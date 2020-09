Ewan McGregor estrena serie en Apple TV+ y este es el trailer y su fecha de estreno

Ewan McGregor es uno de nuestros actores favoritos y consentidos. No hace falta mencionar su filmografía, pero si alguien necesita un recordatorio, basta soltar nombres como Trainspotting, Big Fish, Black Hawk Down, Beginners, Dr. Sleep y por supuesto Star Wars o Birds Of Prey. Pero eso no es todo, pues el próximo 18 de Septiembre, Ewan Mc Gregor estrena serie en Apple TV+.

Se trata de ‘Long Way Up’ una aventura en la que Ewan McGregor recorre gran parte del continente americano, desde Ushuaia hasta Estados Unidos y lo hace ni más ni menos que en motocicleta, tal y como hiciera en ‘Long Way Down’ para la BBC hace quince años, donde recorrió gran parte de Europa, saliendo desde Escocia, para llegar a Cape Town, Sudáfrica.

Si les gustan las motocicletas, entonces no querrán perderse ‘Long Way Up’, pues no sólo podremos disfrutar de otra faceta mucho más íntima y humana de Ewan McGregor, sino que también lo veremos acompañado de su inseparable amigo Charley Boorman, recorriendo más de 13 mil millas durante 100 días de viaje, en la que los protagonistas atraviesan 16 fronteras y 13 países junto con su equipo de trabajo, conformado por los directores David Alexanian y Russ Malkin.

Pero si hay algo que hace distinta esta aventura en motocicleta, es el hecho de ser una serie completamente sustentable y en este recorrido de más de 20 mil kilómetros, Ewan McGregor y Boorman viajan en los nuevos prototipos de las motocicletas eléctricas de Harley-Davidson, llamadas Livewire, en tanto que la producción que los acompañaba, viajó a bordo de dos camionetas eléctricas usadas por primera vez en esta expedición.

Ewan McGregor estrena serie en Apple TV+ y los primeros tres capítulos de’Long Way Up’ podremos disfrutarlos en la plataforma a partir del próximo 18 de Septiembre. Después tendremos que esperar ansiosamente cada viernes, para disfrutar del resto de la serie conformada en su totalidad por once episodios.

Así que en lo que preparan el caso y sacan las chamarras de piel, les dejamos el primer trailer de ‘Long Way Up’