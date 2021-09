Escuchen a Stewie: ‘Family Guy’ estrena un corto para promover la vacunación contra COVID

Por más increíble que parezca, a estas alturas de la pandemia de COVID-19 y ante la lamentable muerte de millones de personas en todo el mundo, hay personas que nomás no creen en esta enfermedad; no nos vayamos tan lejos, piensan cosas bastante locas sobre las vacunas anticoronavirus. Sin embargo, comenzamos a ver mensajes por todos lados para que la gente vaya y se vacune, pero la cosa llegó a tal grado que hasta Family Guy le entró al quite.

Sabemos que la serie animada creada por Seth MacFarlane es muy importante dentro de la cultura popular estadounidense, y cómo no si desde su estreno en 1999 se han dedicado a ridiculizar y mostrar las situaciones más absurdas de la sociedad norteamericana. Pero ahora, dejaron un poco el humor negro y la sátira para mandar un mensaje que es sumamente relevante en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo: tenemos que vacunarnos.

‘Family Guy’ le pide a [email protected] que se vacunen con un corto

Resulta que el pasado 21 de septiembre, las cuentas oficiales de Family Guy en redes sociales publicaron un pequeño cortometraje de apenas unos cuantos minutos protagonizado por Stewie y Brian Griffin. En esta nueva aventura podemos ver a ambos personajazos explorando el cuerpo de Peter –en el buen sentido de la palabra– para ver cómo es que funcionan las vacunas en nuestro organismo y convencer al mundo de que esta medida es necesaria para estar a salvo.

En un inicio, el patriarca de los Griffin dice que la vacuna contra el COVID-19 es una estupidez (aunque no sabe pronunciar el nombre del virus), pero más tarde el propio Stewie explica detalladamente lo que pasa después de inmunizarnos e incluso por qué después del piquete tenemos una reacción que nos tumba cof cof, AstraZeneca . Y porque no podía faltar, también se burlaron del video viral donde Gal Gadot y varios famosos cantaron “Imagine” (ACÁ lo pueden checar).

Después de la explicación, todo termina con Peter Griffin dejando que lo vacunen contra el COVID-19 (aunque claro, acaba enojado porque le ponen un curita de Bart Simpson, jiar jiar jiar). En fin, entre si son peras o manzanas, seas fan o no de la serie animada, estos personajes tienen razón: es importante inmunizarnos para cuidarnos nosotros y a los que nos rodean. Pero bueno, a continuación les dejamos el corto que se armaron los creadores de Family Guy: