Todo se descontroló: Acá las mejores reacciones y memes del final de la segunda temporada de ‘Euphoria’

Dicen por ahí que no hay plazo que no se cumpla y aunque nos duela mucho, este 27 de febrero se termina la segunda temporada de Euphoria. Por supuesto que tenemos un sabor agridulce, porque por un lado queríamos ver qué iba a pasar con Rue y compañía, pero la verdad es que nos da para abajo decirle adiós a este serie… por ahora porque como recordarán, HBO ya confirmó que se viene la tercera parte (ACÁ pueden checar los detalles).

Durante poco más de un mes, estuvimos pegados a HBO Max y el canal de la cadena de televisión para ver estos nuevos episodios, regalándonos momentos memorables, así como un montón de memes y teorías sobre lo que iba a pasar entre los personajes. Sin embargo, quizá lo más importante es que en cada episodio las cosas subían de nivel, las piezas se movían de manera interesante y por supuesto que nos dejaban al filo del sillón.

Se acabó la segunda temporada de ‘Euphoria’ y nos dejó un montón de memes

Luego de todo lo que hemos visto en estas últimas semanas, todo el mundo tenía expectativas grandes sobre lo que pasaría en el octavo y último episodio de la segunda temporada de Euphoria. Y la verdad es que no decepcionaron en lo absoluto, pues todo se salió de control. Por supuesto que aquí no les spoileareamos nada –porque quizá todavía no ven lo que sucedió– pero prepárense, porque se quedarán con el ojo cuadrado.

Y sí, como era de esperarse, en redes sociales tuvimos memes y reacciones sobre la serie horas antes de que HBO liberara el capitulo de esta entrega. En general, la mayoría comentó que la plataforma de la cadena no los dejaba checar el final –porque obviamente se saturó la app– pero también se notó la tristeza porque no veremos a Rue, Jules, Maddy y más personajazos en un buen rato. A continuación les dejamos la opinión del internet:

