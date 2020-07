Ocio de cuarentena nivel: Fan de ‘Los Simpson’ pone al director Skinner en el video de “Take On Me”

A lo largo de los años, Los Simpson nos han traído sana diversión a nuestras vidas. Desde que se estrenó el primer capítulo en 1989 nos han regalado momentos icónicos que se han quedado grabados dentro de la cultura pop. Desde referencias hasta escenas en particular, estamos seguros que al menos te sabes una frase o recuerdas algo que haya salido en la serie animada.

Resulta que en los últimos meses, algunos fanáticos de la familia amarilla más famosa de la historia, los cuales tienen mucho tiempo libre en esta larga y sinuosa cuarentena, revivieron los famosos memes de Steamed Hams, poniéndole mucho empeño a sus creaciones, y si no saben qué es eso no se preocupen, que acá les contamos de qué va esta curiosa forma de ‘honrar’ a la serie animada.

¿Qué son los memes de ‘Steamed Hams’?

Steamed Hams o “Hamburguejas al vapor” como lo conocimos acá, es un memorable sketch entre el director Skinner y el superintendente Archundia (o Chalmers si lo viste en inglés) que apareció en el episodio 22 películas cortas sobre Springfield que fue transmitido el 14 de abril de 1996 en la televisión.

En él, el director invita a su jefe a cenar pero las cosas no le salen bien, toda la comida se le quema y no le que queda de otra más que comprar Krustyburguers y hacerlas pasar por una receta familiar. Esta escena de Los Simpson ha sido un punto de referencia popular para los fans, quienes desde 2017 han utilizado esta parte en particular para hacer memes de todo tipo en Facebook y YouTube.

Y es que con este momento entre el superintendente Archundia y el director Skinner se han hecho parodias de todo tipo, que incluyen hasta remixes musicales con rolas de Gorillaz y “All Star” de Smash Mouth. A continuación les dejamos un ejemplo de lo que hablamos:

Skinner y Archundia llegan al video de “Take On Me”

Pero como ya lo sabemos, hay quien tiene más creatividad que otro, y eso es justo de lo que queremos hablar el día de hoy. Aprovechando que los memes de Steamed Hams volvieron a ponerse de moda, un fanático de Los Simpson elevó el nivel de producción que se utilizaba para crear estas parodias, pues recreó cuadro por cuadro la escena de Skinner y Archundia como si estuvieran en el video de “Take On Me” de A-ha.

Sí, así como lo leen. Como recordarán, cuando el grupo noruego de synth pop y new wave estrenó este videoclip en 1984 fue una verdadera innovación. Por aquellos años lo normal era presentar en los videos a los artistas o miembros de los grupos, tocando la rola o inventándose una que otra historia donde ellos actuaran.

Pero en el videoclip de “Take On Me”, el director Steve Barron junto a los animadores Michael Patterson y Candace Reckinger se aventaron a crear una verdadera obra de arte con dibujos hechos a mano e imágenes reales de la banda. Así que si eres fan de los 80 y de Los Simpson, seguramente terminará amando este meme de Steamed Hams.

Según lo que cuenta en un foro de Reddit el supuesto creador de esta maravilla que mezcló a A-ha con los personajes amarillos, armar esta verdadera maravilla le costó casi un mes completo de su vida, y valió completamente la pena. En su versión de este clásico ochentero, Seymour Skinner reemplaza a la modelo Therese “Bunty” Bailey como el interés romántico del cantante Morten Harket, así que ya se imaginarán el momento tan extraño que ambos viven, jiar jiar.

Pero mejor no les contamos más. Dejen lo que están haciendo y chequen a continuación al director Skinner y al superintendente Archundia de Los Simpson en el video de “Take On Me” de A-ha: