Estrenos, producciones y los Oscar: El cine no será igual de aquí a dos años

Hay un antes y un después de la pandemia del COVID-19 en el mundo, y la industria del entretenimiento no podía ser la excepción. Desde hace casi tres meses, las producciones de cine y televisión se pararon en seco como parte de la orden de autoridades de permanecer en confinamiento para evitar la propagación y contagio.

Series populares como Peaky Blinders de la BBC tuvo que parar su producción, ni qué decir del tan esperado capítulo especial de Friends en su regreso a la televisión para HBO Max. La cuarta temporada de Stranger Things y la segunda de Russian Doll también detuvo su producción así como todas las series de la plataforma que estaban en progreso en Estados Unidos y Canadá. The Morning Show de AppleTV+ corrió la misma suerte.

El cine también se vio un tanto afectado. Last Night in Soho, la próxima cinta de Edgar Wright, detuvo su producción y de tener una fecha estimada de estreno para el 25 de septiembre, se pasó a algún punto de 2021.

The Batman, la entrega de Robert Pattinson en manos de Matt Reeves, paró su producción. Lo mismo con The Many Saints of Newark, la secuela de The Sopranos que ha sido tan esperada por los fans y el live action de La sirenita de Disney. Y eso cuando hablamos de películas que ya estaban en producción, porque muchas otras ni siquiera habían comenzado cuando se les dijo que no podían arrancar como Mission: Impossible 7.

Esto afectó directamente el calendario de estrenos de aquí a dos años. Y no, no es una exageración. La distribución de estrenos a lo largo de un año, atiende a las necesidades económicas de los estudios. Es decir, a las taquillas, y un mismo estudio reparte a lo largo de un año, sus más grandes producciones como fue el caso de Warner Bros.

¿Cómo cambió el calendario de estrenos de 2020 hasta 2022?

Wonder Woman 1984 se tenía pautada para el 5 de junio de 2020, pero cambió su fecha para el 14 de agosto del mismo año. Y ahora, la cinta protagonizada por Gal Gadot pasará para el 2 de octubre de 2020. ¿Por qué? Porque Warner movió la fecha de estreno de TENET, la más reciente película de Christopher Nolan. Dos semanas de diferencia entre dos estrenos fuertes, no sería muy productivo en taquilla.

Desde finales de 2019, se anunció la fecha de estreno de TENET para el 17 de julio de 2020. Hasta hace poco, en realidad, había permanecido así. Pero se movió para el 31 de julio (y se especula que podría cambiar una vez más) en favor de una taquilla mucho más amable, pues en un tiempo de incertidumbre, no se sabe qué tanto la gente estará dispuesta a ir al cine en un mes a partir de ahora…

Disney también corrió con la misma suerte. Tenía preparado el estreno de Jungle Cruise con Emily Blunt y Dwayne Johnson para el 24 de julio de 2020, pero a esa fecha se movió el live action de Mulan, el cual estaba programado para marzo. De este modo, Jungle Cruise se pasa para el 30 de julio de 2021, un año después de la fecha inicial.

Todo el calendario del MCU también se movió, recorriendo sus fechas una tras otra. Es decir, que Black Widow tomó la fecha original de Shang-Chi del 6 de noviembre de 2020. Esta se pasó para el 7 de mayo de 2021, fecha de Doctor Strange 2 que pasó para el 5 de noviembre de 2021, desplazando a Thor: Love and Thunder, la cual toma la fecha del 28 de febrero de 2022. Black Panther 2 y Captain Marvel 2, tienen fechas de 6 de mayo y 8 de julio de 2022.

El más reciente filme de Wes Anderson, The French Dispatch, se movió del 24 de julio a octubre de 2020, en una segunda mitad del año que está llena de grandes estrenos como Free Guy con Ryan Reynolds para el 11 de diciembre; West Side Story de Steven Spielberg para el 18 de diciembre; y The Last Duel de Ridley Scott para Navidad. Y No Time to Die, una película que ha sufrido algunos cambios severos, se pasó para el 25 de noviembre de 2020.

