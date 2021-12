¿Evitando los villancicos? Mejor hospédate en la verdadera cueva del Grinch

Todos tenemos a un amigo que parece ser la mismísima personificación del ‘Sr. Scrooge’, pero, en vez de estar en un cuento de Navidad, parece sacado de una historia ácida. Todo lo relacionado con las fiestas decembrinas le molestan. Que si los villancicos, que si la decoración, bueno, al grado que hasta el júbilo de otros les cae mal. Para ellos, se ha creado el destino ideal donde pasarán las vacaciones que siempre soñaron: La verdadera cueva del Grinch, que para su suerte, está instalada muy lejos de la familia ‘quién’.

Ubicada en el pico de una montaña en Utah, Estados Unidos, la mazmorra de poco más de 529 metros cuadrados, ofrece estar lo suficientemente alta y solitaria, como para que cualquier ‘hater’ navideño, se olvide de cualquier pastorela, intercambio y decoración para que pueda vivir las mejores vacaciones de verano en pleno diciembre.

Lo mejor, es que los diseñadores que han dado vida a la clásica historia del Dr. Seuss al construir la verdadera cueva del Grinch, se la rifaron tallándola en su totalidad en madera y nada más y nada menos que a mano. Por lo que el lujo, comodidad y confort, no estarán peleados con el breve periodo de aislamiento, que tendrán en el lugar.

Bueno, así como que completamente solos no estarán. El alquiler de la sombría casa, admite a cuatro huéspedes sin mascotas, quienes podrán disfrutar de todos los artilugios del Grinch; ¡Su máquina de café exagerada, armario con pantalones verdes peludos y todos los suministros de cocina que uno necesitaría para organizar un banquete festivo! –Por si deciden cambiar de opinión al último minuto-.

Reglas escritas por el propio Grinch

Lo cierto, es que cada una de las habitaciones, es un guiño a la casa original de este popular personaje de acuerdo con el libro y sus adaptaciones cinematográficas, destacando la participación de Jim Carrey. Por ejemplo, la sala de música incluye el órgano del Grinch, la batería de su perro, Max. Así como una guitarra con forma de la inicial del amigo verduzco y peludo. Y para que también se despidan del aburrimiento por un fin de semana, todos los instrumentos se pueden tocar.

A pesar de que la empresa estadounidense que está a cargo de la gestión del alquiler, ha diseñado unas cuantas reglas para poder preservar la guarida del enemigo de la Navidad, las reglas son tan estrictas que parecen escritas por el mismísimo Grinch. Para empezar, la firma detalla que debido a que la ubicación es remota, los huéspedes deben llevar sus propios alimentos y bebidas para toda su estadía. Acota que se pueden comer las botanas que se incluyen en la cocina de la cueva, pero estas ya están etiquetadas por su dueño.

También se menciona que no hay internet o televisión por cable en la cueva; solo están los libros, la música y el ajedrez, pues con eso se divierte este personaje. “Soy un Grinch simple. Leo, juego al ajedrez, planeo cómo arruinar la Navidad. En otras palabras, no pago por internet o cable sofisticados”, dice en su “carta”. El servicio celular también es limitado, aunque hay un teléfono disponible en el lugar.

Para seguir todo el estilo del personaje verde y gruñón del Dr. Seuss, la cueva es intencionalmente un poco difícil de acceder, así que los huéspedes deben asegurarse de contar con un automóvil que sea idealmente un 4×4, todo terreno. Ya que no todos los caminos conducen a la verdadera cueva del Grinch.

La verdadera cueva del Grinch en un recorrido virtual por Maps

La guarida está disponible para ser alquilada entre el 13 al el 27 de diciembre del 2021, con un costo por noche de tan solo $19.57 dólares por persona. Para los que no son fans de la historia, el precio por habitación es una referencia al año en que se lanzó el libro original de Dr. Seuss.

En caso de que no alcances a reservar una estadía, la compañía de alquiler tiene un plan ‘B’ para ti. También Puedes explorar la verdadera cueva del Grinch, a través de un recorrido virtual en 3D muy detallado, navegando por el modo de Street View de Google Maps. Tienes de aquí a que terminen las fiestas decembrinas para conocer la humilde morada, que en realidad es verde y donde podrás gritar a todo pulmón: ¡Largo de aquí! Por cierto, ya te enteraste porqué Estados Unidos se puede quedar sin Navidadd y no, esta vez no es precisamente por culpa de nuestro amigo peludo.