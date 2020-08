‘Eva Air’ planea vuelo en avión de Hello Kitty con menú de tres estrellas Michelin

Si son de esos fanáticos que se derriten por el personaje más famoso y tierno del mundo, dejen todo salvo su tapabocas, careta y gel antibacterial y vámonos a Taiwán, que la aerolínea ‘Eva Air’ está planeando un vuelo de ensueño. Nada más y nada menos que en el avión de Hello Kitty, con un sinfín de regalos y amenidades de Sanrio, un menú con tres estrellas Michelin.

Lo curioso, es que este vuelo temático se realiza para conmemorar el Día del Padre, que se celebra el próximo 8 de agosto del 2020, pero no se preocupen, que ahora es cuando podemos aplicar esos clichés de ‘una madre muy padre’, ‘el orgulloso padre de un lindo perrhijo o hasta de un arbolito, la cosa es que todos los sopicuates podamos ir.

Lo mejor, es que el avión de Hello Kitty será desempolvado para ir a un viaje hacia ningún lado, la aeronave solo sobrevolará la nación insular por tres magníficas horas, ¡mucho mejor, así no gastamos tanto! La idea, es que esta fecha tan especial, se celebrada con un gran tour sobrevolando las principales atracciones de la isla.

Eva Airlines planea que la nave despegue desde el Aeropuerto Internacional de Taoyuan, con dirección a Japón alcanzando una altitud de 25 mil pies. Una vez en el aire, virará hacia la costa este de Taiwán, sobrevolará la isla Guishan y la costa este de Hua, para luego girar hacia el sur para pasar por el Faro de Euanbi así como por el islote Xiao Liuqiu, antes de dar vuelta para regresa a su punto original.

Un vuelo lleno de souvenirs

Como si esto no fuese lo suficiente emocionante, apuesto a que los pasajeros sufrirán de taquicardia, con el corazón a mil, cuando las sobrecargos les entreguen un kit especial repleto de amenidades de Sanrio, acompañado de un festín de mariscos diseñado por el reconocido chef Motokazu Nakamura, ganador de tres estrellas Michelin, que conociendo todo lo que inspira Hello Kitty, el menú vendrá en forma de caritas de ‘Chococat’, ‘My Melody’, ‘Keroppi’ y muchos más.

De acuerdo con CNN, el costo de los boletos oscila entre los 215 dólares para clase ejecutiva y 180 dólares, alrededor de cuatro mil 60 pesos en clase turista. ¡Ya nos vi! Lo mejor, es que no importa dónde te sientes, pues todas las cabeceras de los asientos del avión de Hello Kitty están decoradas con la temática y además incluye un esponjoso cojín con la cara de la embajadora de Japón, para que lo abraces durante todo el viaje.

Si a este punto, aún no se derriten de ternura, la revista de reseñas y estrategias de viaje, ‘One Mile at Time’, informó que el avión de Hello Kitty partirá a las 10:30 de la mañana hora local, con el número de vuelo “BR5288’, que debe sonar a algo parecido como “BR Amo a papá” en chino. ¡Awwww, ternuringas! Ahora bien, si el vuelo se te hace algo muy apresurado, podemos comenzar a ahorrar para el año que viene, o bien, canjearlo por algún par de la colección especial de tenis de Hello Kitty.