Y si quieren algo extremo. La cuarta entrega de Matrix con Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, se ha pasado de mayo de 2021 a abril de 2022 mientras que John Wick: Chapter 4, pasó de mayo de 2021 a mayo de 2022. No habrá Keanu Reeves al extremo de aquí a 2022 y no creo que nos sirva de mucho consuelo el estreno de Bill & Ted Face the Music para el 21 de agosto de 2020.

Otras películas no corrieron con mucha suerte y pasaron de tener un plan de estreno en salas de cine, a las plataformas de streaming como el caso de Artemis Fowl, la cual se estrena en Disney+. The King of Staten Island de Judd Apatow, coescrita por Pete Davidson, se habría estrenado en SXSW y en Tribeca para salir en junio de este año, pero se optó por su salida en video on demand.

El último año, Netflix decidió darle un estreno tradicional a sus películas más importantes como The Irishman de Martin Scorsese para 1) poder tener participación en algunas ceremonias de cine internacionales y 2) en función de las peticiones de algunos directores como el mismo Scorsese.

Una de las cintas más esperadas para este 2020, es Mank de David Fincher. Se ha hablado de un estreno en el otoño, pero todavía no es seguro y con todos los movimientos en el calendario, ya tampoco se sabe si se logrará estrenar en cines tradicionales o irá directamente a la plataforma de streaming.

Todos los estrenos, a lo largo de 2020, son una moneda en el aire. Es imposible determinar cuándo las audiencias se sentirán más seguras para ir al cine y definitivamente depende del país o región. Sin embargo, algo que casi podemos asegurar, es que las expectativas en taquilla para las grandes cintas no serán las mismas, y algunos apuntan a que se recaude 50 por ciento de los esperado antes de la pandemia.

Pero los estrenos deben seguir, y tanto las audiencias como las academias, instituciones fílmicas, casas productoras, distribuidoras y exhibidores, deben adaptarse a las nuevas formas de hacer y consumir cine en lo que resta de 2020, y quizá en los próximos dos años (o en su defecto, cuando haya una vacuna, que es el marcador señalado por la gente para volver a una “normalidad”).

¿Y cómo se ajusta la Academia a estos cambios?

En el mientras, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas adoptó nuevas medidas y reglas para ajustarse a todos estos cambios y que de ser posible, las películas y sus realizadores pudieran participar en competencias de 2021 como el caso de los premios Oscar.

La ceremonia de los Oscars 2021 se tenía planeada para el 28 de febrero, pero recientemente cambió su fecha para el 25 de abril de 2021, ocho semanas después. El cambio, con seguridad, no sólo aplicará para los premios de la Academia, sino para varias ceremonias del cine y la televisión como los Golden Globes (celebrados en enero) y los Screen Actors Guild Awards, por mencionar algunos.

La Academia, a la par del cambio de fecha, trae algunas modificaciones que se adecuan a la crisis que se atraviesa, sobre todo en lo relacionado a la ceremonia de los Oscar y el proceso para las elegibles y las nominaciones (las cuales serán anunciadas el 15 de marzo de 2021).

Los organizadores de los Oscars, determinan una fecha limite para que las películas se estrenen y puedan ser consideradas elegibles para las primeras nominaciones. Ahora, con la crisis sanitaria, se ha extendido el periodo hasta el 28 de febrero de 2021. Hasta esta fecha, se “aceptarán” producciones para participar.

Las películas animadas, documentales, cortos documentales, películas extranjeras, cortos animados, y cortos live action, podrán participar como elegibles hasta el 1 de diciembre de 2020. La fecha para otras categorías como película, score o canción original, será hasta el 15 de enero de 2021. Las fechas de estreno que califican, serán de 1 de enero al 28 de febrero de 2021, como mencionamos.

