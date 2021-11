Este 2021 el MCU llegó a su Fase 4 con Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, el próximo estreno de Spider-Man: No Way Home (de Sony) y su más reciente estreno titulado Eternals (AQUÍ el tráiler). Esta última era una de las producciones más esperadas no sólo de la franquicia, sino del año al reunir un elenco impresionante bajo la dirección de la más reciente ganadora del Oscar, Chloé Zhao.

Entre sus protagonistas está Richard Madden (Game of Thrones) y Gemma Chan (Crazy Rich Asians), quienes intepretan a Ikaris y Sersi, dos Eternals que fueron enviados a la Tierra para proteger a la humanidad de los Deviants. Han sido pareja desde el principio de los tiempos, y se suponen los Eternals más poderosos.

Asói que tuvimos chance de platicar con ellos sobre el estreno de Eternals y la complejidad de interpretar a dos personajes que han recorrido la historia de la humanidad, lo han visto y experimentado todo. ¿Cómo fue eso y cómo se desarrolla su relación a través del tiempo? Acá les dejamos nuestra charla:

Eternals

Chloé Zhao se reunió con Kevin Feige para picharle una idea para Eternals. Recurrió a William Blake para convencerlo de que su idea era la correcta para presentar a un montón de personajes que a diferencia del resto de superhéroes del MCU, son inmortales y cumplen un único objetivo: bajo las órdenes de los Celestials, terminar con los Deviants que amenazan a la humanidad.

Feige aceptó y le dio libertad creativa a Zhao, quien fue reuniendo un elenco que integra a Madden y Chan junto a Salma Hayek, Angelina Jolie, Don Lee, Kumail Nanjiani, Barry Keoghan, Lauren Ridloff, Lia McHugh y Bryan Tyree Henry. AQUÍ te contamos quién es quién.

Así, en dos horas y media, hacemos un recorrido desde el principio de la humanidad en la Tierra. Los primeros hombres y mujeres, se vieron amenazados por unos seres monstruosos que sólo podían ser derrotados por una fuerza superior: los Eternals.

Estos seres inmortales, en teoría vienene de Olimpia, y al terminar su misión, podrán regresar a su planeta. Sin embargo, en miles de años, los deviants han sido constantes y Ajak, el contacto de los Celestials, les impide regresar.

Entre su paso en el tiempo, los Eternals tienen prohibido intervenir en cualquier conflicto humano. Es decir, no pueden detener guerras ni ningún tipo de crimen colectivo como los genocidios para no alterar el curso de su desarrollo. Pero luego descubrimos que esta indicación poco tiene que ver con el transcurso “natural” de las cosas y más con un plan de los Celestials.

Entrevista Kevin Feige en 2019

Eternals tiene dos escenas postcréditos que nos presentan a dos nuevos personajes del MCU que pronto veremos en las siguientes Fases de la franquicia. Acá abajo les dejamos la entrevista que tuvimos con Kevin Feige en 2019 (sí, cuando Eternals estaba programada para estrenarse a mediados de 2020) donde habló de Salma Hayek.