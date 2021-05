¡Conoce el bar que recreó hasta el más mínimo detalle de ‘The Office’!

Por: Alberto Milo

El 2020 fue un gran año para The Office. En Estados Unidos, por ejemplo, la serie se convirtió en la más reproducida en streaming a pesar de haber terminado en 2013. En México, también, muchos logramos sobrellevar los momentos más duros de la pandemia gracias a los peculiares empleados de Dunder Mifflin. Así que, si buscas un momento perfecto para conmemorar los buenos ratos que nos dejaron Michael Scott y compañía, definitivamente debes echarle un ojo a esta nota. Pero antes, recordemos uno de los intros más épicos de la serie.

¡Conoce el bar de The Office!

En la ciudad de Chicago, Estados Unidos, hay un interesante lugar llamado Replay Lincoln Park. Se trata de un bar que cada cierto tiempo celebra algún elemento de la cultura pop convirtiéndose en un espacio temático. El más reciente de estos temas es The Office, por lo que ya se imaginarán qué tipo locaciones veremos aquí. Y ojo, no es nuevo, pero la temática de la serie acaba de regresar.

Pues sí, el bar ha recreado la oficina –obviamente– pero también la bodega, la granja de Dwight y hasta un pequeño Chili’s para –ya saben– ver quién se lleva un Dundie. Y, entre la utilería que podemos destacar, sin duda está la engrapadora dentro de la gelatina, ¿se acuerdan de esa?

La carta no tiene menos ingenio. De entrada podemos decir que los curiosos por esos pretzels –por los cuales alucina Stanley– sabrán si valen tanto la pena. Para acompañarlos hay varios cocteles especiales, entre los que se cuentan: “That’s What She Said”, “Florida Stanley” y “Benihana Bahama Mama”.

Además, en la página web del Replay Lincoln Park podemos ver los eventos, de la misma temática, que están agendados para las diferentes fechas. Para que se den una idea, el próximo será un Bingo presentado por “Prison Mike”, BIAAAAATCH! Plop!

Los asistentes tienen que haber realizado una reservación previamente, esto debido a que se busca mantener un espacio seguro y donde la sana distancia no falte. Así que muy padre y todo, pero sin mascarilla no hay diversión.

El boleto tiene un costo de 20 dólares y con éste se incluye una hora en el bar, un crédito de la misma cantidad para gastar en bebidas y libre acceso a los juegos arcade. Con suerte se puede estar más tiempo si no hay suficientes reservaciones programadas para la siguiente hora.

Como supondrán, por lo que mencionábamos al principio, la temática de The Office no estará por tiempo indefinido. Ya adelantábamos que el Replay Lincoln Park ha tenido otros temas en sus instalaciones, como Harry Potter, El Señor de los Anillos, Stranger Things y más. Así que no perdamos el ánimo, cuando vayamos a Chicago ya sabemos dónde nos espera una sorpresa.

Aquí puedes ver una entrevista en la que se habla un poco más acerca del regreso de esta temática de The Office al Replay Lincoln Park