Los requisitos para poder participar, siempre han sido muy claros. Antes de la pandemia, las películas no sólo debían de durar más de 40 minutos, sino que debían tener un estreno en sala de cine de Los Ángeles, y al mismo tiempo, procurar estar en exhibición comercial siete días seguidos. Y una más: la película en cuestión debía exhibirse tres veces al día de mínimo.

Pero con la contingencia, muchas películas han cambiado sus fechas de estreno, o bien, se han cancelado y no se ha determinado una fecha para exhibirse como es el caso de The Woman in the Window con Amy Adams de 20th Century Fox, cuya fecha fue cancelada y no tiene un estreno programado todavía. The Witches de Robert Zemeckis, producida por Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, estaba programada para el 9 de octubre de 2020, y se ha quedado sin fecha por el momento.

¿Qué sucede con estas cintas? La Academia decidió que serán elegibles (si cumplen con ciertos requisitos) para la edición 93, sin importar si se estrenan en cines como dicta la tradición. Si una película que ya tenía fecha de estreno programada dentro de los periodos, no lo va a lograr por la crisis, podrá participar.

Es decir, producciones que se hayan visto obligadas a cambiar de fecha por la pandemia. Si ya tenían planeado su estreno en cines, pero no se exhibirán, pueden ser elegibles.

¿Y qué hay de las cintas de streaming? Pues bien, hay algo llamado la Academy Screening Room donde se suben todas las películas para que los miembros puedan verlas y emitir su voto. Las producciones deberán estar arriba de la ASR, 60 días antes de estrenarse en sus respectivas plataformas o salir en video on demand.

Nota: Esto representa un “problema” para algunas cintas que se destacan por cualidades como el sonido, los efectos especiales y la fotografía, pues algunas películas están pensadas para verse en una pantalla grande, no en un televisor, por lo que se podría reducir el impacto de estos elementos.

Usualmente, el proceso de votación de los Oscars para nominados, inicia en diciembre, y es en enero que se anuncian las cintas que irán por el Oscar. Pero ahora, las nominaciones se anunciarán hasta el 15 de marzo de 2021, por lo que el inicio de las votaciones se realizará del 5 al 10 del mismo mes. Y las votaciones preliminares serán del 1 al 5 de febrero de 2021. Los votos finales inician el 15 de abril y terminan el 20 de abril, cinco días antes de la ceremonia donde se anunciarán los ganadores de 2021.

¿Existe la posibilidad de que los Oscars se cancelen? Es complicado, pero no se puede descartar la idea. Lo terrible de esta posibilidad es que la Academia no podría costearse una cancelación por cuestiones de contrato con la ABC (derechos de transmisión en Estados Unidos), por los patrocinadores y anunciantes.

Eso es el COVID-19… ¿pero qué hay de los cambios sociales?

Ahora bien. La industria del entretenimiento no sólo se enfrenta a los retos de la crisis sanitaria que van desde analizar cuándo las producciones se podrán reanudar o cuándo los cines volverán a abrir para llenarse. Sino también cómo se van a adaptar a los cambios sociales y culturales que la sociedad exige se reflejen en la pantalla grande.

Hollywood siempre se ha enfrentado a la falta de representación de minorías como la comunidad afroamericana, la LGBT+, la diversidad de etnias, o las personas con alguna discapacidad. Incluso se ha hablado de la poca representación de mujeres en varios aspectos. Desde el poco reconocimiento de las creadoras, la presentación poco objetiva de ellas en la pantalla, hasta su participación en diálogos fílmicos.

Para que se den una idea, En 1976 fue la primera mujer en recibir una nominación al Oscar como Mejor Director. Desde ese año, hasta este 2020, sólo cinco mujeres han sido nominadas en esta categoría y una se ha llevado el Oscar. Cabe mencionar que ninguna de las nominadas ha sido negra. Lo que nos lleva a otro punto. Sólo seis cineastas afroamericanos han sido nominados como Mejor Director en lo 93 años de historia. Y todo comenzó apenas en 1992.

