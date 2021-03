¿Te aparecen? Acá la explicación de las franjas negras en tu pantalla cuando ves ‘Justice League’

No cabe duda de que el gran estreno de esta semana en el mundo del cine, fue el Snyder Cut de Justice League… cuatro horas viendo a los superhéroes más poderosos de DC Comics en la esperadísima versión dirigida por Zack Snyder, quien se retiró de la producción inicial en el 2017 por un tema familiar.

Pero más allá de las peleas, nuevos trajes y el Joker de Jared Leto, una situación que ha llamado bastante la atención de los espectadores son unas peculiares franjas negras que aparecen en los lados de la pantalla cuando disfrutas de esta cinta.

A muchos no les llamó la atención, pero otros no les parece nada chido que después de esperar tanto esta versión de Justice League, la imagen no se vea en pantalla completa y no pudieron evitar preguntarse por qué diablos aparecían. Y tanto ruido ha generado en redes sociales el tema, que un director de fotografía ya salió a explicar el asunto a través de un hilo de Twitter.

“Como la imagen y dirección de foto es mi especialidad, varios me han preguntado por qué la película está en formato cuadrado con franjas negras a los lados y no llena totalmente la pantalla… A ver si lo puedo explicar en plan mini hilo de twitter”, escribió el experto Pol Turrents en sus redes sociales.

La explicación de las franjas negras en ‘Justice League’

Según la explicación del buen Pol, el meollo del asunto radica en que los directores hacen la película pensando siempre en qué tipo de pantalla va ser exhibida mayormente. Dependiendo de eso, eligen una vista más cuadrada (como para televisión), o más panorámica (para cine).

Peeeeeeero, cuando llegó el formato de pantallas IMAX, eso cambió, pues para dichas pantallas se requiere un formato cuadrado a pesar de tratarse de un cine, dadas las medidas convencionales que tienen.

Zack Snyder habría planeado Justice League precisamente para pantallas IMAX, y como la idea del Snyder Cut era recuperar la versión original del director, explica que ese sería el motivo por el que vemos el formato cuadrado que no llena del todo nuestras pantallas en casa.

Pol explica que en el 2017, cuando se estrenó originalmente Justice League en cines, sí la pudimos disfrutar en un formato panorámico porque se recortó la imagen para ello, pero pues el Snyder Cut debía ser completamente apegada a la idea original de Zack y por eso no hicieron lo mismo ahora que se estrenó en HBO.

Vaya, no encuentro fallas en su lógica.