borat Sagdiyev (Sacha Baron Cohen) & Tutar Sagdiyev (Maria Bakalova)

Mejor momento musical

“Brown Skin Girl” – Black Is King

“Lost in the Wild” – The Kissing Booth 2

“Stand By Me” – Love and Monsters

“Beginning Middle End” – To All The Boys: Always and Forever

“Wildest Dreams” – Bridgerton

“I Wanna Rock” – Cobra Kai

“Edge of Great – Julie and the Phantoms

“Agatha All Along” – WandaVision