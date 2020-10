‘Euphoria’ y Zendaya estarán de regreso este 2020 con un especial para HBO

Hace unas semanas se celebraron los premios Emmy 2002, la ceremonia más importante dentro del mundo de la televisión. Una de las sorpresas de esta edición fue que Zendaya se llevara el galardón a Mejor Actriz en Serie de Drama por su personaje de Rue en Euphoria, producción de HBO y A24 en manos de Sam Levinson.

Zendaya, así, se convirtió en la actriz más joven en llevarse esta categoría con 24 años y la segunda actriz negra en llevarse este mismo premio. Sin embargo, y a pesar de lo que representa para Zendaya, la realidad es que Euphoria fue una de las grandes ausentes con algunas nominaciones (perdidas) en aspectos como Vestuario Contemporáneo y Música original.

Pero al menos acá reconocemos que Euphoria es una gran producción, y por eso nos emociona la noticia de que volverá antes de lo que se tenía planeado.

Euphoria y un especial de Navidad

Zendaya anunció la tarde del lunes 19 de octubre que Euphoria lanzará dos episodios especiales. El primero lleva por título “Trouble Don’t Last Always” y saldrá en el canal de HBO el próximo 6 de diciembre de 2020. Luego, podrá verse en HBO Go y HBO Max. El segundo episodio es un misterio, pues no se ha revelado cuándo saldrá ni de qué va.

Como recordamos, Euphoria terminó su primera temporada cuando Jules se va a la ciudad sin Rue. Durante la fiesta de graduación, Rue y Jules planean huir juntas a la ciudad, pero a la mitad del camino, Rue considera que es una mala idea y se arrepiente… pero Jules no. Por lo que la protagonista vuelve a las drogas para enfrentar la situación.

Para cerrar, se escucha la rola “All For Us” de Labrinth en colaboración con la misma Zendaya, y aquí vemos a Rue en una coreografía que ha dado mucho de qué hablar al sugerir preguntas como si la protagonista está muerta o qué significó todo.

Por lo que el primer episodio especial del 6 de diciembre, se enfocará en Rue en las épocas navideñas. Y lo que les podemos adelantar es que no está Jules presente. Por supuesto que esta entrega fue escrita por Sam Levinson. Todavía no sabemos si el resto del elenco aparecerá.

¿Cuándo llega la segunda temporada de Euphoria?

Lo sentimos, pero no hay respuesta para esa pregunta. Sabemos que la producción de Euphoria arrancó este 2020 y se vio atropellada por la pandemia. Y a pesar de que se reanudó todo, HBO no ha anunciado de manera oficial la fecha de estreno. Lo único que nos queda es esperar.

La primera temporada se estrenó a mediados de 2019, por lo que esperar un poco más no es molestia… o eso queremos creer. Euphoria recibió críticas positivas al momento de su estreno, sobre todo al retratar una realidad cruda de la adolescencia en Estados Unidos en temas como el consumo de drogas y alcohol, la sexualidad, el internet, y la diversidad sexual.

Además, fue también aplaudido el elenco comandado por Zendaya que nos presentó varios rostros interesantes como el de Hunter Schafer, Jacob Elordi, Angus Cloud, Storm Reid, Alexa Demie, Barbie Ferreira y más. Sin embargo, una de las cosas que más se valoran es el soundtrack y la música original de Labrinth.