Ewan McGregor ha estado sumamente activo en los últimos dos años. Entre sus estrenos más importantes estuvo Christopher Robin, el live action de Disney en el que dio vida al protagonista; luego estuvo Doctor Sleep para finales de 2019; y para arrancar el año, presentó Birds of Prey como parte del universo de DC.

Y este 2020 no será la excepción. El 18 de septiembre estrenará en AppleTV+ la serie Long Way Up junto a Charley Boorman para presentar el viaje que hicieron en moto desde el sur de Argentina, pasando por algunos países de América del sur, Centroamérica, y terminar en Los Ángeles.

Por si fuera poco, a mediados de agosto, se dio a conocer el elenco principal de la próximo producción live action de Pinocchio de Guillermo del Toro. El nombre de Ewan McGregor, que ya había sonado como un rumor, confirmó su participación en el personaje de Pepe Grillo junto a David Bradley como Geppetto y Gregory Mann como Pinocchio. ¿Y ahora qué sigue?

Obi-Wan Kenobi

Siguen muchos proyectos para Ewan McGregor, pero quizá uno de los más esperados es su regreso a la saga de Star Wars con una producción original para Disney+, la plataforma de streaming de Disney. Hace un año, durante la D23, se anunciaron las nuevas series y películas originales para la plataforma entre las que destacaron las producciones para el MCU.

Sin embargo, fueron las series dentro de Star Wars las que causaron más sorpresa. En el lejano agosto de 2019, se anunció el proyecto de The Mandalorian, la cual ya va con su segunda temporada para estrenarse en noviembre de este año. La otra serie estaría centrada en el personaje de Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor retomando el personaje que 15 años atrás había dejado.

Y ahora, hay noticias de esta esperada serie. En una entrevista con Entertainment Tonight para promover Long Way Up, Ewan McGregor habló de la serie de Disney+ y dijo que hasta donde él sabe, sólo será una temporada. Pero como les gusta jugar con nuestros sentimientos: “Hasta donde tengo entendido, será una sola temporada. Veremos. Uno nunca sabe“. La producción de la serie de Obi-Wan Kenobi comenzará en la primavera de 2021, de acuerdo con el actor.

Una montaña en Perú donde nadie lo conocía

El estreno de Long Way Up es importante para Ewan McGregor. En 2004 estrenó Long Way Round junto al mismo Boorman donde hizo una enorme expedición de Londres a Nueva York. Y para 2007, estrenaron Long Way Down donde recorrieron desde Escocia hasta Sudáfrica. Este 202 fue el turno del continente americano.

En el tráiler de esta serie, McGregor dijo que en su paso por Perú, subieron a una montaña donde llegaron a una escuela indígena donde les enseñaban a los niños en su dialecto. Les preguntó si habían visto alguna de sus películas… nadie lo conocía. “Estábamos en la punta de una montaña donde había un pequeño pueblo. Fue increíble“, dijo en esta misma entrevista. “Estábamos haciendo una visita de la UNICEF… Fue muy agradable estar ahí“.