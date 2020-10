¿Les creemos? La saga de ‘Fast and Furious’ podría terminar con dos películas más

Si algo nos ha quedado claro es que la franquicia de Fast and Furious es eterna… pues después de tantos años han encontrado tramas algunas un tanto absurdas para continuar. Sin embargo, parece que se niegan a dejarla morir, ya que tras 20 años dentro de la industria han aparecido spin-offs y una novena película que está en camino y que planean estrenar en 2021 pero ahora sí, podría concluir ‘muy pronto’.

Para muchos, desde la lamentable e inesperada muerte de Paul Walker en 2013 debieron darle carpetazo a esta serie de películas, al menos la última aparición del actor parecía que sería el final perfecto para la trama y para el personaje de Brian O’Conner. Pero a partir de ese momento se pusieron creativos y sacaron otro par de cintas, las cuales para ser honestos, ya no aportaban nada más a la historia.

‘Fast and Furious’ por fin llegaría a su fin

Pero ahora, las cosas cambiarían porque todo parece indicar que Universal Studios por fin terminaría con la franquicia de Fast and Furious con dos películas más. De acuerdo con Deadline, están buscando cerrar con broche de oro con la décima y onceava entrega de cintas, además ya estarían en pláticas con Justin Lin –quien dirigió The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Fast & Furious 6 y la próxima que se estrenará en 2021– para que sea él el encargado de concluirla.

Hasta el momento no se sabe cuál podría ser la trama de estos proyectos –aunque a estas alturas podríamos esperarnos cualquier cosa, como que fueran al espacio, jiar jiar–. Pero según la misma fuente, las dos últimas entregas de esta enorme sería de películas verán “una gran historia” desarrollarse a lo largo de ambas, algo así como dos partes al más puro estilo de Avengers con Infinity War y Endgame.

Vin Diesel y compañía volverían para dos últimas aventuras

Tampoco han mencionado quienes serán los actores que formarán parte del elenco de estas cintas que terminarían con Fast and Furious, pero obviamente tendremos de vuelta a Vin Diesel como el inmortal Dominic Toretto, al igual que Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson y Ludacris suenan fuertes para volver a acompañarlo en la gran pantalla. Por ahí también hay nombres que podrían volver, como Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel y Sung Kang.

Mientras esperamos a que nos cuenten más detalles sobre el cierre definitivo de la franquicia, el estreno de la novena cinta de Toretto y toda su familia tuvo que ser pospuesta por el bendito coronavirus. Originalmente se esperaba que llegara a los cines de todo el mundo en mayo de 2020, pero gracias al cierre de las salas de todo el mundo y su lenta reapertura, tomaron la decisión de mover la fecha de lanzamiento hasta el próximo año.