Esto debe cambiar. ¿De qué manera? Uno de los cambios más importantes, sin duda, es el número de nominados en la máxima categoría de los Oscar, que es Mejor Película. Antes de 2009, sólo entraban en competencia cinco películas, lo cual potenciaba la exclusión de cintas realizadas, es justo decirlo, por directoras o creadores afroamericanos… y a veces se rechazaban filmes cuyo valor artístico se ponía en duda por su trama como en el caso del cine de superhéroes.

Les ponemos un ejemplo. En 2009, Christopher Nolan y The Dark Knight (la segunda entrega de su trilogía de Batman) se quedaron fuera porque ya no había cupo de nominados, que era de cinco. A partir de ese momento, sin una cantidad específica, se aumentó el número de nominados pero sin respetar la representación de minorías.

A partir de ahora, de la ceremonia de 2021 con las elegibles de 2020, se ha establecido que siempre serán 10 película nominadas en la máxima categoría. No menos. Lo cual promueve la presentación de filmes realizado por personas que pertenezcan a minorías, o bien, que su tema sea enfocado en ellas.

Y luego los votantes. En 2018, algunas fuentes revelaron que una gran cantidad de miembros de la Academia, se habían negado a ver Get Out de Jordan Peele porque “no era una película para los Oscars” a diferencia de otras como The Post de Steven Spielberg. ¿La razón? Podría variar, pero todo apunta a que se trató de un rechazo hacia el terror y la comedia negra y el genio detrás de la historia, un afroamericano.

Es por esto que los miembros de la Academia también experimentarán algunos cambios. Antes, los votantes eran vitalicios, pero ya no más. Cada uno podrá participar en periodos de dos a tres años. Cuando se termine su tercer año, por ejemplo, se deberán ausentar por dos años.

Tienen la posibilidad de regresar, pero bajo las mismas condiciones. Ya no serán miembros de por vida, pues su tiempo máximo se define por 12 años. Esto permite una mayor diversidad entre los hombres y mujeres responsables de decidir cuál es considerada la mejor película del año.

¿Qué películas podrían ya participar en los premios Oscar de 2021?

La pregunta es difícil, pero podemos ir pensando en algunas cintas que ya cuentan con los requisitos para ser elegibles de los Oscar 2021 y que además, sus directores tienen un largo historial en la Academia. Tal es el caso de:

TENET de Nolan: desde antes tenía preparado su estreno internacional y su semana de exhibición en Los Ángeles, y con eso, independientemente de si se estrena en salas de cine, ya puede ser elegible para los Oscars (obvio faltan las detalles, pero son más técnicos como el formato de 35 o 70 mm, resolución de 2048 por 1080 pixeles, por mencionar dos de los más importantes).

The French Dispatch de Wes Anderson también son elegibles, y muy probablemente formen parte de la ceremonia de los Oscar del 21 de abril de 2021.

Dune de Denis Villeneuve es uno de los estrenos más misteriosos hasta ahora, programada su salida para el 18 de diciembre de 2020. Considerando el trabajo previo de Villeneuve, lo más probable es que tenga su boleto de entrada a los Oscar.

West Side Story de Steven Spielberg es un proyecto que se lleva cocinando desde hace un par de años y que tiene su fecha de estreno programada para el 18 de diciembre.

A Quiet Place Part II también ya cuenta con los elementos para ser una elegible. Esta cinta podría ser un gran ejemplo de cómo los Oscars se deben adaptar a los discursos. En 2018, dejaron fuera de las nominaciones a Emily Blunt por su personaje en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

Soul de Pixar también podría lograr entrar a la contienda.

Da 5 Bloods de Spike Lee de Netflix también podría participar.

Crip Camp, el documental de Netflix, de James Lebrecht y Nicole Newnham

Emma de Autumn de Wilde

Spaceship Earth, documental de Hulu, de Matt Wolf

The King of Staten Island de Judd Apatow

Babyteeth de Shannon Murphy

