Checa en exclusiva el detrás de cámaras de ‘The Witches’

Nos acercamos a Halloween y es justo la época ideal para repasar todas esas películas que nos han sacado un buen susto. Y si, de vez en cuando está increíble echarnos un clavado en aquellas historias que ya son clásicas, pero el 2020 trae para nosotros cintas del estilo muy interesantes para que disfrutemos en familia de esta temporada llena de dulces, disfraces y mucho terror, y una de ellas es The Witches.

Esta adaptación del cuento de Roald Dahl cuenta con algunas de la mentes más grandes de Hollywood. Para que se den una idea, Robert Zemeckis es el encargado de dirigir la película, aunque en la producción están dos de los cineastas más reconocidos de nuestro país, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, quienes trabajaron de la mano para traernos una nueva visión de esta historia y que por supuesto promete muchísimo.

‘The Witches ‘ cuenta con un elenco de lujo

A inicios de octubre nos enteramos que The Witches tendría una nueva cinta, la cual llegará en exclusiva para HBO MAX –aunque también la podremos ver en México–. Y si los realizadores ya eran de primera, el elenco tampoco se queda atrás porque cuentan con las actuaciones de Anne Hathaway como la Gran Bruja, Octavia Spencer en el papel de la Abuela, Stanley Tucci como el Señor Stringer, el gerente del hotel, así como Jahzir Kadeem Bruno y Chris Rock como el Niño.

Acá seguiremos la historia del Niño, un pequeño que debido a circunstancias fuera de sus manos tiene que mudarse con su abuela. Es ella quien le cuenta sobre los peligros que hay alrededor de su casa y al encontrarse con una bruja, la abuelita decide que lo mejor es pasar el tiempo en un hotel mientras las cosas se calman, pero con lo que no cuentan es que en ese mismo lugar se encontrarán con aquello de lo que estaban huyendo.

Esta historia se apega a más a la original

Desde que se anunció que vendría otra adaptación de The Witches –y con tan solo unas imágenes– comenzaron las comparaciones con la versión de 1990, la cual vino a cargo del director Nicolas Roeg y que contó con Anjelica Huston como la protagonista. Y si bien hay similitudes entre ambas películas –porque se basan en el mismo cuento–, esta historia tiene algunos cambios que se apegan más a la idea original de Roald Dahl.

Esto no es un spoiler pero en la novela que el escritor británico publicó en 1983, al final el niño no vuelve a su forma humana porque las brujas no son buenas y esa clase de hechizos no se pueden revertir. En la película que se estrenó hace 30 años, una bruja intenta enmendar sus errores ayudando al pequeño, cosa que molestó mucho al autor y que incluso lo llevó a tomar la decisión de no permitir por el restos de su vida que volvieran a adaptar ninguno de sus libros.

Así que Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Robert Zemeckis intentaron que esta película se basara aún más en el cuento pero respetando por completo su propia visión. Y es inevitable que existan las comparaciones, pero acá tenemos una historia que en palabras de Octavia Spencer “no es un remake, sino una reimaginación de la novela” en la que todos los que participaron en este proyecto le dan su toque personal para mostrarnos algo completamente diferente.

The Witches se estrena este 29 de octubre en los cines de México. Acá les dejamos en exclusiva para Sopitas.com el detrás de cámaras de The Witches con Anne Hathaway y Octavia Spencer.