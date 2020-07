Checa en exclusiva este video de ‘The Old Guard’ con Charlize Theron sobre las diferencias de la película y el cómic

Cuando pensamos en personajes de acción, se nos vienen a la mente los mismos nombres como Rambo, James Bond, Mad Max, Ethan Hunt y los superhéroes más populares como Batman y Superman. En cuanto a mujeres la lista es más corta pero más impresionante con Sarah Connor, Ellen Ripley, Lara Croft y las nuevas generaciones de heroínas lideradas por Imperator Furiosa. Y ahora, agregamos a la lista a Andy de The Old Guard.

Este último personaje, gracias a la trascendencia del filme, le dio un giro de 180 grados a la forma en la que percibimos a los personajes femeninos en películas de acción. Y en gran medida eso se lo debemos a Charlize Theron, quien lo interpretó en 2015 en Mad Max: Fury Road y le dio entrada a otras cintas dentro del género como Atomic Blonde y The Fate of the Furious de 2017… y de hecho, si repasamos más su filmografía, incluso nos podemos ir a Hancock de 2008.

The Old Guard: mercenarios inmortales

Y ahora, para este 2020, Charlize Theron regresa con una cinta que reúne lo mejor de todas sus producciones de acción.The Old Guard (La vieja guardia) nos presenta a Andy, líder de un grupo de mercenarios inmortales que lleva más de seis mil año librando guerras y batallas por todo el mundo, y todo en favor de la humanidad. Se enfrentan contra el enemigo, mueren, reviven y lo eliminan. Sin embargo, a pesar de ser considerados como dioses por muchas culturas y en distintas épocas, son más humanos a partir de que sientes el dolor del cuerpo, de la mente y de la muerte.

También puedes leer: LUCIDO EL TÍO NETFLIX: ESTO ES TODO LO QUE LLEGA AL CATÁLOGO EN JULIO

La adaptación de un cómic

The Old Guard se estrenará el próximo 10 de julio como parte del catálogo de Netflix, y está basado en el cómic escrito por Greg Rucka e ilustrado por Leandro Fernández. Sin duda, es la apuesta más grande de la plataforma de streaming empezando por la presencia de Charlize Theron en el protagónico, pero a la tendencia de adaptar historietas a la pantalla chica y grande.

El proceso de cualquier adaptación ya sea en formato de serie o de película, y para la pantalla grande o chica, es complicado. Primero debemos tomar en cuenta que los cómics tienen un enorme fandom y siempre buscarán que la adaptación se apegue lo más posible lo que han leído en la historia. Sí, hay fans de sagas literarias que son muy duros, pero los cómics son aún más complejos por la siguiente razón.

Resulta más fascinante a partir de que ya se tiene en mente con las ilustraciones, cómo deben lucir los personajes y los escenarios donde se desarrolla la historia. En pocas palabras, ya está hecho un storyboard y los lectores o futuras audiencias, ya saben y tienen muy claro cómo se deben ver los protagonistas y dónde se va a desarrollar la acción… y en The Old Guard, créanos, hay bastante.

Para darnos una idea de cómo es el proceso y el desarrollo que atraviesan los creadores y el elenco, es que Netflix compartió con sopitas.com este video en exclusiva de The Old Guard. Acá se los dejamos:

La directora: del romance a la acción

Es interesante ver cómo algunos cineastas, actrices y actores, se salen de su “zona de confort” y se arriesgan con producciones que se salen de su línea. Ya sabemos que Charlize Theron le ha entrado a la acción, por lo que es terreno seguro para la audiencia. Pero en el caso de The Old Guard, hubo una apuesta en la dirección.

Gina Prince-Bythewood, conocida por cintas románticas y más apegadas al drama como Love & Basketball y Beyond the Lights, fue al elegida para dirigir The Old Guard y los resultados son grandioso a partir de que logra conjugar y equilibrar las enormes y continuas escenas de acción, con la característica humana de sus personajes: reflexiones sobre la eternidad, amor, dolor, arrepentimiento.

Como mencionamos hace rato, The Old Guard es la más reciente producción de Netflix que le entra a la tendencia de adaptar cómics a series o películas. Ya lo hemos visto con producciones como The Umbrella Academy basada en la historia de Gerard Way y una de sus próximas series a estrenarse en julio, Cursed, escrita por Tom Wheeler e ilustrada por el gran Frank Miller.

Acá les dejamos el tráiler de The Old Guard, y les recordamos que esta enorme producción de Netflix se estrenará el próximo 10 de julio de 2020 en la plataforma de streaming: