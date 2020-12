Eugenio Derbez prepara una serie para Apple TV+ que saldría en 2021

La evolución de Eugenio Derbez como parte de la industria del entretenimiento es cada vez más marcada. El actor mexicano de la televisión mexicana a realizar sus producciones cinematográficas, reality-shows y parece que ahora va por una serie en streaming.

Recientemente, medios dieron a conocer que Derbez está preparando una serie para estrenar en 2021. Apple TV+ sería la plataforma elegida para transmitir la producción, misma que estaría basada en una de las películas del reconocido comediante.

Eugenio Derbez y su serie en Apple TV+

El vínculo de Eugenio Derbez en el showbiz estadounidense se ha fortalecido de a poco. La última serie que se podría decir que grabó fue La Familia P. Luche para Televisa, la cual terminó en 2011. Desde entonces, el humorista se ha embarcado en entregas cinematográficos como No Se Aceptan Devoluciones, Overboard (con Anna Faris) y How To Be a Latin Lover.

Precisamente, de esta última película lanzada en 2017 nacerá su nuevo proyecto con miras al 2021. El mexicano se asociará con con Apple TV+ para llevar a cabo Acapulco, una serie basada en la cinta de comedia antes mencionada.

La película de hace tres años nos mostraba la historia de un decadente gigoló que había vivido a costas de su millonaria y longeva esposa, quien finalmente lo abandona para involucrarse sentimentalmente con alguien más joven que él. El protagonista, entonces, debía comenzar a buscar la manera de sostener su propia situación.

De acuerdo con Deadline, la trama de la nueva serie se desarrollará en 1984 contando la historia de un joven que consigue el empleo de sus sueños en un afamado hotel de Acapulco, Sin embargo, se dará cuenta de que el trabajo no era tan sencillo como imaginaba y sus ideales comienzas a ser cuestionados.

El equipo detrás de la producción

Pues bien, resulta que el muchacho protagonista de la serie sería la versión joven del personaje principal de How To Be a Latin Lover. El propio Eugenio Derbez aparecerá en su interpretación actual del avejentado gigoló mientras narra sus vivencias de juventud. En la cinta de 2017, su hijo Vadhir hizo un cameo como una versión joven del personaje, pero aún no se revela si será considerado para la nueva producción en el mismo papel o si vendrá alguien más.

Apple TV+ habría pedido expresamente la realización de Acapulco, misma que será producida por Lionsgate Television en asociación con The Tannebaum Company, 3Pas Studios (de Derbez) y Benjamin Odell, co-productor de la película de 2017.

Por ahora, ya se conoce que los escritores de la serie serán Austin Winsberg (Zoey’s Extraordinary Playlist), Chris Harris (How I Met You Mother), Jason Shuman (Half Brothers) y Eduardo Cisneros. Los primeros dos mencionados, además, compartirán créditos como co-showrunners de la serie.

Se tiene planeado que la serie vea la luz a lo largo de 2021 aún sin fecha concreta de estreno. Habrá que estar atentos a los próximos anuncios de Eugenio Derbez y compañía.